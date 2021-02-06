Портрет Трампа из ада, жирнокот и банки из-под чипсов: что новосибирцы продают на «Авито» за миллионы

В Новосибирске за миллион рублей продают нарисованный портрет Дональда Трампа
Живопись, породистые животные, предметы коллекционирования — все, что попадает на сайт Avito, кажется, обретает особую ценность, а вместе с тем цену. Сейчас здесь можно найти десятки объявлений с продажей лотов, за которые просят сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Мы составили подборку самых забавных предложений, а также узнали у некоторых авторов, действительно ли они готовы расстаться с такими дорогими сердцу и кошельку предметами.
Одно из самых дорогих предложений в разделе «Коллекционирование» — это портрет Дональда Трампа, выполненный, со слов художника, в масле. За холст с любительской работой просят без малого миллион рублей. Как пояснил корреспонденту НГС автор объявления и картины, такая цена установлена специально.
— Цена большая, точно привлечет внимание. Если объявления сортировать по цене, то мое войдет в топ. У меня этот портрет валяется, мне не нужен. Вообще, я рисовал просто рожу — получился Дональд Трамп, — добавил продавец.
Кстати, его предложение по продаже картины на «Авито» — не самое дорогое. Сейчас здесь можно найти произведение кисти неизвестного мастера за 50 миллионов рублей (по наблюдениям корреспондента, эту картину продают около года), а также картину художника Варламова за 20 миллионов рублей.
Не только живопись на «Авито» имеет гигантский ценник, но и коты. Так, за тайского жирнокота (так пишет сам автор объявления) просят 400 тысяч 300 рублей. Арифметика проста:
— Покупала за 300 р., за 10 лет наел на 400 тысяч рублей, — указывает автор объявления.
— Функции: порвал четыре дивана, пятый в процессе, ежедневно дарит подарок в ботинки, дважды в день обижает кошку, ловит птиц за окном, клацая зубами, производит шерсть в количестве 1 кг/неделя, громко муркает, чтобы от него побыстрее отстали, — говорится в объявлении.
Как сообщила НГС хозяйка уникального кота, объявление о его продаже — шутка, а со своим любимцем она расставаться не планирует.
Впрочем, даже обычные предметы, по логике продавцов «Авито», могут стоить внушительных денег. Так, на сайте можно найти коллекцию пустых банок из-под чипсов Pringles, которые обойдутся вам даже дороже, чем полные.
За 6 миллионов рублей продается хоккейная клюшка. В самом объявлении владелец однако признается — для реального покупателя цена будет значительно меньше.
— Просто клюшка. Ни разу не пользовалась, лежит без дела лет 15 уже. Торг уместен. Могу скинуть до 350 рублей, — говорится в описании лота.
В прошлом году мы предложили читателям угадать стоимость необычных предметов с «Авито» — фигуры Ленина, кроликов-минилопиков и редких ковров. Пройти тест можно здесь.
Иногда новосибирцы расстаются со своими коллекциями в благотворительных целях. Житель Новосибирска Александр Винюков выставил на сайт объявлений Avito масштабную коллекцию, посвященную рэперу Эминему (Eminem), которую собирал больше 20 лет. Полтора миллиона рублей (а именно во столько он оценил коллекции) он планирует потратить на лечение своего пасынка — у мальчика синдром Дауна.