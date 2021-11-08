Бензин по 30 рублей, вакцина Pfizer и никакой вони: как инженер бросила всё в Новосибирске и уехала в Казахстан

Инженер сравнила уровень жизнь в Новосибирске и казахском Нур-Султане
Мы часто пишем о сибиряках, которые решились переехать из Новосибирска в другой город или даже страну. Эти истории можно прочитать в специальной рубрике «Вы отсюда и сюда». Сегодня у нас история инженера ПГС (промышленного и гражданского строительства) Анны Скосырской — девушка жила в Казахстане, потом получила образование в Новосибирске, а затем вернулась в Нур-Султан. Почему так произошло и как поменялась жизнь за время отсутствия Анны в стране? Читайте ее авторскую колонку.
Изначально я ехала в гости к молодому человеку в Нур-Султан. Он позвал меня попробовать пожить в этом городе, посмотреть, как пойдет. Даже будучи уже в Нур-Султане, я не думала, что останусь. Через две недели появилась цель: попробовать найти хорошую работу. Поняла, что если получится, то останусь, если нет — вернусь обратно.
В Новосибирске у меня была недвижимость, возвращаться есть куда, ничего не теряю. По профессии я инженер ПГС (профессия, представители которой работают над всеми этапами возведения общественных и промышленных объектов. — Прим. ред.), а Нур-Султан — это строящийся город. И мне повезло. Я устроилась в крупную строительную компанию инженером и осталась здесь.
Трудностей в адаптации к новому месту жизни не было. Я родом из Казахстана и люблю казахский менталитет, народ тут дружелюбнее. Такое ощущение, что люди в Новосибирске — как будто обиженные на жизнь, никому нет ни до кого дела, как будто присутствует пофигизм по отношению ко всему.
Сравниваем Нур-Султан и Новосибирск
Нур-Султан — ЧИСТЫЙ город (и я не постесняюсь крупного шрифта). Это город республиканского значения, и он ему соответствует. Также хотелось бы отметить ровные дороги. Дырка в асфальте на моей памяти прожила дня два. Также из Нур-Султана в несколько направлений есть новый платный автобан. Для сравнения: проезд по автобану стоит 200–400 тенге, или 35–50 рублей. Автобан оборудован отбойником и полностью освещен.
В Нур-Султане большие и удобные транспортные развязки — например, есть 7 автомостов через реку Ишим, и это в разы облегчает транспортную нагрузку. Со страхом вспоминаю Димитровский мост в 6 часов вечера. Мост: 701 метр, 40 минут. Наверное, это мое самое любимое сравнение для местных таксистов, когда мне начинают жаловаться на пробки. Так как я пешеход, меня также приятно обрадовал новый, чистый и экологичный транспорт (90% автобусов тут на батареях). Проезд стоит 90 тенге, или 15 рублей. Тут нет троллейбусов и трамваев, но в будущем обещают сделать легкорельсовый транспорт.
Также хотелось бы затронуть тему воздуха — и да, он тут тоже чистый. Это заслуга ветра, который тут дует постоянно, это же степь. Стабильно 2–3 раза в неделю приходят СМС-сообщения от службы спасения об усилении ветра до 20–30 м/с. Поначалу это было непривычно — вечно сухие губы и кожа рук, но, вспоминая уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, начинаешь думать — лучше пусть дует, чем воняет. Тут не жгут полигон (вполне возможно, что пока не жгут), тут нет крупной промышленности и тут нет проблем с загрязненным воздухом. В целом город очень комфортный для проживания. Молодой, строящийся, развивающийся. Нур-Султан меньше Новосибирска. И цепляет невероятная архитектура, где одно здание как будто красуется перед другим.
А как с уровнем жизни?
Давайте сравним цены. Мы снимаем жилье в Нур-Султане в районе набережной (это центр левого берега). Аренда двухкомнатной квартиры в новом доме в среднем вам обойдется от 140 до 200 тысяч тенге, или 23–33 тысячи рублей. Кстати, тут принято, что, помимо оплаты электроэнергии и других услуг по счетчикам, арендатор оплачивает теплоэнергию. В зимний период выходит в среднем 10–15 тысяч тенге (2–3 тысячи рублей).
Если смотреть по ценам на продукты, то пакет молока стоит 350 тенге, или 58 рублей, полулитровая бутылка газировки — 200 тенге, или 33 рубля, один килограмм сахара — 340 тенге, или примерно 57 рублей.
В целом может показаться, что цены не особо отличаются от Новосибирска. Но как насчет стоимости бензина? Литр АИ-92 обойдется в 177 тенге, или 29,5 рубля, а литр АИ-95 стоит 207 тенге, или 34,5 рубля. Удивлены?
Что касается покупки жилья, то средняя цена на вторичное жилье составляет 361 тысячу тенге за квадрат, что составляет примерно 60 тысяч рублей за квадрат.
Стоит ли переезжать из Новосибирска?
Я искренне не понимаю тенденцию переезда в Новосибирск и в другие близлежащие города из Казахстана. Считаю, что можно присмотреться к другим городам этой республики.
В 2012 году я ехала в Новосибирск за образованием, в России оно действительно качественнее. Конечно, прозвучит парадоксально, но, наверное, это связано с тем, что во многих вузах программа образования не менялась со времен СССР и много преподавателей «старой школы», которые действительно «выбивают» из тебя знания. А вот в Казахстане требований к студентам меньше, учиться проще, но нет такого количества бюджетных мест, конкурс тут 1 к 10.
Коронавирус и вход по QR-кодам
Хочется добавить насчет обязательной вакцинации и QR-кодов. Доступная обязательная вакцинация в Казахстане началась с апреля 2021 года. С начала июля начала действовать система пропусков по QR-кодам — будь то работа, магазины, кафе, даже транспорт. Везде, куда бы ты ни пошел, тебе необходимо сканировать код. Мы привились «Спутником» еще в мае, сами и добровольно. В Казахстане есть на выбор арабская, китайская и российская вакцины. Также недавно появился Pfizer, но преимущественно больше доз «Спутника».
До последнего октябрьского постановления на выходных люди с синим статусом (неизвестный статус, непривитые) не могли даже передвигаться по городу — везде пускали только зеленых (привитых). Еще в августе помню, как мы ездили по магазинам и было очень мало людей, а уже в сентябре количество людей, передвигающихся по выходным, стало ощутимо больше. К слову, посещение какого-либо места с красным статусом (ПЦР-положительным) сулит штраф в размере 80 тысяч тенге, что составляет 12 тысяч рублей.
Весь этот процесс в Казахстане прошел без митингов, по крайней мере, не было протестных настроений. Люди спокойно шли вакцинироваться и вакцинируются до сих пор. Для сравнения: в моем офисе из 12 человек вакцинированы 10 (остальные переболели менее трех месяцев назад или имеют медотвод).
Я уважаю Новосибирск, этот город дал мне многое, и я не была несчастна, когда жила в нём. Он остается в моем сердце, и, конечно, я в него еще буду возвращаться. В Нур-Султан я ехала попробовать, и мне понравилось больше. Что касается казахского языка, гонений на русских, то считаю, если ты живешь в этой стране и планируешь связывать свое будущее с ней, будь добр чтить культуру и традиции. Это касается не только Казахстана, но и любой другой страны, в которую вы переедете.
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