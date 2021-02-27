Новосибирцы рассмешили судей на «Comedy Баттл» шутками о богатом муже и студентах ПТУ

Две команды с участниками из Новосибирска прошли в следующий этап популярного шоу «Comedy Баттл» — они рассмешили судей шутками про мечты о богатом муже и отношения в ПТУ.



В выпуске от 26 февраля выступали новосибирский дуэт «Иванова и Боброва» и дуэт с новосибирской участницей Варварой Любимец «Даня, Варя».



Екатерина Иванова и Яна Боброва разыграли сценку «В подсобке "Дикси"», где девушки делятся мечтами об успешном замужестве.



— Хочешь замуж за богатого?



— Да, хочу.

