«В сланцах и в носках — Вася, я в Сочах!». За что сочинцы не любят курортников и обзывают бздыхами и дошираками

— У нас нет культуры отдыха, в советское время, когда я был мальчишкой, она была. Я помню, к нам приехал родственник из Амурской области и пытался в шортах выйти в город, моя бабушка его так отчитала, что он оставил эту идею, — говорит Александр. Он считает, что нужно друг друга уважать, тогда и вечный конфликт отдыхающих и местных жителей будет исчерпан. Ведь, что греха таить, местные жители, которые заняты в индустрии гостеприимства, зачастую не скрывают своего пренебрежения к отдыхающим и рассматривают их только как источник заработка. Скучающие лица, неторопливость официанток в кафе, продавцов на рынках и в магазинах, желание втюхать дешевку за больше деньги, навариться во что бы то ни стало тоже бросаются в глаза, и туристы отвечают взаимностью.



Сочинский сервис

— Есть такое понятие как сочинский сервис, то есть выжать из туриста всё, что только можно, и всячески при этом демонстрировать пренебрежение. Я не говорю, что это прямо повсеместное явление, но частое, — говорит туристка из Орла Анастасия Бурмакина. Она говорит, что если на заграничных курортах вас всегда встречают с улыбкой, пусть и дежурной, в Сочи и этим не заморачиваются — наоборот, всем видом демонстрируют «понаехали эти бздыхи, житья от них нет».

