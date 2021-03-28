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Ольга Симонова

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Ольга Симонова

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«Вернулась домой с квадратной головой»: 58-летняя сибирячка пошла на концерт Давы и поругалась с организаторами

Колонка-мнение Ольги Симоновой — о нарушении масочного режима, отсутствии дистанции и в целом плохой организации

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Сибирячка приехала с Затулинки в центр, чтобы побывать на концерте «новой восходящей звезды»

Сибирячка приехала с Затулинки в центр, чтобы побывать на концерте «новой восходящей звезды»

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58-летняя жительница Новосибирска поругалась с организаторами концерта Давы

19 марта в лофт-парке «Подземка» прошел сольный концерт Давы — нашего земляка Давида Манукяна. 58-летняя жительница Новосибирска пошла одна на его выступление, концертом осталась довольна — Ольге удалось сделать совместное фото с Давой и получить автограф, а вот организация концерта ее возмутила. Из-за толпы в зале невозможно было соблюдать социальную дистанцию, многие пришли без масок. Но самое возмутительное, по словам Ольги Симоновой, то, что зрители курили прямо в зале. Как объясняют это руководители лофт-парка и чем еще была недовольна пожилая поклонница Давы (всё оказалось не так просто)?

Я на пенсии, мне 58 лет. Занимаюсь фотографией, делаю дружеские юмористические фотошаржи на людей из шоу-бизнеса. Также веду страничку в соцсетях. Я решила, что для моей работы и для моего творчества это будет полезно. И вообще я интересуюсь молодыми дарованиями. А это был концерт новой восходящей звезды — Давы Манукяна. Человек общался и был близок с Ольгой Бузовой. Лофт-парк «Подземка» — замечательное арт-пространство, можно даже сказать, лучшее в городе. Там концентрация всей культуры: и выставки, и концерты.

Я заранее купила VIP-билет за 1700 рублей. Выделила деньги из своей нищенской пенсии, мы ведь не в Великобритании, не в Европе живем, но я все равно выделила, смогла, отважилась.

Также дополнительно к стоимости билета оплачивается кассовый сбор в размере 100 рублей. Но, по словам Ольги, были билеты и еще дороже&nbsp;— по 2200 рублей

Также дополнительно к стоимости билета оплачивается кассовый сбор в размере 100 рублей. Но, по словам Ольги, были билеты и еще дороже — по 2200 рублей

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Что меня возмутило:

1. Во-первых, были только стоячие места, это же танцплощадка. И все равно, что я с VIP-билетом, а другая с билетом подешевле. Все на равных правах. А если бы я прибежала с работы, опоздала бы чуть-чуть, стояла бы со своим VIP-билетом в конце со всеми бюджетниками, кто в два раза больше и кто в два раза меньше заплатил? Вот такая чудовищная несправедливость.

2. Не соблюдался масочный режим, народу было очень много — толпа! Социальная дистанция не соблюдалась.

3. Также посетители концерта курили. А ведь есть федеральный закон, который приняли 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», сюда же относятся и вейпы, и электронные сигареты, и кальяны. Тем более концерт проводился в общественном месте. А они эти вейпы прямо в толпе курили. На замечания воздержаться меня посылали.

Я подходила к охранникам, которые мне отвечали, что не могут не пропустить людей с билетами. Также я спросила у управляющей, почему курят. На что она спросила: тогда дым со сцены тоже нужно запретить?

Концерт длился два часа, после него я вернулась домой с квадратной головой и бьющимся сердцем. Конечно, скажете, бабка, не в свои сани не садись, это для молодежи. Но, извините, там не было возрастных ограничений. Я имела право купить билет и пойти. Тем более публика была разноплановая. Я самый возрастной участник концерта. Там были седовласые люди, но, конечно, не спрашивала, сколько им лет. Были и взрослые, и молодежь. Может, я была самая старшая. Но я ведь не выгляжу старухой!

Дава — молодец, свое отработал, как мог, как начинающий певец и как начинающий рэпер. Фотосессию сделал, как и обещал.

58-летняя жительница Новосибирска взяла у артиста автограф

58-летняя жительница Новосибирска взяла у артиста автограф

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Комментарий арт-директора лофт-парка «Подземка» Платона Гудкова

Ей явно показалось, такого не могло быть. На входе все заходили в масках, у людей проверяли температуру, столы обрабатывали антисептиками. Расстояние между столами — 1,5 метра.


Конечно, прямо каждый подходил к ней и курил ей вейп в лицо! Эта женщина, как ему показалось, была нетрезва, и ей все это казалось. Она отвлекала порядка 40 минут администратора и 20 минут охранников. Такому бы человеку дома сидеть, а он делает выбор в пользу похода куда-либо.

Человек просто пришел в плохом настроении и не был доволен тем, что получает. Она не дебоширила, не кричала, поэтому никто ее не выводил. Просто она отвлекала. На каждом мероприятии есть недовольный человек. Если такого нет, значит, что-то не так.

Про нетрезвое состояние

Я не пила ни перед концертом, ни до концерта. У меня, может, такая дикция, поэтому меня приняли за хронического алкоголика. Или они так решили из-за шаткой походки? А у меня ведь больные ноги, я три часа стояла на ногах. А еще я медик по образованию и знаю, что есть уйма генетических, неврологических заболеваний, которые дают шаткую походку, не связанную с алкоголем.

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Давид Манукянконцертограничения по возрасту
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