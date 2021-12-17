Измены, одиночество и болезни: как сложилась жизнь Доцента, Хмыря, Косого и других звезд «Джентльменов удачи»

Александр Серый, Георгий Данелия и Виктория Токарева сняли картину, ставшую лидером проката — в 1972-м «Джентльменов удачи» посмотрели 65,2 миллиона зрителей. Над шутками хохотал даже глава МВД Николай Щелоков. Не до смеха было лишь исполнителям главных ролей за кадром — наши коллеги из «СтарХита» выяснили, как сложилась судьба героев культовой картины.
Как всё начиналось
Первоначально в фильме должны были играть совсем другие актеры: Ролану Быкову предлагали роль фальшивомонетчика Миллиметра, Юрию Никулину предназначался образ альфонса, а Андрею Миронову — жулика Пижона. Все они отказались от съемок по уважительным причинам, так что авторам сценария и режиссеру пришлось переписать сюжет, придумать новых персонажей и найти подходящих артистов. Потребовалось изменить и реплики: тюремный жаргон консультанты посчитали пропагандой блатной терминологии, поэтому героям достались более невинные ругательства, вроде «петух гамбургский».
Конечный результат превзошел все ожидания Александра Серого: тандем Евгения Леонова, Георгия Вицина, Савелия Крамарова и Раднэра Муратова покорил многомиллионную публику. 13 декабря «Джентльменам удачи» исполняется 50 лет, и мы рассказываем, почему судьбы комедийных актеров сложились трагически, а почти все задействованные в съемках артисты умерли.
Евгений Леонов — Доцент и Трошкин
Успех пришел к актеру после 35, когда он появился в комедии «Полосатый рейс». Последующие фильмы — «Зигзаг удачи», «Гори, гори, моя звезда», «Белорусский вокзал» — вошли в «золотой фонд» советского кино. Кстати, к образу рецидивиста Доцента артист отнесся со всей серьезностью, поэтому наблюдал за заключенными «Бутырки» часами.
«Большая перемена», «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Кин-дза-дза!», «Убить дракона» — своей фильмографией Леонов мог гордиться. Также актер успевал играть в театре, и именно благодаря гастролям в Свердловске познакомился со студенткой педагогического училища Вандой Стойловой, ставшей его женой и матерью сына Андрея.
Семейное счастье омрачили болезни: в 1988-м Леонов перенес инфаркт и клиническую смерть, а после коронарного шунтирования пробыл в коме 28 дней. Едва актера выписали, как он окунулся в работу. Правда, на заре 90-х кино почти не снимали, так что невостребованность стала новым ударом для Евгения Павловича.
Он всегда боялся подвести режиссеров и зрителей, поэтому 29 января 1994-го собирался в театр, хотя чувствовал себя неважно. Актер упал в коридоре собственной квартиры и умер в считаные минуты: вероятно, оторвался тромб.
Поклонники знали, что Леонов никогда не опаздывает, поэтому беспокоились, ожидая начала спектакля «Поминальная молитва». Вскоре на сцену вышел администратор, объявивший о кончине Евгения Павловича. Публике предложили сдать билеты в кассу, но никто этого не сделал: люди зажгли свечи и два часа простояли на морозе в память о кумире.
Георгий Вицин — Хмырь
Этому актеру тоже было за 30, когда его настигла слава: в фильме «Запасной игрок» он сыграл Васю Веснушкина. Широкую известность Вицину принесла роль Труса в комедиях Гайдая. Интересно, что артисту постоянно доверяли амплуа пьяниц, хотя в реальности он вел здоровый образ жизни и даже увлекался дыхательной гимнастикой йогов.
В зрелом возрасте у Георгия Михайловича получалось с блеском перевоплощаться как в юных героев, так и в стариков. Кроме того, талантливый артист занимался озвучиванием, рисовал шаржи и создавал скульптуры. Но несмотря на публичность профессии и популярность у зрителей, Вицин оставался интровертом и избегал шумных сборищ.
Много лет он жил с бывшей женой Николая Хмелева Надеждой Тополевой, и даже когда влюбленные разошлись, Вицин продолжал заботиться о Наде, принося ей продукты и лекарства. В конце 40-х актер сыграл свадьбу с костюмершей Тамарой Мичуриной, а в 1954-м у пары родилась дочка Наташа.
