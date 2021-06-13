Отличница из НГУ: кто такая Ника Вайпер — блогер из Новосибирска, у которой 5 миллионов подписчиков (смотрим детские фото)

Еще несколько лет назад про Нику Вайпер знали только заядлые пользователи
Детство и юность
Настоящее имя Ники Вайпер — Вероника Назимцева. Девушка родилась в
Известно, что мать Ники много времени проводила на работе (она преподавала английский язык в НГУ), также она занималась репетиторством. Отец Вероники периодически приезжал в Новосибирск, чтобы провести время с дочкой. Они часто ходили на птичий
Ника Вайпер училась в обычной средней общеобразовательной школе. Особую любовь проявляла к гуманитарным предметам. Любимый предмет — английский язык. Уже в
— Школу не очень любила (это из-за гиперответственности, наверное), но училась всегда на пятерки (это тоже наверняка из-за гиперответственности). Не любила математику, а математичка не любила меня (но у меня был друг — моя мама и вместе мы были сила). Мечтала стать ветеринаром, — пишет Ника Вайпер в своем блоге.
— Как видите, я с детства была жизнерадостным человеком, — рассказывает блогер в Instagram. О своем детстве она иногда пишет в соцсетях, вспоминает, что оно было не очень денежным, а мама постоянно работала, но на каждый день рождения неизменно пекла дочери торт «Наполеон» (к празднику прилагались лимонад из лимонной цедры и новое платье).
Ника Назимцева окончила школу с серебряной медалью. Сначала девушка решила учиться на ветеринара, но мама отговорила
Мысль переехать в Москву не оставляла девушку, поэтому она покинула Академгородок и уехала за мечтой. Первое время Ника также работала переводчиком, но из-за сидячей работы начались проблемы со
Жизнь в столице и популярность
Карьеру модели Ника Вайпер начала еще в Новосибирске — на высокую эффектную девушку обращали внимание разные модельные агентства. Вероника активно участвовала в показах, а однажды даже выиграла конкурс «Мисс фитнес Новосибирск».
В столице Ника продолжила заниматься моделингом — девушка уверенно ходила по подиуму. Идеальные параметры (рост 178 см, вес 54 кг), а также внешность, харизма и уверенность в себе открыли для сибирячки большие возможности. Известные российские агентства постоянно приглашали ее на кастинги. Сотрудничество с популярными брендами не только сделали ее востребованной моделью, но и расширили круг профессиональных интересов в России и за рубежом. В
Примерно в тот же период Ника занялась блогерством. Короткие смешные видеоролики (вайны) тогда только набирали популярность, и Ника ловко вскочила в этот сегмент, взяв псевдоним Вайпер (в переводе «гадюка»). Девушка активно снимала видео о жизни, в которых женщины узнавали себя и смеялись. К моменту начала ведения блога Ника уже была популярной из-за карьеры модели, а сейчас количество ее подписчиков в Instagram выросло до
Появление Ники в передаче на телеканале СТС «Шоу выходного дня» в качестве ведущей прибавило девушке популярности и поклонников. На том же канале зрители могли увидеть Нику на шоу «Форд Боярд». В
Личная жизнь
Нику Вайпер, несмотря на дерзкий образ и громкий псевдоним, можно назвать закрытой личностью. О том, что происходит у нее в личной жизни, она ничего не рассказывает, а только отшучивается. Неоднократно ей приписывали отношения с коллегами по цеху, которые регулярно мелькают в ее вайнах, но блогер уверяет, что их связывает только дружба. Ника не была замужем и детей у нее нет, но в соцсетях она неоднократно сообщала, что хочет стать мамой.
Девушка не скрывает, что делала пластику — если сравнивать со снимками десятилетней давности, то невооруженным глазом видно увеличенный бюст, губы и ринопластику. Мнения поклонников по поводу измененной внешности противоречивы: кому-то кажется, что после пластики Ника не изменилась в лучшую сторону, а кто-то млеет от восторга и поддерживает эксперименты девушки.
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