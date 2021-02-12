11-летняя сибирячка Лиза Сметанникова снова попала в шоу «Голос.Дети», но теперь она там не поет

Школьница из Новосибирска Лиза Сметанникова снова снялась в проекте «Голос.Дети»
11-летняя сибирячка Елизавета Сметанникова, которая выступала в прошлом году на шоу «Голос.Дети», вновь появилась в проекте. Но теперь у нее другая роль — она берет интервью у участников.
Сегодня,
— Год был необычным, потому что по итогам участия в телепроекте было очень много разных предложений, идей, фестивалей и конкурсов, на которые Лизу звали. Но из-за пандемии многое сорвалось, многое ушло в онлайн. Лиза продолжила заниматься вокалом, работать в этом направлении. Она участвовала в концертах в поддержку врачей, рождественских. Благодаря проекту «Голос» ее заметили и начали приглашать не только выступать, но и быть ведущей. Грозненская телешкола пригласила ее на главную роль в фильме, который хотят представить на международном фестивале в Великобритании. Мы летали в город Грозный на съемки, — рассказывает папа Лизы Алексей Сметанников.
Лизу и еще нескольких детей, участвовавших в прошлом шоу «Голос», пригласили на новый сезон. Их задачей стало брать интервью у участников, которые во время слепых прослушиваний прошли в следующий этап. Показывать эти разговоры будут преимущественно в соцсетях Instagram и YouTube, но и в эфир на канале, вероятно, должны попасть фрагменты записей.
— Работа тележурналистом на «Первом канале» была интересной для Лизы. Она вновь окунулась в телепроект, но уже с другой стороны. Посмотрела творческую кухню, как организован процесс: узнала, сколько разных служб задействовано — кто-то отвечает за зал, кто-то за команды поддержки, кто-то за своевременный приход участников, кто-то за наставников. Это большая команда, четко работающий механизм — круто смотрится со стороны. Все, от линейного продюсера до главного Юрия Аксюты, вовлечены в этот процесс. Мы восхитились, как это всё устроено, — поражается Алексей Сметанников.
Папа Лизы говорит, что после съемок у девочки значительно выросло количество подписчиков в Instagram.
По словам отца, у Лизы с детства возникают разные увлечения, например, в шесть лет она проходила мимо эстрадного центра и захотела зайти в него. Там она занимается до сих пор. Сейчас у девочки несколько раз в неделю занятия вокалом, хореографией, она учится в музыкальной школе играть на фортепиано.
— Лиза очень довольна интенсивностью всех своих занятий. Она не расстроилась, что не выиграла в шоу в прошлом сезоне. С нетерпением ждёт эфиров телепроекта, будет болеть и переживать за новых участников и своего любимого наставника Басту, — говорит Алексей.
В 2020 году мы писали о том, как Лиза Сметанникова из Новосибирска влюбила всех в себя на шоу «Голос.Дети».