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Данил Зубарев

HR-специалист, переехал из Новосибирска в Крым
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Данил Зубарев

HR-специалист, переехал из Новосибирска в Крым
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«Пощекотал себе нервы»: сибиряк проехал на машине через всю Россию. Вот список городов, которые его поразили

Чем Севастополь похож на Северо-Чемской и почему нельзя принимать ванну после 22:00 — путевые заметки Данила Зубарева

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Сибиряк побывал во многих городах, но конечной точкой его путешествия стал полуостров Крым

Сибиряк побывал во многих городах, но конечной точкой его путешествия стал полуостров Крым

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Житель Новосибирска проехал на автомобиле по всей России

HR-специалист Данил Зубарев отправился в необычное автопутешествие — он выехал из Новосибирска, проехал 4,5 тысячи километров через всю Россию и решил обосноваться в Крыму. Дорога заняла 10 дней. В каких городах побывал сибиряк, что ему понравилось, а что, наоборот, шокировало, и комфортно ли жить в новом городе — публикуем заметки путешественника.

Я очень люблю свою машину и путешествовать на ней. Но начну с предыстории. Долгое время я работал с компанией «Холидей», которая в какой-то момент начала реструктуризацию. Как бы я ни любил компанию и работу, нам пришлось расстаться. И я вновь решил переехать в один из своих любимых городов, Санкт-Петербург. Дорога была мне знакома, поэтому готовился к поездке минимально. Докупил дополнительный багажник, попрощался со всеми и отправился в путь.

Путешествие по городам

Первая остановка была в Омске. Он, как всегда, порадовал ничем, хотя омское гостеприимство всегда на высоте. Дорога выдалась достаточно простой, несмотря на слякоть. В этом прекрасном городе я часто бывал в командировках, поэтому не стал задерживаться в гостях.

В следующем городе, Тюмени, я понял, что много путешествовал как по России, так и по Европе, но почему-то ни разу не видел моря и решил исправить эту ситуацию. Выбор пал на Крым. Проехав через Екатеринбург, я остановился в Уфе. Там я был только проездом, поэтому в этот раз решил остановиться подольше и погулять. Но проблемы с ночлегом настигли меня в самый неподходящий момент.

У меня был сотовый оператор, которого не было в Уфе, поэтому пришлось искать выход из ситуации. Подключившись к вай-фай в местном заведении, я быстро нашел ночлег. Но уфимцы решили меня добить, сказав, что у них нет безналичной оплаты, а перевести деньги я не мог, так как у меня не оказалось связи от слова совсем (подключиться к вай-фай мне не дали, так как я не снимал там номер). Ближе к двум часам ночи и после почти суток без сна я нашел место, которое удовлетворило все мои потребности — а они стали намного скромнее — интернет и кровать в помещении. С утра было чувство, что я сделал ошибку, но, поборов в себе грусть, отправился дальше.

Уже в Самаре я понял, что сделал главную ошибку, а низкопрофильная резина — крайне стильная, но непрактичная вещь в путешествиях по России. И, конечно, как и любого сибиряка, меня это не остановило. Вспомнив, что мой первый автомобиль был родом из Тольятти, я решил посмотреть это место.

Тольятти оказался крайне необычным городом, но впечатление оставил положительное. Я бы его назвал «тотальный индастриал». Вспоминая про достопримечательности, сразу пришла в голову следующая точка — Волгоград. Город-герой встретил меня хорошими дорогами и пасмурной погодой.

«Е***е» заведение — по-краснодарски означает «хорошее»

«Е***е» заведение — по-краснодарски означает «хорошее»

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В центре Краснодара красиво, дальше — трущобы


Далее я отправился в Краснодар. Так как здесь я был впервые, то решил остаться на два дня.

