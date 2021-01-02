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Борис Юзефпольский

Журналист
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Борис Юзефпольский

Журналист

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«Ощущаю себя "хлопушечным мясом"»: молодой отец — о том, почему нужно запретить фейерверки во дворах

Салюты не только шумят, но и представляют опасность для всех

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Даже если салюты очень нравятся, увидеть такой в метре от своих окон мало кто будет рад

Даже если салюты очень нравятся, увидеть такой в метре от своих окон мало кто будет рад

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Правила применения пиротехники прописаны в постановлении правительства, однако их, кажется, недостаточно. Молодой отец Борис Юзефпольский прочувствовал на себе все прелести праздничной канонады фейерверков и стал противником этой традиции. В своей колонке он объясняет почему.

У меня сильно изменилось отношение к фейерверкам-салютам в этом году, отчасти потому, что появился ребенок. От нейтрального к резко негативному. Потому что этот треш больше нельзя не регулировать законодательно.

Вообще я и раньше считал, что все эти пиротехнические шоу на пьяных щах — это как минимум не очень безопасно. В своем текущем виде это нужно нормально законодательно регулировать. Либо запрещать/карать/штрафовать.

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Пьяные (а часто они же трезвые) не в состоянии понять, что запускать салют прямо под окнами нельзя, а нужно это делать исключительно в отведенных для этого местах. Но даже если это место будет, «петардасы» все равно будут заряжать ракетницы прямо под окнами квартир со спящими детьми и иногда открытыми балконами, примерно в 10-15 метрах. В 4 часа ночи, когда большинство уже спит. По шесть-семь 30-секундных канонад подряд. Естественно, с криками и шутками.

И самое интересное, что постфактум многие жители ЖК салюты поддерживают, причем какими-то адовыми тезисами:

«А что, мой ребенок в детстве не просыпался, так что все нормально».

«Пусть ваш ребенок привыкает к шуму» (видимо, с хлопков надо начинать).

«Праздник же у людей».

«Лоджия не загорится, я много раз пускал — ничего не было» и тому подобное.

Я ощущаю себя каким-то «хлопушечным мясом», которое вынуждено терпеть и надеяться, что не собьется режим ребенка и что не загорится лоджия. И молчать в тряпочку, потому что у людей, видите ли, праздник. А еще я понимаю, каково было в эти дни владельцам напуганных собак.

Праздник за счет других — это ***, а не праздник. И, к сожалению, изолировать клинических идиотов от себя невозможно, поэтому буду думать, как с ними бороться.

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