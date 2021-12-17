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Измены, одиночество и болезни: как сложилась жизнь Доцента, Хмыря, Косого и других звезд «Джентльменов удачи»

Рассказываем о непростой судьбе актеров культовой комедии, которую до сих пор обожают во всех уголках страны

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Савелий Крамаров, Евгений Леонов и Георгий Вицин

Савелий Крамаров, Евгений Леонов и Георгий Вицин

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Александр Серый, Георгий Данелия и Виктория Токарева сняли картину, ставшую лидером проката — в 1972-м «Джентльменов удачи» посмотрели 65,2 миллиона зрителей. Над шутками хохотал даже глава МВД Николай Щелоков. Не до смеха было лишь исполнителям главных ролей за кадром — наши коллеги из «СтарХита» выяснили, как сложилась судьба героев культовой картины.

Как всё начиналось

Первоначально в фильме должны были играть совсем другие актеры: Ролану Быкову предлагали роль фальшивомонетчика Миллиметра, Юрию Никулину предназначался образ альфонса, а Андрею Миронову — жулика Пижона. Все они отказались от съемок по уважительным причинам, так что авторам сценария и режиссеру пришлось переписать сюжет, придумать новых персонажей и найти подходящих артистов. Потребовалось изменить и реплики: тюремный жаргон консультанты посчитали пропагандой блатной терминологии, поэтому героям достались более невинные ругательства, вроде «петух гамбургский».

Конечный результат превзошел все ожидания Александра Серого: тандем Евгения Леонова, Георгия Вицина, Савелия Крамарова и Раднэра Муратова покорил многомиллионную публику. 13 декабря «Джентльменам удачи» исполняется 50 лет, и мы рассказываем, почему судьбы комедийных актеров сложились трагически, а почти все задействованные в съемках артисты умерли.

Евгений Леонов — Доцент и Трошкин

Заведующему детсадом не повезло, ведь он оказался копией вора-рецидивиста

Заведующему детсадом не повезло, ведь он оказался копией вора-рецидивиста

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Успех пришел к актеру после 35, когда он появился в комедии «Полосатый рейс». Последующие фильмы — «Зигзаг удачи», «Гори, гори, моя звезда», «Белорусский вокзал» — вошли в «золотой фонд» советского кино. Кстати, к образу рецидивиста Доцента артист отнесся со всей серьезностью, поэтому наблюдал за заключенными «Бутырки» часами.

«Большая перемена», «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Кин-дза-дза!», «Убить дракона» — своей фильмографией Леонов мог гордиться. Также актер успевал играть в театре, и именно благодаря гастролям в Свердловске познакомился со студенткой педагогического училища Вандой Стойловой, ставшей его женой и матерью сына Андрея.

Семейное счастье омрачили болезни: в 1988-м Леонов перенес инфаркт и клиническую смерть, а после коронарного шунтирования пробыл в коме 28 дней. Едва актера выписали, как он окунулся в работу. Правда, на заре 90-х кино почти не снимали, так что невостребованность стала новым ударом для Евгения Павловича.

Он всегда боялся подвести режиссеров и зрителей, поэтому 29 января 1994-го собирался в театр, хотя чувствовал себя неважно. Актер упал в коридоре собственной квартиры и умер в считаные минуты: вероятно, оторвался тромб.

Поклонники знали, что Леонов никогда не опаздывает, поэтому беспокоились, ожидая начала спектакля «Поминальная молитва». Вскоре на сцену вышел администратор, объявивший о кончине Евгения Павловича. Публике предложили сдать билеты в кассу, но никто этого не сделал: люди зажгли свечи и два часа простояли на морозе в память о кумире.

Георгий Вицин — Хмырь

Актер смирился с тем, что ему доверяли образы преступников и алкоголиков

Актер смирился с тем, что ему доверяли образы преступников и алкоголиков

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Этому актеру тоже было за 30, когда его настигла слава: в фильме «Запасной игрок» он сыграл Васю Веснушкина. Широкую известность Вицину принесла роль Труса в комедиях Гайдая. Интересно, что артисту постоянно доверяли амплуа пьяниц, хотя в реальности он вел здоровый образ жизни и даже увлекался дыхательной гимнастикой йогов.

В зрелом возрасте у Георгия Михайловича получалось с блеском перевоплощаться как в юных героев, так и в стариков. Кроме того, талантливый артист занимался озвучиванием, рисовал шаржи и создавал скульптуры. Но несмотря на публичность профессии и популярность у зрителей, Вицин оставался интровертом и избегал шумных сборищ.

Тандем Вицина, Моргунова и Никулина стал легендой

Тандем Вицина, Моргунова и Никулина стал легендой

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Много лет он жил с бывшей женой Николая Хмелева Надеждой Тополевой, и даже когда влюбленные разошлись, Вицин продолжал заботиться о Наде, принося ей продукты и лекарства. В конце 40-х актер сыграл свадьбу с костюмершей Тамарой Мичуриной, а в 1954-м у пары родилась дочка Наташа.

