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Новосибирские военные устроили концерт для сибирячек и подарили им цветы — 10 праздничных фото

Мероприятие состоялось на площади Ленина

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Тюльпаны давно стали символом праздника

Тюльпаны давно стали символом праздника

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В Новосибирске военные поздравили женщин с 8 Марта в метро

Сегодня днем, 6 марта, новосибирские военные поздравили женщин с наступающим 8 Марта. В переходе рядом со станцией метро «Площадь Ленина» сибирячкам подарили цветы, а оркестр исполнил для них небольшой концерт. Как это было — смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Рядом с метро выступил оркестр

Рядом с метро выступил оркестр

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Композиции исполнили на духовых инструментах

Композиции исполнили на духовых инструментах

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Прохожие снимали мероприятие на камеры

Прохожие снимали мероприятие на камеры

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У военных были большие букеты цветов, женщинам они дарили по одному тюльпану красного, желтого или розового цвета

У военных были большие букеты цветов, женщинам они дарили по одному тюльпану красного, желтого или розового цвета

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Некоторых женщин поздравления удивляли

Некоторых женщин поздравления удивляли

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Несмотря на маски, видно, что цветы радовали сибирячек

Несмотря на маски, видно, что цветы радовали сибирячек

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Лица самих военных разглядеть было довольно трудно

Лица самих военных разглядеть было довольно трудно

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В метро собралось около десятка людей в форме

В метро собралось около десятка людей в форме

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Никто не остался без маленького подарка

Никто не остался без маленького подарка

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Накануне в новосибирских офисах женщин уже начали поздравлять с 8 Марта. НГС вел онлайн-трансляцию о праздновании в офисах — посмотрите, что коллеги придумали для сибирячек в этом году.

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8 Мартавоенныеплощадь Ленина
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