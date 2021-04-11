Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на проект новосибирского фонда. На что пойдут деньги?

Известный рэпер Моргенштерн сделал пожертвование на проект «Наставничество» во время акции «День заботы», которую проводит новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город».

«Вчера было сделано крупнейшее за всю историю акции «День заботы» пожертвование от частного лица. Наш герой разрешил опубликовать его имя! Поэтому не будем скрывать. Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан в рамках акции «День заботы»! Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не всё равно, — сообщил фонд на своей странице Instagram. — Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и неважно».