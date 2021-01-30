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«Самый безопасный участник»: новосибирец попал в шоу «Comedy Баттл», находясь на карантине

Члены жюри удивились, увидев комика на экране, а не на сцене

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Вадим Баула переболел коронавирусом, поэтому не приехал на съемку

Вадим Баула переболел коронавирусом, поэтому не приехал на съемку

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Новосибирец Вадим Баула попал в шоу «Comedy Баттл», находясь на карантине

Новосибирец Вадим Баула попал в шоу «Comedy Баттл» в режиме онлайн, находясь на карантине: у комика уже нет коронавирусной инфекции, но из дома выходить было нельзя.

Увидев комика не на сцене, а на экране, члены жюри назвали его самым безопасным участником.

— Прикольно выступать и не видеть перед собой зрительный зал вообще. Как будто мой сольный концерт в Бердске, — так начал Вадим Баула свое выступление.

Он шутил о том, как сложно стать известным человеком в Бердске, но он там считается селебрити. Вадим Баула рассказывал, как мечтал поучаствовать в программе «Самый умный» и победить в категории «Сериал "Улица разбитых фонарей"».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Не зашла шуточка? Ну это нормально: у меня вкусно быть и не должно сейчас, — шутил Вадим Баула.

Ранее мы писали о том, что дуэт из Новосибирска снялся для шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.

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комикшоу«Comedy Баттл»
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