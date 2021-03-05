Как Новосибирск отмечает 8 Марта в офисах? Большая онлайн-трансляция

— Мы уже много лет проводим подобные акции, — рассказал начальник ОГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску Евгений Маслюк. — Приятно поздравлять женщин, дарить им свое внимание, комплименты. Заодно есть повод напомнить прекрасным дамам о правилах безопасного поведения на дороге. Также начальник городской Госавтоинспекции отметил, что в нашем городе женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и реже попадают в дорожные аварии.
Поделиться
А как украсили ваш офис? Присылайте фотографии!
Поделиться
Скоро новосибирские офисы наполнятся цветами, а пока можно посмотреть наш репортаж из цветочных теплиц, в которых выращивают розы сибирской зимой.
Поделиться
Поделиться
Всем доброе утро! Город просыпается, а мы начинаем нашу онлайн-трансляцию последнего рабочего дня перед праздниками.
Поделиться