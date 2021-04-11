Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на проект новосибирского фонда. На что пойдут деньги?

Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на акцию «День заботы»
Известный рэпер Моргенштерн сделал пожертвование на проект «Наставничество» во время акции «День заботы», которую проводит новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город».
«Вчера было сделано крупнейшее за всю историю акции «День заботы» пожертвование от частного лица. Наш герой разрешил опубликовать его имя! Поэтому не будем скрывать. Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал
Проект «Наставничество» фонд реализует
Это не единственный проект, который реализует фонд. В Новосибирске есть особенный центр помощи, помогающий мамам не совершить ошибку или найти лучший выход в интересах ребенка. Мы поговорили с ведущим специалистом по социальной работе Зинаидой Карлиной — она уже