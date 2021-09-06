Всего по всей России отобрали 7 кондитеров, которые принимали участие в приготовлении торта. Надежда была единственной участницей из Новосибирска.

— 28 августа я уже вылетела в Москву, и мы начали изготовление свадебного торта — процесс занял 3,5 дня. Готовили на территории ВДНХ, 31 числа была перевозка торта и сборка на палубе корабля (где проходила свадебная вечеринка рэпера. — Прим. ред.), — объяснила собеседница.