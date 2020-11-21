Молодой новосибирец выбыл из шоу «Голос» после исполнения харизматичной песни

Новосибирский участник шоу «Голос» Олег Шерин покинул проект — на этапе поединков его наставник Валерий Сюткин выбрал Дмитрия Венгерова из Волгограда.
Олег Шерин и Дмитрий Венгеров исполнили песню Андреаса Юнсона «Glorious», которая вышла синглом с альбома Liebling 1999 года, входила в топ-10 музыкальных чартов в пяти странах, а также звучала в нескольких рекламных кампаниях, благодаря одной из которых вернулась в чарты спустя несколько лет после релиза, говорится в описании видео шоу на канале YouTube 1 канала.
Наставники «Голоса» назвали номер харизматичным.
— Мне хватило всего, я вообще не ожидал от Валерия такой постановки. Мне казалось, что это номер должен был сделать я, — сказал Сергей Шнуров.
Валерий Сюткин отметил, что ни к тому, ни к другому у него нет претензий как к вокалистам и оба исполнителя «великолепны», но в следующий тур отправил Дмитрия Венгерова.
— Итак, собственно, это и закончилось. Хочется сказать огромное спасибо каждому из вас, Валерию Меладовичу, в частности. За наставления. Очень круто. Краткость — сестра таланта, — сказал в заключительной речи новосибирский участник шоу Олег Шерин.
На отборочном этапе 24-летний Олег Шерин исполнил песню «Отшумели летние дожди» российского эстрадного певца Шуры из Новосибирска. Вокалист закончил в Новосибирске музыкальную школу по классу эстрадного вокала и Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «эксплуатация судового электрооборудования».
— Если коротко, то я моряк-электрик. У меня были морские практики, одна из которых проходила на ледоколе. Но понял, что это просто не мое, — признался он на отборочном туре, когда к нему повернулся Валерий Сюткин.
Выступление Олега Шерина на поединках в шоу «Голос»
Автор: «Голос, Voice Russia» / YouTube
Весной новосибирская школьница Софья Туманова дошла до финала шоу «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях к девочке повернулись все три члена жюри.