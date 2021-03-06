Новосибирские военные устроили концерт для сибирячек и подарили им цветы — 10 праздничных фото

В Новосибирске военные поздравили женщин с 8 Марта в метро
Сегодня днем, 6 марта, новосибирские военные поздравили женщин с наступающим 8 Марта. В переходе рядом со станцией метро «Площадь Ленина» сибирячкам подарили цветы, а оркестр исполнил для них небольшой концерт. Как это было — смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
Накануне в новосибирских офисах женщин уже начали поздравлять с 8 Марта. НГС вел онлайн-трансляцию о праздновании в офисах — посмотрите, что коллеги придумали для сибирячек в этом году.