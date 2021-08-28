Когда дачные дела закончились, дети отправлены в школы и детские сады, можно позволить себе немного отдохнуть. Тем более что по доброй традиции осенью выходит так много новых сериалов, что успевай только смотри. Одних только российских многосерийных шоу в ближайшее время выйдет несколько десятков. Чтобы не тратить время на то, что вам не понравится, мы выбрали восемь, которые, по мнению нашей скромной редакции, достойны внимания.
«Пропавшая»
Работа режиссера Вадима Перельмана (три номинации на «Оскар» за картину «Дом из песка и тумана») и лауреата Каннского кинофестиваля оператора Владислава Опельянца («Петровы в гриппе») расскажет об обычном дне состоятельной семьи Гарбер. Точнее, этот день станет только отправной точкой серии ошеломляющих событий. После того как в семейной галерее появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь, зрителям предстоит распутать самые загадочные события. И касаются они не только того, где всё это время пропадала девочка (она, естественно, ничего не помнит). Мать Катерина Гарбер (Мария Куликова) дочь признает сразу, а вот ее супруг (Владимир Мишуков) в чудо не верит. И там, где, по идее, должно быть счастье воссоединившейся семьи, начинается невыносимая жизнь с бесконечными флешбэками, о которых они мечтали забыть.
Премьера: 9 сентября 2021 года.
«Контейнер»
И снова нам предстоит знакомство с не самыми приятными семейными тайнами. И снова состоятельная семья (чиновник и его жена). Но только в особняке появляется не пропавшая дочь, а опытная суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина). Она переезжает в дом заказчиков на время беременности. И не только с будущим ребенком будущих родителей, но и со своими секретами. И когда «контейнер» выйдет из-под контроля, не обойдется без человеческих жертв и откровенных сцен.
Премьера: 9 сентября 2021 года.
«Отец Сергий»
Охотника на вурдалаков вызывали? Он скоро будет! Похоже, в отечественном кинематографе появился свой «Константин», только в более привычном национальном антураже да с фольклорными злодеями типа котов-баюнов. Отец Сергий (Роман Маякин) не занимается привычными для священников крещениями, венчаниями и проповедями. Он — этакий боевой монах, которому церковь платит за битву с нечистью. В свободное от зачисток время главный герой прикладывается к бутылке, курит, пользуется услугами девушек по вызову и всякими другими способами оскорбляет чувства верующих. Мы бы посмотрели и сериал просто про батюшку-забулдыгу, но по сценарию к нему обращается молодой следователь и просит помочь раскрыть одно очень странное дело.
Премьера: 14 сентября 2021 года.
«Физрук»
Мы не смогли позволить себе обойти стороной пятый, юбилейный сезон «Физрука». Ведь за годы существования сериала герой Дмитрия Нагиева так полюбился многим зрителям, что они стали называть актера Фомой (это прозвище того самого физрука, если вы всё еще не смотрели «Физрука»). А за годы отсутствия сериала (предыдущий сезон завершился четыре года назад) в некоторой степени даже интересно, что там случится с Фомой в новых сериях.
В общем, нас ждет новая встреча с популярным бандитом, пытающимся заслужить положение в обществе. На этот раз он приезжает в тихий городок, где его отец Эрнест Петрович Шиловский руководил театром. Между ними было много конфликтов, физруку нелегко общаться с родственником, но он чувствует, что должен помочь отцу разобраться с проблемами, которых у него накопилось предостаточно. Параллельно мы узнаем, что у Фомы есть родной брат.
Премьера: 20 сентября 2021 года.
«В Бореньке чего-то нет»
Наконец-то и «Квартет И» дотянулся до собственного сериала. А основан он (как, впрочем, можно понять из названия) на популярном спектакле разговорчивых мужчин. В главных ролях — собственно, «
Премьера: осень 2021 года.
«Везёт»
В далеком северном городе на окраине России живет бывший чемпион мотогонок, а ныне частный извозчик службы «Трезвый водитель» Иван Потапов (Евгений Цыганов). Растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно пытается не пить. Добрый и хороший по своей природе, он оказался на обочине жизни и никак не может с нее сойти: случайные женщины, случайные собутыльники. Иван стремится помочь любому человеку, даже когда его жизнь летит под откос. Но наш герой все-таки получает шанс измениться. Актерский состав впечатляет. Кроме упомянутого уже Цыганова, в сериале снялись Владимир Меньшов, Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Валентина Ляпина, Михаил Полицеймако, Юлия Снигирь, Зоя Бербер и другие.
Премьера: сентябрь 2021 года.
«Вертинский»
Художественно-документальная работа Авдотьи Смирновой расскажет историю известного шансонье, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР образца 1943 года. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина в первую очередь о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. «Вертинский» — история о том, как артист может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение.
Премьера: 13 сентября 2021 года.
«Смертельный номер»
21 июня 1941 года артисты передвижного цирка шапито под управлением знаменитого гипнотизера Андрея Белова (Александр Робак) дают первое представление в небольшом латвийском городке. Во время исполнения номера под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза (Анастасия Городенцева), видит среди зрителей маленькую девочку, встречается с ней глазами, теряет равновесие и падает на арену. Эта девочка — копия погибшей пять лет назад дочки Эльзы и Белова Маши. На следующий день начинается война. Эвакуировать цирк невозможно — у Эльзы подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немцы. Теперь главная цель Белова — любой ценой уберечь Эльзу от смертельной опасности. А еще — спасти свою труппу и найти загадочную девочку, так похожую на их погибшую дочку.
Премьера: 12 октября 2021 года.