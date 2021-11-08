Бензин по 30 рублей, вакцина Pfizer и никакой вони: как инженер бросила всё в Новосибирске и уехала в Казахстан

В Новосибирске у меня была недвижимость, возвращаться есть куда, ничего не теряю. По профессии я инженер ПГС (профессия, представители которой работают над всеми этапами возведения общественных и промышленных объектов. — Прим. ред.), а Нур-Султан — это строящийся город. И мне повезло. Я устроилась в крупную строительную компанию инженером и осталась здесь.

Трудностей в адаптации к новому месту жизни не было. Я родом из Казахстана и люблю казахский менталитет, народ тут дружелюбнее. Такое ощущение, что люди в Новосибирске — как будто обиженные на жизнь, никому нет ни до кого дела, как будто присутствует пофигизм по отношению ко всему.

Сравниваем Нур-Султан и Новосибирск

Нур-Султан — ЧИСТЫЙ город (и я не постесняюсь крупного шрифта). Это город республиканского значения, и он ему соответствует. Также хотелось бы отметить ровные дороги. Дырка в асфальте на моей памяти прожила дня два. Также из Нур-Султана в несколько направлений есть новый платный автобан. Для сравнения: проезд по автобану стоит 200–400 тенге, или 35–50 рублей. Автобан оборудован отбойником и полностью освещен.