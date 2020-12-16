Сколько стоит встретить Новый год за городом и есть ли еще свободные места — обзор НГС

До долгожданного наступления 2021 года остается чуть больше двух недель — многие сибиряки уже начали планировать программу праздника заранее. Для тех, кто решил воплотить романтическую мечту и отметить Новый 2021 год за городом, мы отобрали базы отдыха с самым высоким рейтингом по данным 2ГИС и узнали, где еще остались свободные места и во сколько обойдется встреча Нового года на природе.



Хорошие варианты парк-отелей и баз отдыха сибиряки начали бронировать еще в начале октября — многие давали скидки при раннем бронировании. В конце ноября в самых рейтинговых загородных отелях все места на новогоднюю ночь уже были раскуплены. Так, на базе отдыха «Абажур», которая имеет самый высокий рейтинг по данным 2ГИС — 4.6 — места уже закончились. Такая же ситуация в санатории «Сибиряк» с рейтингом 4.4, парк-отеле «Сосновый бор» (4.3) и курорт-отеле «Сосновка» (3.9).