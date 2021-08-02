Сибиряк поймал рыбу весом 10 кг. Он рассказал, где такая водится

У каждого свое хобби. Кто-то предпочитает собирать грибы, а кто-то — сидеть с удочкой. Сибиряк Денис Дубровин — как раз из вторых. На днях на его удочку клюнула щука весом почти 10 килограммов.
— Это было в прошлые выходные в моем любимом — трофейном — месте, а именно в потоке напротив деревни Пристань-Почта в Колыванском районе. Это щука, ловил с приятелем с работы Андреем Анатольевичем. Именно он помогал завести ее в подсачек.
В отличие от грибников, которые предпочитают скрывать свои места, рыбаки — народ куда более щедрый.
— Я ничего не скрываю. Наоборот, получаю огромное удовольствие, когда могу быть полезным для других рыболовов. Просто мне везло в жизни на людей, они делились со мной опытом, и мне это помогало. Например, в этом году в районе Маяка я встретил Дядю Гену, он меня научил ловить огромных окуней и приманку подарил уловистую. Дай Бог ему крепкого здоровья. Как я могу не поделиться с кем-то опытом?!
Назвал Денис и свои любимые места для рыбалки.
— Место я выбираю в зависимости от времени года, ведь рыба, как и мы с вами, имеет определенные привычки. Весной ловлю карасика, в начале лета — крупного окуня и язя, ну а с середины лета до поздней осени, конечно, щуку, и стараюсь ловить трофеи. Рыбалка у меня в крови: все мужчины в семье — рыбаки и охотники. Любимое место для рыбалки — Пристань-Почта (деревня такая за Колыванью), ну и Томская область, конечно.
В мае мы рассказывали, где в Новосибирске и за городом водится форель.