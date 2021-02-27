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Новосибирцы рассмешили судей на «Comedy Баттл» шутками о богатом муже и студентах ПТУ

Сразу две команды из Новосибирска прошли первый этап популярного шоу на ТНТ

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Сразу две команды с новосибирцами поборются за главный приз шоу&nbsp;«Comedy Баттл»

Сразу две команды с новосибирцами поборются за главный приз шоу «Comedy Баттл»

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Сибиряки поборются за главный приз шоу «Comedy Баттл» в новом этапе

Две команды с участниками из Новосибирска прошли в следующий этап популярного шоу «Comedy Баттл» — они рассмешили судей шутками про мечты о богатом муже и отношения в ПТУ.

В выпуске от 26 февраля выступали новосибирский дуэт «Иванова и Боброва» и дуэт с новосибирской участницей Варварой Любимец «Даня, Варя».

Екатерина Иванова и Яна Боброва разыграли сценку «В подсобке "Дикси"», где девушки делятся мечтами об успешном замужестве.

— Хочешь замуж за богатого?

— Да, хочу.

— Главное, есть цель. Осталось понять: богатый мужик — он какой?

— Ну, он чихает в носовой платок. Он, когда в магазин заходит, ждет, пока двери сами перед ним раздвинутся, потому что он властный…

Все трое судей похвалили актерскую игру девушек, и новосибирский дуэт прошел в следующий этап.

Дуэт «Даня, Варя» с участницей из Новосибирска едва не вылетел с шоу: Антон Шастун и Азамат Мусагалиев сказали «нет» — им не хватило шуток в сценке об учащихся ПТУ, которые собрались на съемки шоу «Беременна в 16». Третьего судью, Дениса Дорохова, впечатлила открытость отношений Варвары и Даниила, так что дуэт получил шанс побороться за главный приз в финале.

Новосибирцы нередко попадают на федеральные телеканалы: недавно 11-летняя сибирячка Елизавета Сметанникова, которая выступала в прошлом году на шоу «Голос.Дети», вновь появилась в проекте. Но теперь у нее другая роль — она берет интервью у участников. А год назад Новосибирск отметился в популярном фантастическом сериале «Доктор Кто» — там появилась табличка с названием города.

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