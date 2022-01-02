Фродо постарел, а Леголас встречается с Кэтти Перри. Как сложилась судьба звезд «Властелина колец» в реальной жизни

За последние годы Вуд изменился, и дело не в том, что он начал коротко стричь волосы и носить щетину. В 2010-м актер расстался с барабанщицей панк-группы Памелой Расин, с которой встречался пять лет. В 2017-м на площадке фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» артист познакомился с Метте-Мари Конгсвед. Влюбленные не афишировали отношений и до последнего скрывали, что Мари беременна. Наследник пары родился в 2019-м, а поклонники узнали об этом только спустя год.



Шон Эстин — Сэм Гэмджи

Для Шона Эстина роль друга Бэггинса так и осталась самой известной в карьере. В соавторстве с Джо Лейденом актер написал книгу о съемках в трилогии Джексона.