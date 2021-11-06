Джентльмен неудачи: как Савелий Крамаров потерял здоровье, ребенка и Родину

После болезненного развода и многочисленных карьерных злоключений, Крамаров встретил свою Наташу, женщину, которую ждал всю жизнь. Она смогла вселить в него веру в светлое будущее, но тут в судьбу Савелия Викторовича ворвалась болезнь, та самая, которая однажды лишила его матери.

Борьба с раком

Савелий Крамаров неоднократно признавался, что всю жизнь боялся заболеть именно раком. Памятуя о муках матери, он постоянно проходил медицинские осмотры и даже практиковал лечебное голодание. Вот только все эти методики оказались бездейственными. В январе 1995 года артист внезапно почувствовал себя плохо. При осмотре ему был поставлен неутешительный диагноз: рак прямой кишки. По иронии судьбы, незадолго до этого Крамаров получил большую роль в серьезном драматическом проекте, которую ему так и не суждено было сыграть.

Химиотерапия и операция по удалению опухоли негативно сказались на самочувствии артиста. За тромбозом последовал первый инсульт, а потом и второй, унесший жизнь Савелия Викторовича в возрасте 60 лет. Чуть позже жена Наташа вспоминала, что незадолго до смерти Крамаров обрел всё, о чем только мог мечтать.

— Я до сих пор не могу принять то, что его так стремительно унесло от меня. Все желания исполнились в его жизни: дом купил, в кино снимался, любимую женщину встретил, ребенка родил. Больше желать было нечего. Он всю жизнь искал свою любовь, но так получилось, что нашел ее слишком поздно. Вот на вершине счастья его жизнь резко и оборвалась... Я часто вспоминаю его мудрые слова: «Всё суетимся, бежим куда-то. А надо жить по-другому. Проснулся, увидел солнце — и радуйся. Как бы плохо ни было здесь, это всё равно лучше, чем там», — вспоминала супруга.