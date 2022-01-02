Фродо постарел, а Леголас встречается с Кэтти Перри. Как сложилась судьба звезд «Властелина колец» в реальной жизни

Традиционно киносагу романа-эпопеи Джона Толкина показывают по телевизору в праздники, ведь именно в этот период людям больше всего хочется волшебства. В прошлом году у картины был юбилей — 20 лет назад, 10 декабря 2001-го, состоялась премьера фильма «Властелин колец: Братство кольца». Наши коллеги из «СтарХита» выяснили, как изменились актеры, исполнившие главные роли в трилогии.
Элайджа Вуд — Фродо
Молодому хоббиту, покинувшему родной Шир из-за Кольца Всевластья, 28 января исполнится 41 год. После окончания съемок в трилогии Элайджа Вуд сыграл в драме «Вечное сияние чистого разума», «Городе грехов» и «Убийствах в Оксфорде». В триллере «Маньяк» Вуд перевоплотился в жестокого социопата, ну а в черной комедии «Уилфред» — закомплексованного Райана, жизнь которого меняет соседский пес.
Где бы ни играл Элайджа, за ним всё равно тянулись ассоциации с Фродо Бэггинсом. Кроме того, актера постоянно сравнивали с Дэниэлом Рэдклиффом, которому тоже оказалось сложно выйти из тени персонажа фэнтези.
За последние годы Вуд изменился, и дело не в том, что он начал коротко стричь волосы и носить щетину. В 2010-м актер расстался с барабанщицей панк-группы Памелой Расин, с которой встречался пять лет. В 2017-м на площадке фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» артист познакомился с Метте-Мари Конгсвед. Влюбленные не афишировали отношений и до последнего скрывали, что Мари беременна. Наследник пары родился в 2019-м, а поклонники узнали об этом только спустя год.
Шон Эстин — Сэм Гэмджи
Для Шона Эстина роль друга Бэггинса так и осталась самой известной в карьере. В соавторстве с Джо Лейденом актер написал книгу о съемках в трилогии Джексона.
В звезду первого эшелона артист не превратился, хотя сыграл в картинах «Цвет волшебства», «Теория большого взрыва» и «Очень странные дела». Зато, как и Сэм, Шон Эстин стал многодетным папой: супруга Кристина подарила ему трех дочек — Али, Элизабет и Изабеллу.
Иэн Маккеллен — Гэндальф
Обладатель множества театральных премий получил мировую славу после съемок в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», а также сыграл Магнето в «Людях Икс». Кроме того, мастер шекспировского репертуара перевоплощался в Шерлока в фильме «Мистер Холмс», Гаса в «Кошках» и главного героя драмы «Хороший лжец».
Маккеллена дважды номинировали на «Оскар» — за роль Джеймса в «Богах и монстрах» и персонажа Гэндальфа — однако заветную статуэтку он так и не получил. Впрочем, 82-летний актер не теряет надежды, например, Энтони Хопкинс получил кинонаграду в 83.
Вигго Мортенсен — Арагорн
После популярности «Властелина колец» карьера актера пошла в гору. Критики оценили его работу в «Оправданной жестокости» Кроненберга, за «Порок на экспорт» артиста номинировали на «Оскар». Зрители были в восторге от игры Вигго в картинах «Капитан Фантастик» и «Зеленая книга»: в первом Мортенсен предстал в образе мускулистого анархиста, а во втором — в облике изрядно растолстевшего итальянца-вышибалы. К слову, от набранного ради персонажа лишнего веса звезда избавился довольно быстро.
Еще в конце 80-х Вигго женился на солистке панк-группы Х по имени Иксен Червенка, а через год стал отцом сына Генри. Мальчику было четыре, когда родители разошлись. В нулевых актер закрутил роман с коллегой по фильму «Капитан Алатристе» Ариадной Хиль, но официально брак они так и не оформили.
Сейчас Мортенсену 63, он поседел, но не потерял прежнего обаяния. Талант тоже никуда не делся: в прошлом году художник, фотограф, поэт и музыкант представил на фестивале «Сандэнс» дебютную режиссерскую работу «Падение».
