Молодой новосибирец выбыл из шоу «Голос» после исполнения харизматичной песни

Наставники «Голоса» назвали номер харизматичным.

— Мне хватило всего, я вообще не ожидал от Валерия такой постановки. Мне казалось, что это номер должен был сделать я, — сказал Сергей Шнуров.

Валерий Сюткин отметил, что ни к тому, ни к другому у него нет претензий как к вокалистам и оба исполнителя «великолепны», но в следующий тур отправил Дмитрия Венгерова.

— Итак, собственно, это и закончилось. Хочется сказать огромное спасибо каждому из вас, Валерию Меладовичу, в частности. За наставления. Очень круто. Краткость — сестра таланта, — сказал в заключительной речи новосибирский участник шоу Олег Шерин.



На отборочном этапе 24-летний Олег Шерин исполнил песню «Отшумели летние дожди» российского эстрадного певца Шуры из Новосибирска. Вокалист закончил в Новосибирске музыкальную школу по классу эстрадного вокала и Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «эксплуатация судового электрооборудования».

— Если коротко, то я моряк-электрик. У меня были морские практики, одна из которых проходила на ледоколе. Но понял, что это просто не мое, — признался он на отборочном туре, когда к нему повернулся Валерий Сюткин.