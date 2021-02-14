Участник шоу «Голос» из Новосибирска написал песню для известной певицы — ее уже можно послушать

24-летний новосибирец Олег Шерин, который осенью 2020 года принял участие в шоу «Голос» в составе команды Валерия Сюткина, продолжает активно заниматься музыкой. Недавно у музыканта случился очередной прорыв. На днях Виктория Дайнеко представила песню «Калифорния» — она вошла в новый мини-альбом певицы. Одним из авторов песни стал Олег Шерин. Сибиряк рассказал корреспонденту НГС, как он попал в команду музыкального продюсера Игоря Матвиенко.
— Всё началось в 2019 году на фестивале «Таврида». Там меня заметили и пригласили учиться на бюджете в Музыкальной академии Игоря Матвиенко, именуемой «М.А.М.А». Я учился, а потом мне предложили войти в состав Songwriting-кэмпа работать над материалом для разных артистов. Сейчас я являюсь музыкальным продюсером Songwriting-кэмпа Игоря Матвиенко. Что касаемо песни «Калифорния», история такая. Я и еще один продюсер — Никита Трумханов — написали музыку, текст, сделали аранжировку, записали демо, подсвели и показали Игорю Игоревичу Матвиенко. И песня очень хорошо подошла для Виктории. Было принято решение записывать эту композицию с ней. Будем ли мы еще для нее писать — покажет время. Для меня это первый опыт написания песни для известного исполнителя. У Никиты уже были громкие работы.
Посмотрите, как Олег Шерин выступил на «Голосе».
Также спустя год 11-летняя сибирячка Лиза Сметанникова вернулась в шоу «Голос.Дети», но теперь в другом качестве.