Джентльмен неудачи: как Савелий Крамаров потерял здоровье, ребенка и Родину

— В кино я играю алкоголиков, хулиганов и придурков. Наверное, поэтому меня везде принимают за своего, — любил шутить Савелий Крамаров во время выступлений. Зрители действительно обожали актера с необычной внешностью, который заряжал позитивом каждого, кто оказывался рядом с ним.
За кадром в жизни Крамарова было мало веселого. Тяжелое детство, проблемы в личной жизни и вынужденная эмиграция — биография артиста пестрит трагическими событиями. «СтарХит» вспоминает самые значительные из них.
Сын врага народа
Казалось бы, у Савелия Крамарова были все шансы на счастливое детство: он родился в семье известного на всю Москву адвоката. Отец неплохо зарабатывал, но собственная принципиальность часто выходила ему боком. Защищая врагов народа, Виктор Савельевич часто пытался предотвратить казни своих клиентов, и в итоге сам попал в число неугодных режиму. Впервые главу семьи репрессировали в 1938 году. С тех пор матери Крамарова приходилось трудиться на трех работах, чтобы хоть как-то прокормить сына.
Несмотря на все эти невзгоды, юный Савелий продолжал неплохо учиться и держался подальше от плохих компаний. Позже уже повзрослевший актер удивлялся тому, что в кино ему доставались преимущественно роли хулиганов, к коим он себя никогда не относил.
— Я с детства не был знаком ни с одним хулиганом. Если когда-нибудь подозрительный тип появлялся на одной стороне улицы, я всегда переходил на другую. Но, попадая на съемочные площадки, я становился рабом своей фактуры. И мой актерский альбом походил на пособие для начинающего дружинника, — шутил артист.
Родители Крамарова ушли из жизни почти одновременно: отец якобы покончил с собой после повторного ареста НКВД, а мать настиг рак. Несовершеннолетний Савелий оказался на попечении дяди, но в то время он уже мечтал глобально изменить свою жизнь.
Неподходящая внешность
Задолго до окончания школы Крамаров начал грезить актерством. Казалось бы, нет ничего проще: пройди творческий конкурс, сдай экзамены и отправляйся учиться у лучших преподавателей страны. Однако при подаче документов в театральный институт он услышал неутешительный вердикт: «У вас неподходящая для актерства внешность». Еще бы, юноша с рождения страдал косоглазием, был низкорослым, а также обожал нагловато ухмыляться.
Чуть позже Крамаров признавался, что причиной его неудачи при поступлении могла стать дурная репутация семьи: детям врагов народа устроиться по жизни в СССР было непросто. На время оставив мечту, он поступил в Московский лесотехнический институт на факультет озеленения.
Однако Савелию Викторовичу понадобилось всего лишь несколько месяцев работы по специальности, чтобы понять, что его призвание — актерство. Он разослал свои фотографии по всем киностудиям страны, но довольно долго не получал ответа.
Первая роль в короткометражном фильме 1959 года «Ребята с нашего двора» помогла артисту продемонстрировать свой талант. А после была еще серия ярких перевоплощений, закрепивших за Крамаровым звание харизматичного актера с яркой внешностью: «Иван Васильевич меняет профессию», «Ход конем», «Трембита».
Невезение в любви
Пик популярности Крамарова пришелся на начало 1970-х годов. «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» — эти ленты заставили каждого жителя СССР восхищаться талантом актера. Ходили слухи, что он просто невероятно богат. Жил в знаменитом круглом доме на Мосфильмовской набережной, ездил на белой иномарке и купался во внимании поклонников. Казалось бы, при таком уровне популярности актер мог покорить любую женщину, но личная жизнь у звезды не складывалась.
После короткого брака с сокурсницей Людмилой артист пытался обрести семейное счастье еще три раза. Отношения с архитектором Марией продолжались 13 лет. Женщина мечтала о ребенке и семье, но их первенец умер в младенчестве. После такого удара влюбленные пытались наладить отношения, но повторно завести ребенка так и не решились.
После смерти Савелия Викторовича его последняя супруга Наталья трогательно рассказывала о Марии, стерпевшей ради любви к звезде многие унижения.
— Говорят, Маша многое ему прощала, он ведь мог неделями, а то и месяцами не видеться с ней, — делилась Наталья. — Кстати, она долгое время не знала, что Савелий всё время находится в каких-то отношениях с другими женщинами. Он искренне любил Машу, но это не мешало ему искать новых ощущений на стороне. Савелий так на Маше и не женился. Помню, на мой вопрос, почему же они все-таки разошлись, вздыхал: «Дурак был молодой. Слава в голову ударила. Всё время был в поиске. А лучшее — враг хорошего. Вот в поисках этого «лучшего» я Машу и потерял».
