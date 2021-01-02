«Ощущаю себя "хлопушечным мясом"»: молодой отец — о том, почему нужно запретить фейерверки во дворах

Правила применения пиротехники прописаны в постановлении правительства, однако их, кажется, недостаточно. Молодой отец Борис Юзефпольский прочувствовал на себе все прелести праздничной канонады фейерверков и стал противником этой традиции. В своей колонке он объясняет почему.

У меня сильно изменилось отношение к фейерверкам-салютам в этом году, отчасти потому, что появился ребенок. От нейтрального к резко негативному. Потому что этот треш больше нельзя не регулировать законодательно.



Вообще я и раньше считал, что все эти пиротехнические шоу на пьяных щах — это как минимум не очень безопасно. В своем текущем виде это нужно нормально законодательно регулировать. Либо запрещать/карать/штрафовать.