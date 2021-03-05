5 марта пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 73.79
eur 88.94
Тема дняКак в офисах отмечают 8 Марта? Онлайн-репортаж

Ведущие

Все новости

Все новости

Как Новосибирск отмечает 8 Марта в офисах? Большая онлайн-трансляция

Делитесь с нами фото и видео с ваших мини-корпоративов

4 108
26Обсудить

Поделиться

В новосибирских офисах отмечают Международный женский день

В эту пятницу во многих новосибирских офисах поздравляют женщин с Международным женским днем. Мы решили провести этот день с вами и провести онлайн-трансляцию, в которой покажем самые интересные фото, видео и истории с мини-корпоративов.

Присылайте фото и видео со своих корпоративов, рассказывайте о классных идеях для поздравления и реакции на них по номеру

7 923 157-00-00 через WhatsApp или Telegram, а также на почту news@ngs.ru.

Маша Вьюн

Поделиться

В БЦ «Кристалл» мужчины решили поздравить женщин из офиса напротив&nbsp;&nbsp;

В БЦ «Кристалл» мужчины решили поздравить женщин из офиса напротив  

Сотрудницы офиса напротив поблагодарили за поздравление&nbsp;

Сотрудницы офиса напротив поблагодарили за поздравление 

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

А так сотрудники новосибирской ГИБДД поздравляли женщин с приближающимся праздником

А так сотрудники новосибирской ГИБДД поздравляли женщин с приближающимся праздником

Женщинам дарили тюльпаны и напоминали о правилах дорожного движения&nbsp;

Женщинам дарили тюльпаны и напоминали о правилах дорожного движения 

— Мы уже много лет проводим подобные акции, — рассказал начальник ОГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску Евгений Маслюк. — Приятно поздравлять женщин, дарить им свое внимание, комплименты. Заодно есть повод напомнить прекрасным дамам о правилах безопасного поведения на дороге. Также начальник городской Госавтоинспекции отметил, что в нашем городе женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и реже попадают в дорожные аварии.

В Новосибирске женщины водят аккуратнее мужчин и реже попадают в аварии&nbsp;

В Новосибирске женщины водят аккуратнее мужчин и реже попадают в аварии 

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

— Утро началось с весенних цветов и вкусняшек от коллег-мужчин! — написала нам читательница Елена&nbsp;

— Утро началось с весенних цветов и вкусняшек от коллег-мужчин! — написала нам читательница Елена 

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

В подарок сотрудницам&nbsp;— фирменные шоколадки&nbsp;

В подарок сотрудницам — фирменные шоколадки 

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

А так украшен вход главного офиса «Почты России»&nbsp;

А так украшен вход главного офиса «Почты России» 

Такая красота внутри&nbsp;

Такая красота внутри 

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

— Вот так незатейливо поздравили женщин в одном из старейших институтов <nobr class="_">СО РАН</nobr>,&nbsp;— написала в редакцию читательница

— Вот так незатейливо поздравили женщин в одном из старейших институтов СО РАН, — написала в редакцию читательница

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

А как украсили ваш офис? Присылайте фотографии!

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Офис НГС уже украсили&nbsp;

Офис НГС уже украсили 

Поделиться

Маша Вьюн

Поделиться

Скоро новосибирские офисы наполнятся цветами, а пока можно посмотреть наш репортаж из цветочных теплиц, в которых выращивают розы сибирской зимой.

Вот так выращивают розы в промышленных масштабах&nbsp;

Вот так выращивают розы в промышленных масштабах 

Поделиться

Поделиться

Всем доброе утро! Город просыпается, а мы начинаем нашу онлайн-трансляцию последнего рабочего дня перед праздниками.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

праздникэмансипация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...