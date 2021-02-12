11-летняя сибирячка Лиза Сметанникова снова попала в шоу «Голос.Дети», но теперь она там не поет

11-летняя сибирячка Елизавета Сметанникова, которая выступала в прошлом году на шоу «Голос.Дети», вновь появилась в проекте. Но теперь у нее другая роль — она берет интервью у участников.

Сегодня, 12 февраля , вышел первый выпуск нового сезона шоу « Голос.Дети 8 ». Журналист НГС узнал у папы Лизы, Алексея Сметанникова, как прошел год после участия в прошлом сезоне и что было на съемках нового.