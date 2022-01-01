«Этот день я обычно провожу в одиночестве»: истории сибиряков, чей день рождения выпал на 1 января

К сожаленью, день рождения только раз в году (вы тоже пропели эту строчку?). Мы ждем этот праздник целый год, закатываем шумную вечеринку или проводим тихий вечер с родными, строим планы и радуемся тому, что этот особенный день принадлежит только нам. Наши сегодняшние герои лишены такой возможности. Появившись на свет 1 января, они вынуждены делить свой день рождения со всей страной, и пусть их поздравляет сам президент, ощущение личного праздника отсутствует.
Анна Шагалова, 20 лет
— Обычно на мой день рождения мы собираемся семьей, до 01:40 (я родилась в это время) провожаем старый год, встречаем новый, а уже после празднуем мой день рождения. Утром особо не отмечаем, можем попить чай с тортом, салаты достанем. Этот день я обычно провожу или с семьей, или в одиночестве. Я всегда говорю, что у меня нет дня рождения, у меня новый год жизни. В детстве меня расстраивало то, что я не могу собрать друзей и отметить праздник, как другие дети, пару раз мне отмечали день рождения числа 3 или 5, когда заведения начинали работать.
Подарок мне обычно дарили один, но глобальный. Сейчас мне дарят подарок и на день рождения, и на новый год, но что-то символическое. По сути, день рождения я ощущаю только благодаря подаркам. Сейчас к своей дате рождения я отношусь с пониманием, считаю ее особенной, и родиться в другой день мне бы не хотелось. Друзья подбадривают меня, говорят, что меня поздравляет президент, вся страна отмечает мой день рождения и все салюты в мою честь.
Валерия Гергерт, 33 года
— Я родилась первого января в 9 вечера. В детстве ты ждешь этот праздник, и тут бац: один подарок и на Новый год, и на день рождения. По сей день самый дорогой для меня подарок — это фарфоровая кукла, которую мама подарила мне на 12 лет, на тот момент это была моя мечта. Празднование обычно проходило в кругу семьи. В детстве утром мы садились за стол, и я получала поздравления и подарки от родных, с возрастом ситуация не меняется: сходить в бар или заведение нереально: всё занято или они не работают, сауну заказывать только в сентябре. Спасибо хоть доставка работает, правда с обеда.
В детстве я завидовала тому, как проходит день рождения у одноклассников и друзей, думала, почему у меня не получается так же. Всю жизнь я завидую людям, которые имеют возможность нормально отметить свой день рождения. В мой праздник большая часть людей не приходит на мероприятие, так как просто спит дома, часть проводят 1 января в кругу семьи, извиняются, что не могут прийти. Часто меня забывают поздравить. Честно говоря, ощущения своего праздника нет. Иногда я переношу веселье на пару дней вперед.
Гусева Ольга, 27 лет
— После боя курантов начинают приходить сообщения, начинаются звонки с поздравлениями и с Новым годом, и с днем рождения. И так в течение всего дня. Ближе к вечеру приходят гости, накрываем стол и празднуем день рождения. Меня расстраивает то, что, к примеру, коллеги по работе из-за новогодних каникул частенько забывают про мой день рождения, и тем самым вносят небольшие негативные эмоции в этот праздник. Чтобы никто не приходил на мой праздник — такого ни разу не было, родственники и друзья всегда рядом.
Александр, 40 лет
— Родители у меня живут не в Новосибирске, а Новый год для советских граждан традиционно — семейный праздник, чаще всего провожу я его в Алтайском крае с родными. Расстраивает ли меня то, что не получается нормально отметить праздник или то, что меня забывают поздравить — этот вопрос задают почти всегда люди, которые узнают мою дату рождения. Закономерно, что вопрос этот стали задавать уже когда я стал взрослым. В детстве мне завидовали, что родился в такой сказочный день, а так — нет, не расстраивает, тем более кто меня знает, поздравляют вначале с днем рождения или одновременно с Новым годом.
В первый свой «свободный» от родителей день рождения на 1-м курсе я решил отметить с юношеским максимализмом и своими одноклассниками — за один вечер два праздника. После этого у меня на долгие годы привилось отвращение к водке. Что я помню, так это то, что возвращаясь из клуба, я просто уснул на улице. Благо, какой-то мужчина мне крикнул сквозь дремоту, что спать зимой лучше дома, такой разумный аргумент заставил меня подняться и благополучно дойти до дома.
Была в моей памяти и другая попытка совместить день рождения и Новый год. Та незабываемая ночь прошла под именем Игги Попа. До сих пор с друзьями вспоминаем это иррациональное мероприятие. Да, мы были юношами. С возрастом становишься рациональным, поэтому я быстро подобрал удобный для себя режим празднования дня рождения: под бой курантов чаще всего отмечаю с родителями Новый год, а вечером 1 января с друзьями уже свой законный день рождения, тем самым сохраняются силы и количество выпитого под бой курантов не стремится к бесконечности, а праздник не омрачен тяжелым утром.
Чтобы я звал гостей, но никто не пришел — такого не было. Мы редко отмечаем день рождения дома, обычно меня самого зовут в гости к вечеру 1-го числа. Хотелось ли мне родиться в другой день? Если честно, то я и так родился 31 декабря, но то ли родители попросили, то ли фельдшерам было лень, но в паспорте поставили 1 января. И я этому рад. Вот у кого праздник 31-го, тем точно не повезло, вариантов отмечать два праздника в разное время не получается. Хотя для детства день рождения в такие даты это сказка: веришь в Деда Мороза, ждешь двойной подарок, смотришь «Голубой огонек» или «Песню года по телевизору». В детстве со мной всегда отмечали день рождения. Новый год я считаю семейным праздником, как у католиков Рождество, поэтому до сих пор отмечаю с родителями, а значит и день рождения с ними.
Дарья Подоляко, 21 год
— В полночь в кругу семьи мы встречаем Новый год, а потом все поздравляют меня. После утром я получаю еще порцию поздравлений, и мы едим торт. Весь оставшийся день я получаю звонки-поздравления от родственников. Меня не забывают поздравить, но расстраивает, что это всё же Новый год, а не мой день. Он не ощущается прям моим праздником, но я уже привыкла, что два события идут вместе, и уже не представляю, что может быть как-то иначе. Однажды было, что я пригласила подругу отпраздновать мой день рождения вдвоем, но она не смогла прийти. Мне дарят подарки, больше всего запомнился от моей дальней подруги: она прислала мне по почте плюшевую игрушку, она до сих пор со мной.
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