В марте там было уже лето, и я, как и шипы на моей резине, оказался к этому не готов. Еще город порадовал ковидными ограничениями, но это не помешало нашему знакомству. Здесь я заметил разницу в понимании разных слов. Например, «е****е» (отвратное. — Прим. ред.) на краснодарском означает что-то хорошее. Поэтому в первый день, наслушавшись про такие заведения, я туда не пошел. Гастрономический тур у меня не сложился, но Парк Галицкого — это лучший парк России. Он сделал всю поездку. Если вы приехали туда впервые, закладывайте минимум два часа. Я пробыл там около четырех часов.

Сам же город оставляет неоднозначные впечатления, как будто это встреча одноклассников. Центральные улицы очень красивые, но стоит зайти за угол, как ты оказываешься в трущобах. Впечатление всё равно осталось хорошим, хотя речь краснодарцев не совсем понятна для сибиряка.

В Парке Галицкого новосибирец провел около четырех часов

В Парке Галицкого новосибирец провел около четырех часов

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Когда я увидел Крымский мост, то немного обомлел от видов моря и его размеров. Но как только я заехал на полуостров, связь у меня опять пропала. Это было только начало. Оказавшись в Керчи (конечно же, я туда заехал только из-за песни Ляписа Трубецкого), я начал разбираться с проблемами связи. Как оказалось, в Крыму ничего не работает. Вообще ничего! Я решил взять сим-карту, выбрал оптимальный тариф и уже понес часы для оплаты покупки. Продавец, увидев это, сказала: «Это шо? У нас такое не работает». И тут я понял, что абсолютно все сервисы не работают. Нельзя платить по Apple Pay, нельзя пользоваться связью с «материка» и стоит забыть про нормальный сервис.

В общем, я нашел 5 тысяч рублей и вернулся обратно, но такие купюры в Крыму не меняют и не дают сдачу с них. Только в сетях, кстати, тоже исключительно местных. Нашел супермаркет, купил покушать и отправился на кассу, где ясно дали понять, что мне тут не рады, спросив: «А чё других нет?» Да, тут не очень любят москвичей, а по стереотипу «пятаки» только у них. Объяснил, что я приехал из Сибири и сам крайне редко вижу такие деньги. После этого я получил главное — более мелкие купюры, и отправился дальше, но обратно дороги не было, ведь мост перекрыли на карантин.

Я еще не знал, что меня ждет, и поехал самой красивой, но неправильной дорогой по маршруту Керчь — Феодосия — Судак — Алушта. Увидев ночную Ялту, сразу в нее влюбился и решил тут заночевать, но с поиском жилья возникли проблемы. Я приехал по выбранному адресу, где меня встретили фразой: «Мы только что сдали квартиру, но у нас есть хлев за эти же деньги».

«Страна Коктебель» и «Фонтан надежд»

«Страна Коктебель» и «Фонтан надежд»

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Севастополь как новосибирский Северо-Чемской


Природа Ялты — это что-то неописуемое, но меня ждал Севастополь. Когда я приехал туда, то будто бы оказался на Северо-Чемском, серьезно, один-в-один. Моему негодованию не было предела. Пропутешествовав 10 дней, побывав во всех временах года — портилась погода, я попадал в снегопады, дожди и пробку длиной 20 км, — я приехал на Чемской! Поэтому, погуляв по городу, я решил остаться в Ялте.

Каньоны в Бахчисарае

Каньоны в Бахчисарае

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Ялта встречает теплом и красотами, но у меня другая задача — найти квартиру. Ее поиск занял немного времени. Спасибо пробкам в Новосибирске, которые научили меня делать кучу вещей за рулем! Переехав и разобрав вещи, я успокоился и начал обживаться.

Сразу скажу, что цена очень сильно варьируется вне зависимости от каких-либо факторов. Сколько захотели, столько и поставили. Еще одна особенность заключается в существовании летне-зимних тарифов. Ты можешь радоваться, что у тебя неплохая студия за 25 тысяч рублей зимой, но в апреле к тебе подойдут и скажут, что летом нужно платить 45–50 тысяч рублей в месяц. Лето — это не календарное время, а так называемый «сезон», который длится с мая по сентябрь-октябрь. Поэтому при аренде не постесняйтесь спросить про цены на лето и летние месяцы.

