Когда дачные дела закончились, дети отправлены в школы и детские сады, можно позволить себе немного отдохнуть. Тем более что по доброй традиции осенью выходит так много новых сериалов, что успевай только смотри. Одних только российских многосерийных шоу в ближайшее время выйдет несколько десятков. Чтобы не тратить время на то, что вам не понравится, мы выбрали восемь, которые, по мнению нашей скромной редакции, достойны внимания.



«Пропавшая»

Работа режиссера Вадима Перельмана (три номинации на «Оскар» за картину «Дом из песка и тумана») и лауреата Каннского кинофестиваля оператора Владислава Опельянца («Петровы в гриппе») расскажет об обычном дне состоятельной семьи Гарбер. Точнее, этот день станет только отправной точкой серии ошеломляющих событий. После того как в семейной галерее появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь, зрителям предстоит распутать самые загадочные события. И касаются они не только того, где всё это время пропадала девочка (она, естественно, ничего не помнит). Мать Катерина Гарбер (Мария Куликова) дочь признает сразу, а вот ее супруг (Владимир Мишуков) в чудо не верит. И там, где, по идее, должно быть счастье воссоединившейся семьи, начинается невыносимая жизнь с бесконечными флешбэками, о которых они мечтали забыть.