Единственную дочь Крамарову подарила вторая жена Марина. Долгожданную наследницу артист назвал в честь матери Бенедиктой, неоднократно признаваясь, что малышка является самой большой и искренней его любовью. Вот только рождение девочки не предотвратило скорое расставание Савелия Викторовича с Мариной. Вторая законная супруга сбежала в Лас-Вегас с годовалой Бенедиктой, заставив артиста еще больше переживать из-за своей ненужности на чужбине.
Вынужденная эмиграция
Казалось бы, после успеха обрушившегося на Крамарова в начале 70-х, его ждет пожизненная любовь зрителей. Да, публика действительно ценила артиста, а вот партия давно относилась негативно. Во-первых, на экране Савелий Викторович всё чаще воплощал образы странноватых, маргинальных мужчин, портящих имидж идеального советского государства. Во-вторых, дядя артиста неожиданно эмигрировал в Израиль, что фактически ставило крест на успешной карьере. А тут еще сам актер начал увлекаться йогой и посещать синагогу...
В какой-то момент количество актерских предложений свелось к нулю, и Крамаров начал гастролировать с концертной программой по стране. Однако это не приносило достаточно средств и творческого удовлетворения. В итоге артист решил эмигрировать в Израиль к дяде, но власти СССР отказались выпускать его из страны.
Прекрасно понимая всю бедственность своего положения, актер решился на отчаянный шаг — отправил письмо президенту США, бывшему актеру Рональду Рейгану. Пронизанное отчаянием послание под названием «Как артист артисту» стало настоящей сенсацией и почвой для международного скандала.
— Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам, гуляя с супругой по Москве, спросить у любого москвича, у любой старушки, даже если вам ее подставят и она окажется агентом КГБ, знает ли она Савелия Крамарова, то она обязательно откроет рот (даже будучи чекисткой) и скажет: «А как же?! Смешной артист! Много раз смотрела фильмы с его участием. Кого он только не играл». Старушка, кем бы она ни была, даже министром культуры, скажет вам правду, но не всю. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы иначе, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности, — просил актер у президента.
Разумеется, после столь громкого заявления в Советском Союзе Крамаров был бы просто обречен. И его отпустили на все четыре стороны, но в США карьера начала складываться не сразу: из-за жуткого акцента артисту предлагали преимущественно эпизодические или малозаметные роли. Лишь благодаря упорству и принципиальности он смог добиться успеха и на чужбине: в какой-то момент его даже взяли в местную актерскую гильдию, что для эмигранта было огромной удачей.
После болезненного развода и многочисленных карьерных злоключений, Крамаров встретил свою Наташу, женщину, которую ждал всю жизнь. Она смогла вселить в него веру в светлое будущее, но тут в судьбу Савелия Викторовича ворвалась болезнь, та самая, которая однажды лишила его матери.
Борьба с раком
Савелий Крамаров неоднократно признавался, что всю жизнь боялся заболеть именно раком. Памятуя о муках матери, он постоянно проходил медицинские осмотры и даже практиковал лечебное голодание. Вот только все эти методики оказались бездейственными. В январе 1995 года артист внезапно почувствовал себя плохо. При осмотре ему был поставлен неутешительный диагноз: рак прямой кишки. По иронии судьбы, незадолго до этого Крамаров получил большую роль в серьезном драматическом проекте, которую ему так и не суждено было сыграть.
Химиотерапия и операция по удалению опухоли негативно сказались на самочувствии артиста. За тромбозом последовал первый инсульт, а потом и второй, унесший жизнь Савелия Викторовича в возрасте 60 лет. Чуть позже жена Наташа вспоминала, что незадолго до смерти Крамаров обрел всё, о чем только мог мечтать.
— Я до сих пор не могу принять то, что его так стремительно унесло от меня. Все желания исполнились в его жизни: дом купил, в кино снимался, любимую женщину встретил, ребенка родил. Больше желать было нечего. Он всю жизнь искал свою любовь, но так получилось, что нашел ее слишком поздно. Вот на вершине счастья его жизнь резко и оборвалась... Я часто вспоминаю его мудрые слова: «Всё суетимся, бежим куда-то. А надо жить по-другому. Проснулся, увидел солнце — и радуйся. Как бы плохо ни было здесь, это всё равно лучше, чем там», — вспоминала супруга.
После эмиграции Крамаров возвращался в Россию два раза. В 1994-м, за год до смерти, во время приезда в Москву актер совершил невероятный поступок: вывез из страны в США прах матери. По словам последней жены звезды, он так и не признался, где захоронил останки родительницы.
Самого Крамарова похоронили неподалеку от Сан-Франциско на еврейском кладбище. Чуть позже друзья поставили на могиле актера памятник в виде гримерного столика с занавесом и театральными масками, лежащими на нем, ведь даже после смерти каждый проходящий мимо должен был знать, что здесь покоится великий артист.