Если вы переехали в Ялту, то первый месяц рекомендую больше гулять пешком. Город очень красивый и интересный. Я, насытившись прогулками по Ялте, решил пощекотать себе нервы и посетить заброшенный военный объект «Сотка» (береговой ракетный комплекс «Объект 100». — Прим. ред.). По пути я вдохновлялся пейзажами ровно до того момента, пока меня не остановили на стационарном посту под Севастополем. Остановил меня сотрудник ДПС, но с ним были люди в военной форме без шевронов, которые направили на меня автоматы. После этого ко мне подошла медсестра и спросила: «Как себя чувствуете?» Я ответил: «Неловко, ведь на меня направили оружие». Мы улыбнулись, мне измерили температуру, и я поехал дальше. Посетить «Сотку» точно рекомендую, это место как для любителей пейзажей, так и для поклонников заброшек.

Сибиряк побывал на заброшенном военном объекте «Сотка»

Сибиряк побывал на заброшенном военном объекте «Сотка»

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А как там с работой?


Жить в Крыму ощутимо дороже, чем в Новосибирске, но климат решает. Не каждый день в декабре можно искупаться или сходить в магазин в шортах. Ялта хоть и видовое место, но с работой там не очень. В основном, вакансии есть в общепите. Зарплаты тоже не очень высокие, за исключением сезона.

Спустя год жизни в Ялте и работы «на отели», я получил оффер в Севастополе. И тут началась новая эпоха в моей жизни. Как я уже говорил, Севастополь похож на Чемской, поэтому жители левого берега здесь быстро адаптируются. Поиск квартиры занял больше времени, чем планировалось. Тут очень много мошенников, но обезопасить себя просто.

С арендой у меня получилось не с первого раза. После переезда я заселился в отель, где прожил две недели и понял, что мне это не совсем подходит. Затем я нашел квартиру в крайне стильном коттедже с неплохим видом на море, но тут же узнал еще одну особенность — странные собственники. Всё было хорошо, кроме запрета на прием ванны после 10 часов вечера. В какой-то момент ко мне зашли коллеги для обсуждения рабочих вопросов, а утром собственники мне написали: «Данил, мы про это не говорили, но друзей к нам приводить нельзя». Поэтому на выселение мне дали ровно четыре дня. Найдя адекватных арендодателей, я переехал в хорошую квартиру в бухте «Омега». Местные говорят, что пробки у них большие, но после Новосибирска я их вообще не ощутил.

В Севастополе много работы и очень комфортно себя будут чувствовать работники HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес. — Прим. ред.) и IT. Зарплаты зависят от работодателя, но топовых специалистов тут ждут.

Подведем итоги


Я доволен переездом. Но тезисно расскажу о плюсах и минусах. К плюсам я отнес бы климат и отсутствие пыли. Дороги, которые намного лучше, чем в Новосибирске. Хотя хуже может быть только их отсутствие. Еще тут очень хорошо развивается технопарк и инфраструктура. Здесь много интересных творческих людей. Реально круто жить в Крыму, если ты работник сферы IT или HoReCa. Природа прекрасна, вообще я считаю, что Крым — это весь мир в миниатюре.

Минусы тоже есть. Например, высокие цены на всё: аренду, недвижимость, продукты. Еще многие сервисы не работают из-за санкций. Но это мелочи, и это только мое мнение. С сибирской душой из южных берегов, ваш Даня.

Куда еще переезжают сибиряки?


«Не могу найти хот-дог»: сибиряк рассказал о плюсах и минусах переезда в Ярославль (до Москвы всего три часа).

Бензин по 30 рублей, вакцина Pfizer и никакой вони: как инженер бросила всё в Новосибирске и уехала в Казахстан.

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Крымпутешествие на автомобилеЯлта
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