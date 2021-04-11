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Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на проект новосибирского фонда. На что пойдут деньги?

Он сделал взнос в «День заботы» — пожертвования пойдут на наставников для детей из детдомов

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Известный рэпер Моргенштерн сделал пожертвование на проект «Наставничество»

Известный рэпер Моргенштерн сделал пожертвование на проект «Наставничество»

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Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на акцию «День заботы»

Известный рэпер Моргенштерн сделал пожертвование на проект «Наставничество» во время акции «День заботы», которую проводит новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город».

«Вчера было сделано крупнейшее за всю историю акции «День заботы» пожертвование от частного лица. Наш герой разрешил опубликовать его имя! Поэтому не будем скрывать. Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан в рамках акции «День заботы»! Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не всё равно, — сообщил фонд на своей странице Instagram. — Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и неважно».

Проект «Наставничество» фонд реализует в 19 городах. Он направлен на сопровождение общения взрослых и подростков из детских домов. Деньги нужны на оплату психологов и кураторов, которые будут сопровождать работу наставников и детей.

Это не единственный проект, который реализует фонд. В Новосибирске есть особенный центр помощи, помогающий мамам не совершить ошибку или найти лучший выход в интересах ребенка. Мы поговорили с ведущим специалистом по социальной работе Зинаидой Карлиной — она уже 10 лет работает в этой сфере, благодаря ей сотни малышей остались рядом со своими мамами.

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