«Самый безопасный участник»: новосибирец попал в шоу «Comedy Баттл», находясь на карантине

Новосибирец Вадим Баула попал в шоу «Comedy Баттл», находясь на карантине
Новосибирец Вадим Баула попал в шоу «Comedy Баттл» в режиме онлайн, находясь на карантине: у комика уже нет коронавирусной инфекции, но из дома выходить было нельзя.
Увидев комика не на сцене, а на экране, члены жюри назвали его самым безопасным участником.
— Прикольно выступать и не видеть перед собой зрительный зал вообще. Как будто мой сольный концерт в Бердске, — так начал Вадим Баула свое выступление.
Он шутил о том, как сложно стать известным человеком в Бердске, но он там считается селебрити. Вадим Баула рассказывал, как мечтал поучаствовать в программе «Самый умный» и победить в категории «Сериал "Улица разбитых фонарей"».
— Не зашла шуточка? Ну это нормально: у меня вкусно быть и не должно сейчас, — шутил Вадим Баула.
Ранее мы писали о том, что дуэт из Новосибирска снялся для шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.