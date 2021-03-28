«Вернулась домой с квадратной головой»: 58-летняя сибирячка пошла на концерт Давы и поругалась с организаторами

2. Не соблюдался масочный режим, народу было очень много — толпа! Социальная дистанция не соблюдалась.



3. Также посетители концерта курили. А ведь есть федеральный закон, который приняли 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», сюда же относятся и вейпы, и электронные сигареты, и кальяны. Тем более концерт проводился в общественном месте. А они эти вейпы прямо в толпе курили. На замечания воздержаться меня посылали.



Я подходила к охранникам, которые мне отвечали, что не могут не пропустить людей с билетами. Также я спросила у управляющей, почему курят. На что она спросила: тогда дым со сцены тоже нужно запретить?



Концерт длился два часа, после него я вернулась домой с квадратной головой и бьющимся сердцем. Конечно, скажете, бабка, не в свои сани не садись, это для молодежи. Но, извините, там не было возрастных ограничений. Я имела право купить билет и пойти. Тем более публика была разноплановая. Я самый возрастной участник концерта. Там были седовласые люди, но, конечно, не спрашивала, сколько им лет. Были и взрослые, и молодежь. Может, я была самая старшая. Но я ведь не выгляжу старухой!

