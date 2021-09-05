— Я не сразу понял, что ко мне повернулись все четверо. Я решил, что Намина и Леонтьева развернули, потому что песня закончилась. Большую роль в выборе наставника сыграло, кто повернулся первым. Я почувствовал, что Олег Газманов проникся моим исполнением, видел радость в его глазах. У нас был контакт на протяжении всей песни. Изначально я шел к Стасу Намину — его творчество всё-таки мне ближе. Но Олег Газманов также мне близок по энергетике.



Также Забродский рассказал, что его привело на проект.



— В шоу используют аппаратуру мирового уровня, работает команда профессионалов, которых в стране единицы. Джаз-банд «Фонограф» Олега Жилина — суперпрофессионалы. Какое место я займу, неважно. Важно, что я почувствовал сцену, поработал с профессионалами, получил заряд творческой энергии. Конечно, еще охота повариться в этой каше. (Смеется.) Это же целый завод. Я хотел посмотреть, как всё это работает в жизни, поймать этот драйв. Желания завоевать Олимп никогда не было и сейчас нет. Но я безмерно счастлив, что попал сюда, что я в проекте.