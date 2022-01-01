«Этот день я обычно провожу в одиночестве»: истории сибиряков, чей день рождения выпал на 1 января

Подарок мне обычно дарили один, но глобальный. Сейчас мне дарят подарок и на день рождения, и на новый год, но что-то символическое. По сути, день рождения я ощущаю только благодаря подаркам. Сейчас к своей дате рождения я отношусь с пониманием, считаю ее особенной, и родиться в другой день мне бы не хотелось. Друзья подбадривают меня, говорят, что меня поздравляет президент, вся страна отмечает мой день рождения и все салюты в мою честь.



Валерия Гергерт, 33 года

— Я родилась первого января в 9 вечера. В детстве ты ждешь этот праздник, и тут бац: один подарок и на Новый год, и на день рождения. По сей день самый дорогой для меня подарок — это фарфоровая кукла, которую мама подарила мне на 12 лет, на тот момент это была моя мечта. Празднование обычно проходило в кругу семьи. В детстве утром мы садились за стол, и я получала поздравления и подарки от родных, с возрастом ситуация не меняется: сходить в бар или заведение нереально: всё занято или они не работают, сауну заказывать только в сентябре. Спасибо хоть доставка работает, правда с обеда.