Хотя Вицин тщательно следил за здоровьем, у него имелись проблемы с легкими, сердцем и печенью. В последние годы актер не снимался, а только участвовал в концертах и творческих встречах. На одной из них 84-летнему артисту стало плохо прямо на сцене. Его увезли в клинику, но врачи уже ничего не смогли сделать.

Савелий Крамаров — Косой

Герой Крамарова не был отъявленным злодеем

Герой Крамарова не был отъявленным злодеем

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За кадром в жизни Крамарова было мало веселого — тяжелое детство, проблемы в личной жизни и вынужденная эмиграция. С рождения Савелий страдал косоглазием, а его низкий рост и наглая ухмылка окончательно убедили приемную комиссию театрального училища, что в актеры Крамаров не годится. Он сумел доказать обратное, став звездой комедий «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и «Трембита». Роль сообщника Доцента и вовсе считается одной из лучших в фильмографии артиста: его Федя Ермаков встает на путь исправления благодаря влиянию Трошкина.

Слава ударила актеру в голову, поэтому он позволил себе изменять возлюбленной Марии. Смерть общего ребенка и череда предательств заставили архитекторшу уйти от артиста. Остепенился Крамаров только в браке с избранницей Натальей, однако счастье пары оказалось коротким.

В 80-е Крамарову пришлось эмигрировать в Америку: переезд дяди в Израиль и экранные образы маргиналов настроили против него партийное руководство. Когда всё устаканилось, артиста приняли в Гильдию киноактеров США и начали давать роли, здоровье подвело Савелия Викторовича. У него обнаружили рак прямой кишки, а после операции случились тромбоз и инсульт. В итоге звезда комедий умер в 60, когда, казалось бы, добился всего, чего желал: заработал на собственный дом, обрел любовь, востребованность и покой.

Раднэр Муратов — Василий Алибабаевич

В 70-е Муратов не жаловался на недостаток работы

В 70-е Муратов не жаловался на недостаток работы

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Именно роль в «Джентльменах удачи» превратила Муратова в узнаваемого и востребованного актера. Он играл в эпизодах, но любого «маленького» персонажа мог сделать запоминающимся: слесаря в «Афоне», Магомедова из «Вечного зова».

Артиста погубила страсть к азартным играм: на скачках он потерял столько денег, что можно было приобрести несколько автомобилей. Из-за зависимости актер лишился супруги и друзей, а ведь в последние годы жизни поддержка близких была нужна ему как никогда — инсульт и болезнь Альцгеймера превратили Раднэра в беспомощного человека.

При этом Муратов не растерял гордость, поэтому разругался с сыном в пух и прах, когда тот решил устроить папу в Дом ветеранов. Актер жил в нищете, но отказывался от продуктов, предлагаемых соседями, считая это подачкой. За два месяца до трагического финала артист потерялся, выйдя на прогулку. Милиция отправила звезду эпизодов в клинику, где Раднэр скончался от инсульта в 2004-м. Все газеты тогда писали, что умер последний «джентльмен удачи».

Владимир Уан-Зо-Ли — начальник колонии

В силу характерной внешности актеру доставались роли монголов, китайцев и японцев

В силу характерной внешности актеру доставались роли монголов, китайцев и японцев

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Жонглер, фокусник, акробат, участник Великой Отечественной войны — у артиста была очень насыщенная жизнь. Впервые он снялся в кино в конце 30-х, запомнился зрителям по фильму «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие» 1958-го, а востребованным эпизодником стал в 70-е.

До середины 80-х Владимир работал в Москонцерте, после чего ушел на пенсию. В кино он в последний раз появился в 1996-м, сыграв остяка в «Ермаке». Больше всего артист ценил цирк и надеялся передать любовь к нему сыну, однако наследник в итоге выбрал карьеру саксофониста.

В последние годы Уан-Зо-Ли тяжело болел. В августе 1998-го 88-летний артист скончался в своей московской квартире от осложнений аденомы предстательной железы.

Эраст Гарин — профессор-археолог Мальцев

Из-за слабого зрения Гарин не расставался с очками

Из-за слабого зрения Гарин не расставался с очками

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Актер и режиссер плодотворно сотрудничал с Евгением Шварцем, поэтому сыграл короля в сказках «Золушка» и «Обыкновенное чудо» по его сценариям. Гарин активно снимался и создавал фильмы до тех пор, пока в середине 60-х не лишился глаза в результате несчастного случая. Уцелевший глаз почти не видел, поэтому о главных ролях пришлось забыть.

Хотя Гарину удалось создать яркие эпизодические образы в картинах «Джентльмены удачи», «12 стульев» и «Много шума из ничего», перспектив в профессии оставалось мало. Впавший в депрессию артист занялся озвучиванием мультфильмов, и, по мнению знакомых, Ослик Иа, которому он подарил голос, точно отражал душевное состояние актера.

Многие зрители запомнили артиста по фильму «Золушка»

Многие зрители запомнили артиста по фильму «Золушка»

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Последние годы артист провел взаперти: лежал в кровати целыми днями. Из-за потери зрения он не мог читать, а вследствие депрессии перестал говорить с окружающими. Гражданская супруга заявляла, что 77-летний Гарин умер от обиды, тоски и забвения...