Лив Тайлер — Арвен
Признание критиков актриса получила за пять лет до выхода «Властелина колец», когда сыграла в фильме Бертолуччи «Ускользающая красота». По сути, роль влюбленной в Арагорна эльфийки принесла Лив симпатии зрителей. В последние годы Тайлер чаще появляется в сериалах, чем в полнометражках, например ее можно было увидеть в работах «Оставленные», «Куртизанки», «9–1–1: Одинокая звезда».
Актриса встречалась с Хоакином Фениксом, а первенца родила от басиста Ройстона Лэнгдона. Через несколько лет после развода Лив закрутила роман с британским спортивным агентом Дейвом Гарднером, в 2015-м родила ему сына Сейлора, а в 2016-м — дочку Лулу. Поклонников волнует семейное положение Лив — 44-летняя актриса не расписывалась с Гарднером, давно ходят слухи о размолвке в паре.
Орландо Блум — Леголас
Съемки актера в трилогии «Хоббит» послужили причиной для шуток: получилось так, что в приквеле Орландо выглядит гораздо старше, чем во «Властелине колец», и никакой грим не способен скрыть возрастные изменения бессмертного Леголаса, который вообще-то должен оставаться вечно юным. Впрочем, винить в оплошности стоит не артиста или режиссера, а безжалостную физиологию.
После «Властелина колец» Блум сыграл еще в одном популярном проекте — «Пираты Карибского моря». Так что сейчас он ассоциируется как минимум с двумя легендарными персонажами: светловолосым эльфом и Уиллом Тернером. Среди последних громких проектов актера — сериал «Карнивал Роу» и фильм «Форпост».
Артист, регулярно попадавший в нулевых в рейтинги самых сексуальных звезд, был женат на модели Миранде Керр, однако через два года после рождения сына Флинна супруги развелись. Гораздо удачнее сложился союз с Кэти Перри: влюбленные успели разбежаться, сойтись и стать родителями дочки Дейзи. Хотя знаменитости так и не сыграли свадьбу, кажется, в их семье всё в порядке.
Шон Бин — Боромир
Шона Бина прозвали актером, который постоянно умирает на экране, точнее, погибают его персонажи в кино. Посудите сами: Боромир пал, пронзенный стрелами, в «Играх патриотов» героя Бина проткнуло якорем, а после казни Неда Старка в «Игре престолов» Шона вовсе окрестили человеком-спойлером. Пару лет назад артист заявил, что отказывается участвовать в проектах, где его собираются уничтожить: иначе работа станет слишком предсказуемой.
Однотипные сценарии преследовали Шона и в сердечных делах: четыре его брака закончились разводами. Последние несколько лет Бин женат на Эшли Мур, и хочется верить, что многодетный отец и дважды дедушка остепенился.
Джон Рис-Дэвис — Гимли
Первая слава пришла к актеру после сериала «Скользящие» и фильмов об Индиане Джонсе, однако именно гном Гимли принес Джону мировую славу. Нельзя сказать, что после «Властелина колец» артист превратился в суперзвезду, но снимался он регулярно, в частности, в авторском кино. Также Рис-Дэвис занимался озвучиванием.
19 лет актер был женат на Сюзанне Уилкинсон, подарившей ему двоих сыновей. Даже после развода Джон продолжал заботиться о бывшей супруге, страдавшей болезнью Альцгеймера, до самой ее смерти. С начала нулевых артист живет с Лизой Мэннинг и их общей дочкой.
Иэн Холм — Бильбо Бэггинс
Без этого персонажа Фродо никогда не отправился бы в свое приключение. Сам Иэн Холм с 50-х играл в британских театрах, а популярность получил после ролей в «Чужом», «Бразилии» и «Пятом элементе».
Иэн прослыл человеком любвеобильным: он женился четырежды, а громкий развод с третей супругой Пенелопой Уилтон обсуждала вся Великобритания. Последний брак Холм заключил с художницей Софи де Стемпл.
Символично, что во «Властелине колец» на 132-м году жизни Бильбо покидает Средиземье и уходит за Море. В реальности финал оказался прагматичнее и печальнее: 19 июня 2020-го 88-летний актер скончался от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.
Что еще почитать
Измены, одиночество и болезни: как сложилась жизнь Доцента, Хмыря, Косого и других звезд «Джентльменов удачи».
«В моей смерти прошу винить Клаву К.»: почему экранные дети умерли от болезней и наркотиков.
Местная Моника Беллуччи: как выглядела до популярности звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова.