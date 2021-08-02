Сибиряк поймал рыбу весом 10 кг. Он рассказал, где такая водится

У каждого свое хобби. Кто-то предпочитает собирать грибы, а кто-то — сидеть с удочкой. Сибиряк Денис Дубровин — как раз из вторых. На днях на его удочку клюнула щука весом почти 10 килограммов.

— Это было в прошлые выходные в моем любимом — трофейном — месте, а именно в потоке напротив деревни Пристань-Почта в Колыванском районе. Это щука, ловил с приятелем с работы Андреем Анатольевичем. Именно он помогал завести ее в подсачек.