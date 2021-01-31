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Новосибирский журналист принял участие в «Своей игре»

Победить Виталию Соловову не удалось

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Игра стала шестой для Виталия Соловова

Игра стала шестой для Виталия Соловова

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Журналист из Новосибирска Виталий Соловов принял участие в «Своей игре». Эта игра стала для него шестой, в двух играх он становился победителем. Выпуск с его участием вышел в эфир 31 января.

— Учился на историка, работаю журналистом, — лаконично рассказал о себе Виталий в начале программы. Соперниками новосибирца стали инженер из Самары Александр Беляев и студент из Санкт-Петербурга Кирилл Серебряков.

Виталий включился в игру уже на втором вопросе, дав правильный ответ. Первый раунд игроки шли довольно ровно, но во втором, где ставки стали выше, Виталий Соловов стал отставать, но всё же сократил разрыв и долгое время шел вторым. На протяжении игры новосибирец показал, что отлично разбирается в языках, истории, архитектуре, литературе, а вот в категории «мультфильмы» не выполнил ни одного задания. В третьем туре он пошел ва-банк и ответил верно на вопрос про то, какие деревья занимают большую площадь в лиственных лесах России. Это березы. Таким образом, Виталий догнал самого сильного соперника, который шел со значительным отрывом.

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В финальном раунде на вопрос «Какой показатель изменился у людей за полтора века на четыре десятых» Виталий дал неверный ответ. Он предположил, что это вес. Его соперники ответили верно — температура тела. В 19-м веке нормой считался показатель 37 градусов. Победителем оказался инженер из Самары.

Комментировать свое участие НГС Виталий Соловов отказался, сославшись на то, что работает в другом издании и к тому же «не победил».

На днях стало известно, что в шоу «Comedy Баттл» прошел участник из Новосибирска. Уроженец Бердска кардинально изменил свою жизнь, он снимает клипы звездам и покорил сердце известной певицы.

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«Своя игра»
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