Хотя Вицин тщательно следил за здоровьем, у него имелись проблемы с легкими, сердцем и печенью. В последние годы актер не снимался, а только участвовал в концертах и творческих встречах. На одной из них 84-летнему артисту стало плохо прямо на сцене. Его увезли в клинику, но врачи уже ничего не смогли сделать.
Савелий Крамаров — Косой
За кадром в жизни Крамарова было мало веселого — тяжелое детство, проблемы в личной жизни и вынужденная эмиграция. С рождения Савелий страдал косоглазием, а его низкий рост и наглая ухмылка окончательно убедили приемную комиссию театрального училища, что в актеры Крамаров не годится. Он сумел доказать обратное, став звездой комедий «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и «Трембита». Роль сообщника Доцента и вовсе считается одной из лучших в фильмографии артиста: его Федя Ермаков встает на путь исправления благодаря влиянию Трошкина.
Слава ударила актеру в голову, поэтому он позволил себе изменять возлюбленной Марии. Смерть общего ребенка и череда предательств заставили архитекторшу уйти от артиста. Остепенился Крамаров только в браке с избранницей Натальей, однако счастье пары оказалось коротким.
В 80-е Крамарову пришлось эмигрировать в Америку: переезд дяди в Израиль и экранные образы маргиналов настроили против него партийное руководство. Когда всё устаканилось, артиста приняли в Гильдию киноактеров США и начали давать роли, здоровье подвело Савелия Викторовича. У него обнаружили рак прямой кишки, а после операции случились тромбоз и инсульт. В итоге звезда комедий умер в 60, когда, казалось бы, добился всего, чего желал: заработал на собственный дом, обрел любовь, востребованность и покой.
Раднэр Муратов — Василий Алибабаевич
Именно роль в «Джентльменах удачи» превратила Муратова в узнаваемого и востребованного актера. Он играл в эпизодах, но любого «маленького» персонажа мог сделать запоминающимся: слесаря в «Афоне», Магомедова из «Вечного зова».
Артиста погубила страсть к азартным играм: на скачках он потерял столько денег, что можно было приобрести несколько автомобилей. Из-за зависимости актер лишился супруги и друзей, а ведь в последние годы жизни поддержка близких была нужна ему как никогда — инсульт и болезнь Альцгеймера превратили Раднэра в беспомощного человека.
При этом Муратов не растерял гордость, поэтому разругался с сыном в пух и прах, когда тот решил устроить папу в Дом ветеранов. Актер жил в нищете, но отказывался от продуктов, предлагаемых соседями, считая это подачкой. За два месяца до трагического финала артист потерялся, выйдя на прогулку. Милиция отправила звезду эпизодов в клинику, где Раднэр скончался от инсульта в 2004-м. Все газеты тогда писали, что умер последний «джентльмен удачи».
Владимир Уан-Зо-Ли — начальник колонии
Жонглер, фокусник, акробат, участник Великой Отечественной войны — у артиста была очень насыщенная жизнь. Впервые он снялся в кино в конце 30-х, запомнился зрителям по фильму «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие» 1958-го, а востребованным эпизодником стал в 70-е.
До середины 80-х Владимир работал в Москонцерте, после чего ушел на пенсию. В кино он в последний раз появился в 1996-м, сыграв остяка в «Ермаке». Больше всего артист ценил цирк и надеялся передать любовь к нему сыну, однако наследник в итоге выбрал карьеру саксофониста.
В последние годы Уан-Зо-Ли тяжело болел. В августе 1998-го 88-летний артист скончался в своей московской квартире от осложнений аденомы предстательной железы.
Эраст Гарин — профессор-археолог Мальцев
Актер и режиссер плодотворно сотрудничал с Евгением Шварцем, поэтому сыграл короля в сказках «Золушка» и «Обыкновенное чудо» по его сценариям. Гарин активно снимался и создавал фильмы до тех пор, пока в середине 60-х не лишился глаза в результате несчастного случая. Уцелевший глаз почти не видел, поэтому о главных ролях пришлось забыть.
Хотя Гарину удалось создать яркие эпизодические образы в картинах «Джентльмены удачи», «12 стульев» и «Много шума из ничего», перспектив в профессии оставалось мало. Впавший в депрессию артист занялся озвучиванием мультфильмов, и, по мнению знакомых, Ослик Иа, которому он подарил голос, точно отражал душевное состояние актера.
