Битва оливье и селедки под шубой: 10 новосибирцев победили в новогодней игре на NGS.RU. Кто они?

В Новосибирске подвели итоги новогодней битвы салатов
На NGS.RU завершилась новогодняя онлайн-игра «Битва салатов». И сегодня мы подвели итоги гонки. С огромным отрывом победила команда «Оливье», которая собрала 674 193 (!) салата. Их соперники из команды «Селедка под шубой» одолели только 221 595 порций.
Самое большое число оливье собрали:
- Antony
- booker
- 318765
- Грубас
- Cущность бытия
- Очень большое ухо
- Gellert_Rorshah
- Didi
- Piker
- 235059061
Эти пользователи собрали от 12879 до 14167 салатов оливье. И именно они получат подарки — пылесосы, чайники и коробки с вкуснейшим мороженым.
Также утешительные призы (коробки с мороженым и легендарные юбилейные книги к 20-летию НГС) достанутся десятке самых активных собирателей «селедок» (6000–7970 штуки):
- 264701211
- Andrey
- Leshiy
- yuliya 1111
- Siberiak
- 327630
- Z-яя
- Сама доброта
- tiag85
- наивный
Как получить свои призы тем, кто вошел в число лучших игроков
Каждому призеру салатной гонки на электронную почту 20 января в течение дня придет письмо с инструкцией, как забрать свой подарок. Если вдруг письмо не пришло, пожалуйста, сообщите об этом нам, написав на почту службы поддержки: support@iportal.ru. И мы обязательно вас найдем.
Благодарим всех за участие в нашей новогодней салатной игре. Если вы не выиграли — не расстраивайтесь! Мы точно знаем: в следующих конкурсах удача будет на вашей стороне. Следите за анонсами и акциями на нашем сайте и в социальных сетях.