Оливье против селедки под шубой: NGS.RU запускает новогоднюю игру — собирай салаты и получай подарки

Помните, как год назад вы устроили настоящую охоту за мандаринами, которые мы раскидали по сайту? На этот раз мы придумали новую игру, она еще удобнее, интереснее, а играть в нее можно как одному, так и целой командой. Мы объявляем битву салатов — есть только оливье и селедка под шубой. Выбирай, за кого ты играешь, ищи иконки салатов в новостях, собирай их и набирай очки, спасай свою команду и получай призы.
Стать участником игры проще, чем нарубить настоящий салат:
- авторизуйся на сайте, подтвердив электронную почту (это нужно, чтобы мы нашли тебя и вручили приз);
- выбери, что ты будешь собирать — оливье или селедку под шубой;
- ищи салат в новостях и комментариях к ним.
Количество собранных салатов будет отображаться в личном профиле, там же указано, сколько собрала твоя команда и на каком уровне находятся конкуренты. За каждый салат ты получаешь один балл в личный зачет и один — в командный. Собирать салаты противника нельзя — за каждый клик отнимается один балл. Подробнее ознакомиться с правилами можно по этой ссылке.
Как только ты соберешь
Количество салатов, которые нужно собрать, не ограничено. Итоги подведем ровно через месяц. Десять сильнейших игроков команды-победителя получат подарки — пылесосы, чайники и коробки с вкуснейшим мороженым. Утешительные призы — коробки с мороженым и легендарные юбилейные книги к 20-летию НГС (большая редкость, между прочим!) — достанутся десяти участникам из проигравшей команды.