Последние годы артист провел взаперти: лежал в кровати целыми днями. Из-за потери зрения он не мог читать, а вследствие депрессии перестал говорить с окружающими. Гражданская супруга заявляла, что 77-летний Гарин умер от обиды, тоски и забвения...
Олег Видов — старший лейтенант Славин
«Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо» — на фильмах с участием артиста выросло не одно поколение зрителей. Почему же в 80-е его перестали снимать в советском кино? Поговаривали, что карьеру Видову подпортила жена Наталья Федотова, близкая подруга Галины Брежневой: после развода Олег Борисович лишился квартиры, машины и работы.
В 1983-м актер женился на гражданке Югославии и перебрался к ней. Расставшись и с этой супругой, артист переехал в Австрию, а затем в Италию. В Риме мужчина встретил журналистку Джоан Борстин, с которой улетел в США. Джоан стала последней женой Видова.
На съемках «Дикой орхидеи» Олегу Борисовичу стало плохо. На обследовании выяснилось, что у него опухоль гипофиза на четвертой стадии. Тот факт, что после операции в США Видов прожил еще 28 лет, врачи считали чудом. В итоге 73-летний актер умер в 2017-м от осложнений множественной миеломы — злокачественного онкопроцесса в структурах костного мозга.
— Он был доволен тем, что прожил очень хорошую и значимую жизнь. Он всегда вспоминал своих советских и российских поклонников, которые его очень любили, — заключила вдова знаменитости в программе «Прямой эфир».
Николай Олялин — полковник Верченко
Артист прославился ролями в фильмах «Бег» и «Обратной дороги нет», но и его образ милиционера в «Джентльменах удачи» полюбился зрителям. Он легко соглашался на участие в драмах и комедиях, но сниматься в «Ночном дозоре» не хотел до последнего: как и многие актеры, суеверный Олялин считал ошибкой играть нечисть.
Тимур Бекмамбетов сделал образ Инквизитора двойственным, поддерживающим баланс между добром и злом, и тогда Николай Владимирович со скрипом согласился на съемку. То, что случилось дальше, знакомые называли не иначе как проклятьем «Дозоров»: на площадке к актеру вернулась болезнь сердца, которую он, казалось, победил в конце 90-х.
К 2007-му боли стали невыносимыми, и Олялину пришлось уйти на пенсию. Спустя два года 68-летний актер скончался после инфаркта, однако многие уверены, что печального финала можно было избежать, если бы Николай Владимирович настоял на своем и не попал на площадку «Ночного дозора».
Любовь Соколова — заведующая детсадом Навукасина
На артистку, которую за небольшие, но яркие воплощения на экране родительниц героев прозвали «всесоюзной мамой», буквально сыпались несчастья. Она пережила блокаду Ленинграда, а когда более-менее оправилась от дистрофии и поступила на актерское отделение, подрабатывала носильщиком и ночевала в гримерке театра.
Первый супруг Соколовой умер во время блокады, ну а Георгий Данелия, с которым она провела четверть века, оказался неверным мужем. Любовь Сергеевну режиссер оставил незадолго до гибели их общего сына: 26-летний Николай скончался при невыясненных обстоятельствах. В 1994-м актриса потеряла и близкую подругу — вместе с Майей Булгаковой она попала в ДТП по дороге на концерт. К сожалению, травмы Булгаковой оказались несовместимы с жизнью.
До последнего Соколова снималась в кино, так что на ее счету скопилось 389 фильмов. 79-летняя актриса умерла в 2001-м от сердечного приступа.
Павел Шпрингфельд — гардеробщик Прохоров
После войны артист устроился в Театр-студию киноактера, где служил до конца дней. Здесь же он встретил будущую жену Клавдию Хабарову, которая была младше на 16 лет. У супругов родилась дочка Евдокия, ставшая известным издателем.
Самой знаменитой ролью Шпрингфельда стал Глеб Заварцев из комедии «Сердца четырех». В дальнейшем за ним закрепилось амплуа короля эпизодов, кроме того, артист имел возможность зарабатывать концертами, разъезжая по стране. Всего этого могло не случиться, если бы не поддержка Валентины Серовой: из-за немецкого происхождения и доноса в 50-е актера сослали в лагерь, но коллега сумела спасти друга от репрессий.
К сожалению, артист не увидел на экране «Джентльменов удачи»: в октябре 1971-го он умер от сердечной недостаточности. Шпрингфельду так и не довелось узнать, что фильм с его участием стал народным хитом.
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