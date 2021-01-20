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Битва оливье и селедки под шубой: 10 новосибирцев победили в новогодней игре на NGS.RU. Кто они?

Эти игроки получат призы от партнера новогодней гонки

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Похоже, в нашей стране селедка под шубой изрядно ущемлена на новогоднем столе. Этой команде удалось одержать победу только в Самаре, Тюмени и Красноярске

Похоже, в нашей стране селедка под шубой изрядно ущемлена на новогоднем столе. Этой команде удалось одержать победу только в Самаре, Тюмени и Красноярске

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В Новосибирске подвели итоги новогодней битвы салатов

На NGS.RU завершилась новогодняя онлайн-игра «Битва салатов». И сегодня мы подвели итоги гонки. С огромным отрывом победила команда «Оливье», которая собрала 674 193 (!) салата. Их соперники из команды «Селедка под шубой» одолели только 221 595 порций.

Самое большое число оливье собрали:

  • Antony
  • booker
  • 318765
  • Грубас
  • Cущность бытия
  • Очень большое ухо
  • Gellert_Rorshah
  • Didi
  • Piker
  • 235059061

Эти пользователи собрали от 12879 до 14167 салатов оливье. И именно они получат подарки — пылесосы, чайники и коробки с вкуснейшим мороженым.

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Также утешительные призы (коробки с мороженым и легендарные юбилейные книги к 20-летию НГС) достанутся десятке самых активных собирателей «селедок» (6000–7970 штуки):

  • 264701211
  • Andrey
  • Leshiy
  • yuliya 1111
  • Siberiak
  • 327630
  • Z-яя
  • Сама доброта
  • tiag85
  • наивный

Как получить свои призы тем, кто вошел в число лучших игроков

Каждому призеру салатной гонки на электронную почту 20 января в течение дня придет письмо с инструкцией, как забрать свой подарок. Если вдруг письмо не пришло, пожалуйста, сообщите об этом нам, написав на почту службы поддержки: support@iportal.ru. И мы обязательно вас найдем.

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Благодарим всех за участие в нашей новогодней салатной игре. Если вы не выиграли — не расстраивайтесь! Мы точно знаем: в следующих конкурсах удача будет на вашей стороне. Следите за анонсами и акциями на нашем сайте и в социальных сетях.

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