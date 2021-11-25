«Пощекотал себе нервы»: сибиряк проехал на машине через всю Россию. Вот список городов, которые его поразили

Путешествие по городам

Первая остановка была в Омске. Он, как всегда, порадовал ничем, хотя омское гостеприимство всегда на высоте. Дорога выдалась достаточно простой, несмотря на слякоть. В этом прекрасном городе я часто бывал в командировках, поэтому не стал задерживаться в гостях.

В следующем городе, Тюмени, я понял, что много путешествовал как по России, так и по Европе, но почему-то ни разу не видел моря и решил исправить эту ситуацию. Выбор пал на Крым. Проехав через Екатеринбург, я остановился в Уфе. Там я был только проездом, поэтому в этот раз решил остановиться подольше и погулять. Но проблемы с ночлегом настигли меня в самый неподходящий момент.

У меня был сотовый оператор, которого не было в Уфе, поэтому пришлось искать выход из ситуации. Подключившись к вай-фай в местном заведении, я быстро нашел ночлег. Но уфимцы решили меня добить, сказав, что у них нет безналичной оплаты, а перевести деньги я не мог, так как у меня не оказалось связи от слова совсем (подключиться к вай-фай мне не дали, так как я не снимал там номер). Ближе к двум часам ночи и после почти суток без сна я нашел место, которое удовлетворило все мои потребности — а они стали намного скромнее — интернет и кровать в помещении. С утра было чувство, что я сделал ошибку, но, поборов в себе грусть, отправился дальше.