«Ощущаю себя "хлопушечным мясом"»: молодой отец — о том, почему нужно запретить фейерверки во дворах

Правила применения пиротехники прописаны в постановлении правительства, однако их, кажется, недостаточно. Молодой отец Борис Юзефпольский прочувствовал на себе все прелести праздничной канонады фейерверков и стал противником этой традиции. В своей колонке он объясняет почему.
У меня сильно изменилось отношение к фейерверкам-салютам в этом году, отчасти потому, что появился ребенок. От нейтрального к резко негативному. Потому что этот треш больше нельзя не регулировать законодательно.
Вообще я и раньше считал, что все эти пиротехнические шоу на пьяных щах — это как минимум не очень безопасно. В своем текущем виде это нужно нормально законодательно регулировать. Либо запрещать/карать/штрафовать.
Пьяные (а часто они же трезвые) не в состоянии понять, что запускать салют прямо под окнами нельзя, а нужно это делать исключительно в отведенных для этого местах. Но даже если это место будет, «петардасы» все равно будут заряжать ракетницы прямо под окнами квартир со спящими детьми и иногда открытыми балконами, примерно в
И самое интересное, что постфактум многие жители ЖК салюты поддерживают, причем какими-то адовыми тезисами:
«А что, мой ребенок в детстве не просыпался, так что все нормально».
«Пусть ваш ребенок привыкает к шуму» (видимо, с хлопков надо начинать).
«Праздник же у людей».
«Лоджия не загорится, я много раз пускал — ничего не было» и тому подобное.
Я ощущаю себя каким-то «хлопушечным мясом», которое вынуждено терпеть и надеяться, что не собьется режим ребенка и что не загорится лоджия. И молчать в тряпочку, потому что у людей, видите ли, праздник. А еще я понимаю, каково было в эти дни владельцам напуганных собак.
Праздник за счет других — это ***, а не праздник. И, к сожалению, изолировать клинических идиотов от себя невозможно, поэтому буду думать, как с ними бороться.
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