Как Новосибирск отмечает 8 Марта в офисах? Большая онлайн-трансляция

В эту пятницу во многих новосибирских офисах поздравляют женщин с Международным женским днем. Мы решили провести этот день с вами и провести онлайн-трансляцию, в которой покажем самые интересные фото, видео и истории с мини-корпоративов.

Присылайте фото и видео со своих корпоративов, рассказывайте о классных идеях для поздравления и реакции на них по номеру