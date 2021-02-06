Портрет Трампа из ада, жирнокот и банки из-под чипсов: что новосибирцы продают на «Авито» за миллионы

Живопись, породистые животные, предметы коллекционирования — все, что попадает на сайт Avito, кажется, обретает особую ценность, а вместе с тем цену. Сейчас здесь можно найти десятки объявлений с продажей лотов, за которые просят сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Мы составили подборку самых забавных предложений, а также узнали у некоторых авторов, действительно ли они готовы расстаться с такими дорогими сердцу и кошельку предметами.



Одно из самых дорогих предложений в разделе «Коллекционирование» — это портрет Дональда Трампа, выполненный, со слов художника, в масле. За холст с любительской работой просят без малого миллион рублей. Как пояснил корреспонденту НГС автор объявления и картины, такая цена установлена специально.