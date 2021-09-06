Сибирячка попала в команду, которая готовила свадебный торт для Моргенштерна
Жительница Новосибирска Надежда Дорнес приняла участие в приготовлении свадебного торта для Алишера Моргенштерна — 23-летний рэпер сыграл свадьбу в последний день лета, 31 августа.
Сибирячка Надежда Дорнес работает оператором на АЗС и в свободное время печет торты, называя себя кондитером-самоучкой.
— Я 5 августа заполнила заявку на участие в проекте «Торт для звезды», но тогда еще не знала, для кого будет готовиться торт. 26 августа мне пришло одобрение о том, что меня приняли в команду кондитеров. В заявке нужно было показать, что ты коммуникабельный человек, можешь работать в команде, — рассказала корреспонденту НГС Надежда Дорнес.
Всего по всей России отобрали 7 кондитеров, которые принимали участие в приготовлении торта. Надежда была единственной участницей из Новосибирска.
— 28 августа я уже вылетела в Москву, и мы начали изготовление свадебного торта — процесс занял 3,5 дня. Готовили на территории ВДНХ, 31 числа была перевозка торта и сборка на палубе корабля (где проходила свадебная вечеринка рэпера. — Прим. ред.), — объяснила собеседница.
— Мне безумно понравилось. Мы гуляли на этой свадьбе, не было разделения, что вот мы — обслуживающий персонал, а это — звезды. Мы все вместе с ними ели и пили. Но фотографий со звездами не делали, — говорит Надежда Дорнес.
Кондитер засняла на видео, как Моргенштерн откусил первый кусок торта.
— Торт 666 килограммов, больше чем полтонны. Позвольте мне откусить первый кусочек, — сказал Моргенштерн.
Но, как оказалось, потом Алишер прыгнул лицом в огромный торт, — момент попал на видео.
Вес торта составил 666 килограммов. Высота — 166,6 сантиметра. В приготовлении торта использовали ядра конопли.
— Всё закончилось тем, что конопляный торт весом 666 кг проверяли омоновцы с собаками в конце свадьбы, — рассказала в своем инстаграме Марина Синицкая, которая организовала отбор участников для приготовления свадебного торта.
Дизайн торта был выполнен в единой концепции с оформлением зала на верхней палубе свадебного корабля.
— Торт украшен светящейся карамелью в одной стилистике со сценой, на которой выступал Моргенштерн. Еще одной фишкой были лучи света от прожекторов и диодные лучи солнца на регистрации, которые тоже нашли свое отражение в торте, — также отметила Марина Синицкая.
Раскрывать информацию о том, получили ли кондитеры гонорар и во сколько обошлось изготовление торта, Надежде не разрешено.
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