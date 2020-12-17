Оливье против селедки под шубой: NGS.RU запускает новогоднюю игру — собирай салаты и получай подарки

Помните, как год назад вы устроили настоящую охоту за мандаринами, которые мы раскидали по сайту? На этот раз мы придумали новую игру, она еще удобнее, интереснее, а играть в нее можно как одному, так и целой командой. Мы объявляем битву салатов — есть только оливье и селедка под шубой. Выбирай, за кого ты играешь, ищи иконки салатов в новостях, собирай их и набирай очки, спасай свою команду и получай призы.



Стать участником игры проще, чем нарубить настоящий салат:



авторизуйся на сайте, подтвердив электронную почту (это нужно, чтобы мы нашли тебя и вручили приз);

выбери, что ты будешь собирать — оливье или селедку под шубой;



ищи салат в новостях и комментариях к ним.

Количество собранных салатов будет отображаться в личном профиле, там же указано, сколько собрала твоя команда и на каком уровне находятся конкуренты. За каждый салат ты получаешь один балл в личный зачет и один — в командный. Собирать салаты противника нельзя — за каждый клик отнимается один балл. Подробнее ознакомиться с правилами можно по этой ссылке.

