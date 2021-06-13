Отличница из НГУ: кто такая Ника Вайпер — блогер из Новосибирска, у которой 5 миллионов подписчиков (смотрим детские фото)

Еще несколько лет назад про Нику Вайпер знали только заядлые пользователи соцсетей — красивая девушка снимала короткие юмористические ролики и выкладывала их в сеть. Но вскоре число подписчиков Ники перевалило за миллион. Сегодня девушка — одна из самых известных блогеров России с аудиторией в 5 миллионов подписчиков, а также актриса и модель. Рассказываем, что известно о жизни сибирячки до того, как она перебралась в Москву и стала знаменитой.



Детство и юность