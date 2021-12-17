Измены, одиночество и болезни: как сложилась жизнь Доцента, Хмыря, Косого и других звезд «Джентльменов удачи»

Александр Серый, Георгий Данелия и Виктория Токарева сняли картину, ставшую лидером проката — в 1972-м «Джентльменов удачи» посмотрели 65,2 миллиона зрителей. Над шутками хохотал даже глава МВД Николай Щелоков. Не до смеха было лишь исполнителям главных ролей за кадром — наши коллеги из «СтарХита» выяснили, как сложилась судьба героев культовой картины.



Как всё начиналось

Первоначально в фильме должны были играть совсем другие актеры: Ролану Быкову предлагали роль фальшивомонетчика Миллиметра, Юрию Никулину предназначался образ альфонса, а Андрею Миронову — жулика Пижона. Все они отказались от съемок по уважительным причинам, так что авторам сценария и режиссеру пришлось переписать сюжет, придумать новых персонажей и найти подходящих артистов. Потребовалось изменить и реплики: тюремный жаргон консультанты посчитали пропагандой блатной терминологии, поэтому героям достались более невинные ругательства, вроде «петух гамбургский».