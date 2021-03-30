Семен Альтов: «Умному правителю, чтобы быть умным, не надо окружать себя дураками»

— По-вашему, как так получилось, что юмор стал бизнесом? Ведь самые большие звезды сейчас — стендаперы.



— Я где-то сказал: «Сейчас некоторые, шутя, зарабатывают нешуточные деньги». Это правда, потому что мы-то были одиночками, а ребята Comedy Club — это же фабрика, серьезный бизнес! Там, как я понимаю, есть группа пишущих тексты и придумывающих диалоги, репризы, концовки и так далее — и группа актеров. Там большие деньги! Я знаю, что многие люди моего возраста негативно ко всему этому относятся: мол, это пошло! Я же как профессионал скажу вам, там бывают очень смешные тексты, точно сыгранные миниатюры, Гарик Бульдог Харламов — комик от бога! «Уральские пельмени» ближе к тому, что привычно старшему поколению, но тоже здорово!



Когда стендаперы начинали, я позвал жену: «Посмотри!» Мне нравилось. Но потом, судя по всему, пошли деньги. Наверное, деньги неплохие, они начали развязно себя вести, пошел мат, причем необязательный. Мне кто-то сказал, что они как профессионалы берут фразу, например, «мама мыла раму» — не смешно. Но если в конце добавить «твою мать», то эта же фраза вызовет смех публики. Поэтому часто — запикивания. После которых — крупно хохочущая публика. А сегодня уже и без запикиваний. Вот это — профессионализм в плохом смысле слова: надо, чтобы смешно любой ценой.



— Когда мы договаривались об интервью, вы у меня спросили, знаю ли я вообще, кто вы такой. А у меня дома, между прочим, даже ваша книжка есть — из «Золотой серии юмора», годов еще 90-х. А вот как вы думаете, будут ли стендаперы вызывать интерес читателей своими текстами, если их давать не живьем, а напечатать?



— Не уверен, не уверен. Фразами Жванецкого мы когда-то в компаниях разговаривали, у него, помимо талантливо отобранных слов, еще была авторская актерская интонация, энергетика. Жванецкий переживал, что в книге интонация уходит. Но те люди, которые его знали, слышали, любили, — читают и слышат его голос.



Чем запоминался я? У меня были истории. «Взятка» из газеты «Советский спорт» — ее знала вся страна! Жванецкий сказал, что это лучший юмористический рассказ советского периода. Есть история про трамвай 49-й, он же 25-й — идущий по двум маршрутам одновременно. Про статую Геракла. Такие вещи — сюжетные — запоминаются. А если это просто миниатюра, построенная на репризах, как это в основном у стендаперов, — вы ее не вспомните, хотя и сможете, напрягшись, вспомнить, про что.



У меня — притчи, басни, в них есть сюжеты. Точно так же, как в музыке. Я понимаю, это уходящая натура: мои музыкальные предпочтения — Beatles, Rolling Stones, потому что для меня мелодия — это сюжет. Я равнодушен, вежливо говоря, к рэпу. Ну музыки там, естественно, как бы и нет, а этот быстрый проговор слов, когда мне торопливо что-то хотят сказать, а я не успеваю услышать.



Так же, как были недавно баттлы: выходят люди пооскорблять друг друга при большом скоплении народа. Если ты хочешь меня оскорбить, дай мне услышать, куда ты меня послал! Если в этот же момент я должен успеть послать тебя, я в затруднении. Может, само жонглирование словами привлекает людей, как телевизионная передача «Импровизация», — хорошая тема, хотя дикий смех вызывает то, что они сходу, не подумавши, говорят. Я все-таки привык сначала думать, а потом говорить. Оказывается, это необязательно.



— Есть юмор, а есть сатира. Раньше, по ощущениям, сатиры было больше. Были те же «Куклы» Шендеровича, был, понятно, Жванецкий, «Дежурный по стране». А есть ли место сатире в современной жизни общества, в современном политическом мире? Или эта дверь плавно закрылась — может быть, как раз за Михаилом Михайловичем?



— Что-то происходит в обществе, что не очень мне нравится. Разрешенная критика есть, и есть критика неразрешенная. Я никогда не касался этих тем, но вот 1 апреля я буду выступать в ДК Горького — Дворец искусств у метро «Нарвская», и я как-то задумался. Вот, говорят, инакомыслящий — мол, это плохо. Но, во-первых, если посмотреть само слово «инакомыслящий» — это же мыслящие люди, правильно? А вдруг в этих мыслях есть дельное? И часто инакомыслящими были люди, которыми потом гордилась страна: Ахматова, Зощенко, Бабель, академик Королёв, благодаря которому полетели ракеты и космонавта нашего отправили — он же в лагере сидел! Я не говорю про академика Вавилова, когда орали: «Генетика — продажная девка империализма!» Не надо бояться чужой мысли — мне так кажется! Потому что в нашей стране, как вы знаете, единодушие бывало куда страшнее.



Я иногда думаю про брежневские времена: как было хорошо, во всех газетах — одно и то же! Райская жизнь! Да, было мало денег. Но мы и не знали, что делать, когда много денег, до этого никто не доходил. Радовались малому: я жил в коммунальной квартире до 15 лет, хотя сегодня не все знают, что это такое. Нас было 29 человек в квартире, и наше счастье было в том, что мы понятия не имели, что в мире есть отдельные квартиры. Жили нормально, потому что все так жили. Когда Зощенко, говорят, впервые перевели в Америке, они в предисловии написали: какой гениальный писатель, он придумал сюрреалистический ход — коммунальная квартира! Разные люди живут вместе! Они решили, что это фантастический прием, вымысел автора.



