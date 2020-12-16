Сколько стоит встретить Новый год за городом и есть ли еще свободные места — обзор НГС

Цена празднования Нового года на новосибирских базах доходит до 83 тысяч рублей
До долгожданного наступления 2021 года остается чуть больше двух недель — многие сибиряки уже начали планировать программу праздника заранее. Для тех, кто решил воплотить романтическую мечту и отметить Новый 2021 год за городом, мы отобрали базы отдыха с самым высоким рейтингом по данным 2ГИС и узнали, где еще остались свободные места и во сколько обойдется встреча Нового года на природе.
Хорошие варианты парк-отелей и баз отдыха сибиряки начали бронировать еще в начале октября — многие давали скидки при раннем бронировании. В конце ноября в самых рейтинговых загородных отелях все места на новогоднюю ночь уже были раскуплены. Так, на базе отдыха «Абажур», которая имеет самый высокий рейтинг по данным 2ГИС — 4.6 — места уже закончились. Такая же ситуация в санатории «Сибиряк» с рейтингом 4.4, парк-отеле «Сосновый бор» (4.3) и курорт-отеле «Сосновка» (3.9).
Санаторий «Рассвет»
Рейтинг в 2ГИС — 4.4
Санаторий входит в тройку самых рейтинговых загородных баз отдыха. Здесь всё еще есть места для встречи Нового года. Стоимость стандартного номера на двоих на два дня составит 20 000 рублей, в цену включено трехразовое питание по системе «шведский стол». Также в новогоднюю ночь будет организован праздничный ужин — за него придется платить отдельно. Новогодний банкет на одного человека обойдется в 6 500 рублей.
Адрес: Зеленая Роща, 9/1, Бердск.
Телефон: 8‒800‒250‒69‒19.
Сайт: https://www.san-rasswet.ru/
Загородный отель «Борвиха»
Рейтинг в 2ГИС — 4.1
Новогодний заезд в загородный отель «Борвиха» запланирован с 31 декабря по 3 января. Стоимость тура на двоих составит 73 500 рублей — сюда входит питание и банкет в новогоднюю ночь на двоих, а также выступления музыкальных групп и фейерверк.
Также в стоимость включено безлимитное посещение аквацентра — закрытые бассейны, гидромассажи, джакузи. На территории базы проложена лыжня и залит каток, поэтому можно взять напрокат снаряжение и отправиться кататься по заснеженному лесу. Также можно пожарить шашлык в открытых беседках — за их аренду нужно будет платить отдельно.
1 и 2 января для посетителей базы организуют развлекательную программу — она также включена в общую стоимость — просмотр фильмов, различные мастер-классы, ярмарка. Кроме того, для посетителей базы предусмотрены разнообразные развлечения, уличные гуляния, мастер-классы, киносеансы и турнир по боулингу.
Адрес: Морская, 3, к.1, Бердск.
Телефон: 8 (800) 550–68–18.
Сайт: https://hotelborviha.ru/
Пансионат «Былина»
Рейтинг в 2ГИС — 4.0
Пансионат располагается на одной территории с базой отдыха «Абажур». Но если там все места уже заняты, то остановиться можно в пансионате «Былина». Для гостей будут организованы новогодний банкет и развлекательная шоу-программа. Размещение на базе отдыха обойдется от 5000 руб./сутки на двоих. Также на территории базы отдыха можно покататься на лыжах, плюшках и снегоходах. А с 1 января для всех гостей организуют тайный стол и дегустацию самогона.
Адрес: Речкуновская Зона Отдыха, 6, Бердск.
Телефон: +7 (383) 334‒42‒99.