Олег Видов — старший лейтенант Славин

Ходили слухи, что на Олега Борисовича имела виды сама Галина Брежнева

Ходили слухи, что на Олега Борисовича имела виды сама Галина Брежнева

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«Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо» — на фильмах с участием артиста выросло не одно поколение зрителей. Почему же в 80-е его перестали снимать в советском кино? Поговаривали, что карьеру Видову подпортила жена Наталья Федотова, близкая подруга Галины Брежневой: после развода Олег Борисович лишился квартиры, машины и работы.

В 1983-м актер женился на гражданке Югославии и перебрался к ней. Расставшись и с этой супругой, артист переехал в Австрию, а затем в Италию. В Риме мужчина встретил журналистку Джоан Борстин, с которой улетел в США. Джоан стала последней женой Видова.

На съемках «Дикой орхидеи» Олегу Борисовичу стало плохо. На обследовании выяснилось, что у него опухоль гипофиза на четвертой стадии. Тот факт, что после операции в США Видов прожил еще 28 лет, врачи считали чудом. В итоге 73-летний актер умер в 2017-м от осложнений множественной миеломы — злокачественного онкопроцесса в структурах костного мозга.

— Он был доволен тем, что прожил очень хорошую и значимую жизнь. Он всегда вспоминал своих советских и российских поклонников, которые его очень любили, — заключила вдова знаменитости в программе «Прямой эфир».

Николай Олялин — полковник Верченко

Герой Олялина уговорил Трошкина на участие в авантюре

Герой Олялина уговорил Трошкина на участие в авантюре

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Артист прославился ролями в фильмах «Бег» и «Обратной дороги нет», но и его образ милиционера в «Джентльменах удачи» полюбился зрителям. Он легко соглашался на участие в драмах и комедиях, но сниматься в «Ночном дозоре» не хотел до последнего: как и многие актеры, суеверный Олялин считал ошибкой играть нечисть.

Артист стал не единственным, кого сгубило проклятье «Ночного дозора»

Артист стал не единственным, кого сгубило проклятье «Ночного дозора»

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Тимур Бекмамбетов сделал образ Инквизитора двойственным, поддерживающим баланс между добром и злом, и тогда Николай Владимирович со скрипом согласился на съемку. То, что случилось дальше, знакомые называли не иначе как проклятьем «Дозоров»: на площадке к актеру вернулась болезнь сердца, которую он, казалось, победил в конце 90-х.

К 2007-му боли стали невыносимыми, и Олялину пришлось уйти на пенсию. Спустя два года 68-летний актер скончался после инфаркта, однако многие уверены, что печального финала можно было избежать, если бы Николай Владимирович настоял на своем и не попал на площадку «Ночного дозора».

Любовь Соколова — заведующая детсадом Навукасина

Соколова постоянно играла добрых и ответственных героинь

Соколова постоянно играла добрых и ответственных героинь

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На артистку, которую за небольшие, но яркие воплощения на экране родительниц героев прозвали «всесоюзной мамой», буквально сыпались несчастья. Она пережила блокаду Ленинграда, а когда более-менее оправилась от дистрофии и поступила на актерское отделение, подрабатывала носильщиком и ночевала в гримерке театра.

Первый супруг Соколовой умер во время блокады, ну а Георгий Данелия, с которым она провела четверть века, оказался неверным мужем. Любовь Сергеевну режиссер оставил незадолго до гибели их общего сына: 26-летний Николай скончался при невыясненных обстоятельствах. В 1994-м актриса потеряла и близкую подругу — вместе с Майей Булгаковой она попала в ДТП по дороге на концерт. К сожалению, травмы Булгаковой оказались несовместимы с жизнью.

До последнего Соколова снималась в кино, так что на ее счету скопилось 389 фильмов. 79-летняя актриса умерла в 2001-м от сердечного приступа.

Павел Шпрингфельд — гардеробщик Прохоров

Актеру досталась небольшая роль в комедии

Актеру досталась небольшая роль в комедии

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После войны артист устроился в Театр-студию киноактера, где служил до конца дней. Здесь же он встретил будущую жену Клавдию Хабарову, которая была младше на 16 лет. У супругов родилась дочка Евдокия, ставшая известным издателем.

Критики выделяли из фильмографии артиста «Сердца четырех»

Критики выделяли из фильмографии артиста «Сердца четырех»

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Самой знаменитой ролью Шпрингфельда стал Глеб Заварцев из комедии «Сердца четырех». В дальнейшем за ним закрепилось амплуа короля эпизодов, кроме того, артист имел возможность зарабатывать концертами, разъезжая по стране. Всего этого могло не случиться, если бы не поддержка Валентины Серовой: из-за немецкого происхождения и доноса в 50-е актера сослали в лагерь, но коллега сумела спасти друга от репрессий.

К сожалению, артист не увидел на экране «Джентльменов удачи»: в октябре 1971-го он умер от сердечной недостаточности. Шпрингфельду так и не довелось узнать, что фильм с его участием стал народным хитом.

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