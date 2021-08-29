«Подарил на день рождения чемодан с деньгами»: что известно о будущей жене Моргенштерна, которая сама сделала ему предложение

После одну из подруг Дилары позвал к себе в гости приятель. У него намечалась вечеринка. Диларе не понравилась эта затея — она там никого не знала, но всё же поехала. Деньги на такси они попросили у новых знакомых. Сказали, что, возможно, пойдут в кальянную, но проезд нечем оплатить.



Диларе нравилось на вечеринке, но потом пришел пьяный Моргенштерн.

— Тут я вижу, как к нам врывается что-то огромное, татуированное, во всём черном. В натуре такой кабан с дредами, — рассказала Дилара.

Алишер зашел на кухню и стал пить водку из графина, прямо из горла. Девушка тут же захотела убежать со своей второй вечеринки, но ей повезло и парень уехал оттуда первым. Позже он даже не смог вспомнить эту встречу. Девушка же осталась в квартире и сдружилась с ребятами из той тусовки, а позже и с самим Моргенштерном. Учеба в то время стала для Дилары не так важна, и она плохо сдала ЕГЭ, но всё же поступила в университет. Постепенно отношения с Алишером становились всё ближе. Музыкант начал симпатизировать девушке.