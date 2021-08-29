«Подарил на день рождения чемодан с деньгами»: что известно о будущей жене Моргенштерна, которая сама сделала ему предложение

Дилара Зинатуллина — так зовут будущую жену скандально известного рэпера Моргенштерна. Ей 21 год, она инста-модель и популярный ТикТок-блогер, девушка демонстрирует подписчикам красивую жизнь, но о ней самой и ее семье известно мало. Близкий друг Алишера поделился с UFA1.RU историей Дилары. Об отце-музыканте, влиянии девушки на жизнь рэпера и их свадьбе подробнее — в материале UFA1.RU.
«Очень славная девушка, воспитанная, из хорошей семьи»
Дилара, как и сам Моргенштерн, родом из Уфы. Родилась девушка 29 марта 2000 года в обычной семье. Девятый класс закончила на отлично и даже получила красный аттестат.
Ростислав Мурзагулов рассказал, что Дилара — очень славная девушка, воспитанная, из хорошей семьи.
— Она учится, помогает ему [Алишеру] в карьере. Дилара была у нас в гостях вместе с родителями, очень приятные люди, — рассказал он. — Папа тоже музыкант, мама — красавица. Отец девушки состоял в любительских группах — может, до уровня AC/DC и не дошел, но на гитаре играет весьма прилично.
Во время прошлогоднего интервью у Дудя Дилара делилась, что до сих пор учится в Уфе, на дистанционке. Специальность ее связана с нефтью, газом и инженерией. Интересно, что университет для девушки выбирали родители.
«Знакомы очень давно»
Мурзагулов рассказал, что девушка начала встречаться с рэпером явно не из-за денег.
— Алишер и Дилара знакомы очень давно, когда он еще только начинал карьеру, — отметил он, — так что ни о какой корысти с ее стороны и речи быть не может.
Дилара поделилась в соцсетях, как впервые встретила Алишера. Тогда ей было 17 лет. У нее начался «запоздалый переходный возраст». Девушка говорила маме, что остается ночевать у подружки, а сама гуляла по клубам.
Однажды она тоже отправилась веселиться. Но на входе в клуб оказалось, что нужно заплатить за проходной билет. Денег у нее и подруг не было. Девушки начали искать решение. Они познакомились с южными мужчинами, и те пригласили их в кальянную. Девчонки пообещали подумать и взяли у парней номера телефонов.
После одну из подруг Дилары позвал к себе в гости приятель. У него намечалась вечеринка. Диларе не понравилась эта затея — она там никого не знала, но всё же поехала. Деньги на такси они попросили у новых знакомых. Сказали, что, возможно, пойдут в кальянную, но проезд нечем оплатить.
Диларе нравилось на вечеринке, но потом пришел пьяный Моргенштерн.
— Тут я вижу, как к нам врывается что-то огромное, татуированное, во всём черном. В натуре такой кабан с дредами, — рассказала Дилара.
Алишер зашел на кухню и стал пить водку из графина, прямо из горла. Девушка тут же захотела убежать со своей второй вечеринки, но ей повезло и парень уехал оттуда первым. Позже он даже не смог вспомнить эту встречу. Девушка же осталась в квартире и сдружилась с ребятами из той тусовки, а позже и с самим Моргенштерном. Учеба в то время стала для Дилары не так важна, и она плохо сдала ЕГЭ, но всё же поступила в университет. Постепенно отношения с Алишером становились всё ближе. Музыкант начал симпатизировать девушке.
— Он то периодически проявлял какие-то знаки внимания, то вообще делал вид, что меня не существует, — рассказала Дилара.
Девушка пыталась понравиться Алишеру, вела себя немного неестественно, но потом расслабилась и стала собой. Поэтому, как она считает, они и смогли сойтись.
«Все друзья очень сильно переживали»
Моргенштерн постепенно начал набирать популярность. В течение года отношения у пары были прекрасными, но в 2019 году рэпер решил расстаться с Диларой. Осенью девушка рассказала на своем ютьюб-канале, что Алишер хотел развиваться в карьере, а отношения требовали много времени и ему мешали.
— Здесь не было никаких ссор, лжи, измен. Потому что мы с ним взрослые люди, которые уважают себя и свой выбор, — объяснила она.
Сам Алишер признавался, что в тот период времени у него просто «снесло крышу» и он хотел встречаться с разными женщинами, но затем понял, что это было ребячество. Действительно, в медиатусовке ему то и дело приписывали романтические истории то с Ольгой Бузовой, то с Клавой Кокой, но в серьезных отношениях рэпер так и не был замечен.
Ростислав Мурзагулов тоже поделился своим мнением о разрыве пары.
— Алишер на какое-то время расставался с Диларой, и это было для него непростое время. Он как будто испытывал возможности своего организма. Глядя на него, все друзья очень сильно переживали. Тогда Алишер говорил, что он — свободный человек и ему никакие отношения не нужны. Но вот однажды пришел снова к Диларе. Было приятно видеть их вместе, — рассказал Мурзагулов.
«Почему бы и девочке не сделать первый шаг?»
По словам Ростислава, Дилара оказывает положительное влияние на Моргенштерна.
— После возобновления с ней отношений Алишер стал гораздо серьезнее и взрослее относиться к жизни. Если раньше он мог заиграться с алкоголем, то теперь — только в умеренных количествах, — заявил Мурзагулов. — Иногда до смешного доходит: он мне,
Сейчас у пары всё хорошо. Рэпер часто делает дорогие подарки своей избраннице. Например, на день рождения он подарил ей чемодан с деньгами. Дилара снимается в клипах своего парня, вместе они делают откровенные фотографии на страницах своих соцсетей.
«Я всегда забираю всё самое лучшее.
И мужчин это тоже касается.
Не завидуйте, плиз.
А хотя нет, завидуйте».
Так подписала фото Дилара в профиле своего инстаграма. Снимки с этой фотосессии выложил у себя и Алишер. Подпись у него почти такая же, только выбирает он, конечно же, лучших женщин.
А 20 июня 2021 года рэпер подтвердил, что женится. Он опубликовал в своем аккаунте инстаграма видео, где Дилара делает ему предложение. На нём девушка вручила любимому кольцо. Алишер несколько опешил и сначала думал: Дилара шутит. Но она заявила, что намерения серьезные.
— Ты предложил мне сделать предложение, и я согласна, — сказала она ему.
«Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его», — так прокомментировал у себя на странице эту ситуацию рэпер. Однако через пару недель Алишер и сам встал на колени перед своей девушкой во время съемок клипа. Видеоролик с очередным предложением опубликовала у себя на странице уже Дилара. Она заметила, правда, что, хотя вместе с любимым хотела сделать этот момент необычным, всегда мечтала, чтобы он сам предложил ей руку и сердце. И ее желание исполнилось.
Друзья рэпера хорошо отнеслись к затее пары пожениться. Еще один друг пары, Бурков, порадовался за них:
— Давно пора, — сказал он. — Немного удивился. А так, в принципе, ничего такого. XXI век. Почему бы и девочке не сделать первый шаг?
Ростислав Мурзагулов тоже отнесся к союзу положительно.
— Надеюсь, еще появятся маленькие Алишерчики и Диларочки и они будут счастливы, — сказал Ростислав.— Это очень хороший союз, и я им желаю только всего самого лучшего.
Также он намекнул, что дата свадьбы уже назначена, но расскажут о ней жених и невеста, когда сочтут нужным.