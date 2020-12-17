17 декабря четверг
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 73.42
eur 89.32
Тема дняПресс-конференция Владимира Путина

Все новости

Все новости

Оливье против селедки под шубой: NGS.RU запускает новогоднюю игру — собирай салаты и получай подарки

Тонны салатов мы спрятали в новостях. У тебя есть месяц, чтобы их найти

494
6Обсудить

Поделиться

В нашей новой игрушке нужно собирать салаты

В нашей новой игрушке нужно собирать салаты

Поделиться

Помните, как год назад вы устроили настоящую охоту за мандаринами, которые мы раскидали по сайту? На этот раз мы придумали новую игру, она еще удобнее, интереснее, а играть в нее можно как одному, так и целой командой. Мы объявляем битву салатов — есть только оливье и селедка под шубой. Выбирай, за кого ты играешь, ищи иконки салатов в новостях, собирай их и набирай очки, спасай свою команду и получай призы.

Стать участником игры проще, чем нарубить настоящий салат:

  • авторизуйся на сайте, подтвердив электронную почту (это нужно, чтобы мы нашли тебя и вручили приз);
  • выбери, что ты будешь собирать — оливье или селедку под шубой;
  • ищи салат в новостях и комментариях к ним.

Количество собранных салатов будет отображаться в личном профиле, там же указано, сколько собрала твоя команда и на каком уровне находятся конкуренты. За каждый салат ты получаешь один балл в личный зачет и один — в командный. Собирать салаты противника нельзя — за каждый клик отнимается один балл. Подробнее ознакомиться с правилами можно по этой ссылке.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Как только ты соберешь 100 салатов, ты можешь начать раскидывать их в комментариях. За каждый салат, собранный в комментариях, выдается сразу четыре очка: одно — тому, кто собрал, одно — тому, кто добавил салат, и два очка для команды.

Количество салатов, которые нужно собрать, не ограничено. Итоги подведем ровно через месяц. Десять сильнейших игроков команды-победителя получат подарки — пылесосы, чайники и коробки с вкуснейшим мороженым. Утешительные призы — коробки с мороженым и легендарные юбилейные книги к 20-летию НГС (большая редкость, между прочим!) — достанутся десяти участникам из проигравшей команды.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

играоливьесалатселедка под шубойНовый год — 2021
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...