— Ну сейчас коммунальных квартир еще очень много, все про них еще знают. По крайней мере, Петербург слывет коммунальной столицей России.



— Мы жили на углу Бородинской и Загородного, это были бывшие генеральские квартиры. Потом, спустя годы, меня какое-то телевидение туда привело, и я с теплотой вспоминал, как и что там проходило в те далекие нехудшие годы...



— И как у вас были отношения с соседями? Не подсмеивались над ними? А то потом тоже создать музей не дадут, как в случае с Музеем Бродского.



— Во-первых, моя мама была квартуполномоченным, то есть старшей. И у нас была более-менее миролюбивая квартира. А во-вторых, когда мы несколько лет назад туда зашли, там никого из прежних жильцов уже не оставалось, кроме Жени — которая тогда была девочкой, а сейчас уже понятно, какого возраста. Поэтому кто там меня может вспомнить?



— Вы вообще своим чувством юмора пользовались как оружием?



— Была смешная история — наверное, ее можно рассказать. Я достаточно быстро говорю, и часто невнятно, но пару раз меня это выручало.



Когда я только начинал, но уже был в меру известен, выступал на каком-то вечере, где-то за столами сидели люди, — очевидно, корпоратив, как теперь это называется. Я выступил, играет музыка. Я не умею танцевать, поэтому встал и говорю: «Спасибо, всего доброго, я пошел». Женщина, сидевшая рядом, решила, что я приглашаю ее на танец: за музыкой она не разобрала слов. И говорит: «С удовольствием!» Я понял, надо танцевать. После танца садимся, я дождался тишины и уже внятно говорю: «Всего доброго, я ухожу!» Соседка мне говорит: «А можно будет вас пригласить выступить?» Я говорю: «Ради бога». Она спрашивает: «Можно записать ваш телефон?» А это советские, те времена. Я удивляюсь: «Какой телефон? У меня, как и у всех, никакого нет телефона». Она говорит: «Но он же вам нужен?! Запишите мой телефон». Я записываю. Прихожу домой, рассказываю жене. Она говорит: «Так звони!» Звоню — тишина. Думаю: разыграли. Потом дозвонился — она говорит: «Приходите». Дала адрес. Я прихожу — центральный телефонный узел, она — главный инженер центрального телефонного узла. И через три дня у меня дома стоял личный телефон. Вот так благодаря неразборчивой речи я получал подарки судьбы.



— Вы смотрели фильм «Юморист», вам понравился?



— Не понравился. То ли я как-то лично воспринимал: когда ты знаешь, как это было, и знаешь конкретных людей, — не можешь смотреть отстраненно.



— А что в нем было не так?



— Я уже не помню.



— Но бывало такое, чтобы вызывали юмористов всякие чины, генералы на свои посиделки?



— Меня — нет, я выше определенного уровня не поднимался, но самых популярных, известных — вызывали, конечно.



— Кого, например?



— Ну Михаила Михайловича. Он рассказывал достаточно забавно. Хотя это унизительно, тем более, как мы уже говорили, там в основном люди без чувства юмора. Читать в тишине и понимать, кому ты читаешь, — достаточно мучительно, я думаю.



— Как вы полагаете, нужен ли современной власти такой вот Аркадьев, шут в классическом понимании, который будет говорить правду? Захочет ли она его слушать?



— Я думаю, власть может захотеть его послушать, если он пришел к ним в ресторан или в баню. А вот чтобы он на людях шутил — не думаю. Они опять побаиваются, мне кажется, какого-то иного мнения. Хотя шуты были во все времена, и у них была важная функция. Они доносили до властителя иной взгляд на происходящее: а вдруг в этом что-то есть и тебе пригодится? Если ты умный правитель — собери все мнения, тогда примешь единственно верное решение! Для того, чтобы быть умным, не надо окружать себя дураками.



— А у вас с годами меняется чувство юмора? Как вы пытаетесь следить за изменением чувства юмора других людей? Или не пытаетесь?



— У меня за долгие годы сформировался свой взгляд, что-то свое, и достаточно большому количеству людей до сих пор это нужно и понятно. Даже молодежи — ее части, конечно. Я понимаю, что стендап и Comedy Club формируют своего зрителя, там юмор «гуще», «очередями» такими пулеметными — у меня нет такого. Ну зато даже тогда, когда я «недобирал» по смеху (бывало такое), я всегда знал, что я им что-то сказал, попытался донести какую-то мысль.



Когда я начинал в «Литературной газете», там был «Клуб 12 стульев», редактором которого был Илья Суслов. Как он на меня кричал! Но он вдалбливал: «Что ты хочешь сказать?!» И вот это у меня в юношеских мозгах, очевидно, засело: мне всегда хочется что-то сказать. А иначе — чего я вышел? Смешить? Хотя у меня есть просто смешные фразы, но всегда стремился к большему. Не для того, чтобы «открыть глаза», — глаза и так у всех на лбу сегодня. Но что-то сказать. Например, была у меня притча про старую муху, которая бьется головой о стекло («Только преодолевая трудности, почувствуешь себя человеком». — Прим. ред.).

Вот уже сорок лет мои размышления кому-то до сих пор интересны.