61-летний житель Новосибирска Андрей Забродский стал участником шоу «Голос 60+» на Первом канале. Слепое прослушивание записывали неделю назад, 28 августа. Исполнение песни «Ты или я» группы «Машина времени» получилось эффектным — сибиряк уверенно держался на сцене и покорил своим голосом всех судей и зрителей. Музыкант рассказал НГС, почему пошел в команду к Олегу Газманову и чего ждет от шоу.
— Ну классный!
— Профессионал! — такими репликами сопровождали судьи исполнение новосибирца.
Первым к Андрею повернулся Олег Газманов, затем Лайма Вайкуле. Валерий Леонтьев и Стас Намин были последними и сделали это практически одновременно.
— Я не сразу понял, что ко мне повернулись все четверо. Я решил, что Намина и Леонтьева развернули, потому что песня закончилась. Большую роль в выборе наставника сыграло, кто повернулся первым. Я почувствовал, что Олег Газманов проникся моим исполнением, видел радость в его глазах. У нас был контакт на протяжении всей песни. Изначально я шел к Стасу Намину — его творчество всё-таки мне ближе. Но Олег Газманов также мне близок по энергетике.
Также Забродский рассказал, что его привело на проект.
— В шоу используют аппаратуру мирового уровня, работает команда профессионалов, которых в стране единицы. Джаз-банд «Фонограф» Олега Жилина — суперпрофессионалы. Какое место я займу, неважно. Важно, что я почувствовал сцену, поработал с профессионалами, получил заряд творческой энергии. Конечно, еще охота повариться в этой каше. (Смеется.) Это же целый завод. Я хотел посмотреть, как всё это работает в жизни, поймать этот драйв. Желания завоевать Олимп никогда не было и сейчас нет. Но я безмерно счастлив, что попал сюда, что я в проекте.
Слепые прослушивания — далеко не первый этап шоу.
— Сначала был кастинг. Он состоял из интернет-заявки, к которой нужно было приложить аудио- и видеофайлы, и двух очных кастингов — они прошли в Останкино и на Мосфильме. Как-то я увидел «окошко» в интернете, что можно стать участником проекта — и я отправил свои файлы, благо у меня их много на рабочем столе. На кастинг пришли 300 человек. Я попал на кастинг прямо с самолета. Узнал, что в жюри сидит Юрий Аксюта (главный продюсер и директор объединенной Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала. — Прим. ред.). Меня осенило: я вспомнил, что в недавнем интервью Дмитрий Ревякин (музыкант из Новосибирска, создатель и лидер группы «Калинов мост». — Прим. ред.) рассказывал, что ему в свое время очень помогли Намин и Аксюта. Я гитару под мышку — и исполнил «Сансару» (песня группы «Калинов мост». — Прим. ред.). Это сработало.
На следующий день был второй кастинг. На нем участникам подбирали репертуар. Редакторы остановили выбор на песне «Ты или я» или «Солнечный остров» группы «Машина времени». Ее сибиряк также исполнил в эфире на слепых прослушиваниях.
— Она не певучая, эту песню я с детства исполняю, голос в ней раскрыть сложновато. Но, в конце концов, Макаревич меня никогда не подводил, и я согласился с предложением редакторов.
На шоу сибиряк перечислил все пункты свой профессиональной биографии, но о том, что он профессиональный музыкант, умолчал. На самом деле это было сделано без умысла. В разговоре с членами жюри сибиряк рассказал, что был разнорабочим, летчиком гражданской авиации, на пенсии он больше 20 лет. Сейчас работает начальником транспортного цеха.
— О том, что я профессиональный музыкант, я говорил в своей визитке. Редакторы знали, но решили не афишировать — это же всё-таки шоу. На самом деле я действительно начальник транспортного цеха. К сожалению, музыка не приносит того дохода, который бы хотелось. У меня дома музыкальная студия, я профессионально работаю со звуком. Сотрудничаю с новосибирскими театрами — пишу им звук, делаю аранжировки. Работаем с Театром Афанасьева — в октябре состоится премьера спектакля «Королева Гвендалин», для которой мы делали музыкальное сопровождение. Еще один спектакль — «Дикая собака Динго» — делаем совместно с «Красным факелом». Над проектами мы работаем вместе с моей супругой Ольгой Забродской. Она доцент кафедры музыкального воспитания НГТИ. Я занимаюсь технической частью (пишу вокал, делаю аранжировку), она — вокалом с актерами.
Во время слепого прослушивания судьи долго спорили, кто поет — «мальчик» или «девочка». Андрей относится к этому спокойно: у него высокий голос. По его словам, в юности его даже называли братом Владимира Преснякова.
Песня, которую споет Забродский на поединках, уже выбрана. Хотя по контракту участники не имеют права раскрывать ее до вступления, Андрей пошел навстречу НГС и рассказал, что это композиция группы «Команда Альфа».
— Это популярная команда
«Альфа» — советская и российская рок-, а затем и поп-группа, организованная в январе 1983 года в Москве бывшим клавишником «Круиза» Сергеем Сарычевым. В первый состав также вошли гитарист Владимир Холстинин и бас-гитарист Виталий Дубинин (экс-«Волшебные сумерки», «Ария»), барабанщик Сергей Сафонов (экс-«Рубиновая атака»). В начале группа называлась «Команда Альфа». Источник: «Википедия».
Редакция НГС желает дальнейших успехов Андрею Забродскому. В следующий раз музыкант обещал пообщаться с нами после поединков.
Андрей Забродский — не первый житель Новосибирска, ставший участником проекта «Голос». Так, Олег Шерин хоть и не попал в финал проекта, но покорил исполнением песни Glorious зрителей и судей. Сейчас он пишет песни для звезд.