Новосибирцы рассмешили судей на «Comedy Баттл» шутками о богатом муже и студентах ПТУ

Сибиряки поборются за главный приз шоу «Comedy Баттл» в новом этапе
Две команды с участниками из Новосибирска прошли в следующий этап популярного шоу «Comedy Баттл» — они рассмешили судей шутками про мечты о богатом муже и отношения в ПТУ.
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Екатерина Иванова и Яна Боброва разыграли сценку «В подсобке "Дикси"», где девушки делятся мечтами об успешном замужестве.
— Хочешь замуж за богатого?
— Да, хочу.
— Главное, есть цель. Осталось понять: богатый
— Ну, он чихает в носовой платок. Он, когда в магазин заходит, ждет, пока двери сами перед ним раздвинутся, потому что он властный…
Все трое судей похвалили актерскую игру девушек, и новосибирский дуэт прошел в следующий этап.
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