Сайт: http://bilyna.ru/
Санаторий КРОНА Medical & Spa
Рейтинг в 2ГИС — 4.0
Новогодний тур в санаторий организован с 31 декабря по 3 января. На данный момент остались только номера «Люкс», стоимость — 82 800 рублей. Также есть отдельно стоящие 2-местные домики, их можно забронировать с 30 декабря по 2 января. Стоимость — 57 600 рублей. При необходимости в домиках можно обустроить дополнительное место. В стоимость будет входить проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол» и ежедневно один час в аквацентре — бассейн, финская и турецкая сауна. Также в эту сумму включен новогодний банкет и программа по мотивам русских народных сказок. Прокат плюшек и катание на хаски — за дополнительную плату.
Адрес: ул. Морская, 26, Бердск.
Телефон: 8 (800) 350‒25‒25.
Сайт: https://cronahotel.ru/
Санаторий PARUS medical resort & SPA
Рейтинг в 2ГИС — 3.7
Новогодний заезд в санаторий — с 31 декабря по 2 января 2021 года. В стоимость включены проживание, трехразовое питание, а также ежедневные развлекательные мероприятия для детей и взрослых, банкет в новогоднюю ночь.
Стоимость одноместного номера начинается от 31 000 рублей. А двухместного номера — от 42 000 рублей. При необходимости можно оплатить еще одно дополнительное место. Для любителей водных процедур предусмотрены аквацентр и хаммам — посещение за дополнительную плату. Также на территории санатория организована лыжня, в этом году впервые зальют каток. Взять напрокат снаряжение можно также за дополнительную плату.
Адрес: улица Береговая, 56, поселок Кудряшовский.
Телефон: 8‒800‒350‒56‒56.
Сайт: https://www.parusresort.ru/
Экопарк «Чкаловские дачи»
Рейтинг в 2ГИС — 3.6
На территории парка располагаются домики с 3-местным и 4-местным размещением. В новогоднюю ночь для гостей экопарка будут организованы развлекательная программа, праздничный ужин и фаер-шоу.
Выгоднее сразу бронировать номер и оплачивать новогоднюю ночь в ресторане. Тогда бронирование трехместного номера на две ночи с 31 декабря по 2 января составит 20 тысяч рублей, а четырехместного номера — 24 тысячи рублей. Стоимость новогодней ночи на одного взрослого составит 7 500 рублей, на ребенка — 5 500 рублей.
При раздельном бронировании стоимость четырехместного номера на два дня составит 30 тысяч рублей. Стоимость взрослого билета на новогоднюю ночь — 8 900 рублей, а детского — 5 900.
Гостям, которые заезжают в экопарк на новогоднюю ночь, выдается браслет. Каждый день на одного проживающего бесплатно выдается инвентарь на 1 час. Также можно воспользоваться прокатом инвентаря под залог документа. На территории есть теплые беседки, с мангальной зоной на улице. Стоимость аренды составит 1500 руб./час.
Адрес: Дом отдыха Мочище микрорайон, 4.
Телефон: +7 (383) 327‒00‒00.
Сайт: https://chkalovskie.ru/
Гостевой комплекс «Заречье»
Рейтинг в 2ГИС — 3.6
База находится в 5 км от Бердска. На территории комплекса расположены маленькие домики как на семью из трех или четырех человек, так и для компании. Дома оборудованы всем необходимым: спальные места, санузлы, душевые кабины, раковины, посуда, мини-кухни, холодильники.
На Новый год на территории гостевого комплекса остались свободными два 4-местных домика: «Эконом» и «Люкс». Забронировать можно на двое суток минимум. Стоимость домика «Эконом» — 8 000 руб./сутки, в свободном доступе есть мангал. Стоимость домика «Люкс» — 12 000 руб./сутки, в домике есть микроволновка, личный мангал.
В ночь с 31 декабря на 1 января будут новогодний салют, поздравления Деда Мороза у новогодней елки, подарки детям и развлекательная программа. На следующий день — шурпа возле небольшой беседки, плов, горячительные напитки, катание на «банане», прикрепленном к снегоходу. Также будут плюшки, коньки и горки — всё входит в стоимость бронирования домика. Питание не входит в стоимость, но на территории комплекса работает кафе.
Адрес: Заречье гк, 1, Бердск.
Телефон: +7 913 914‒55‒66.
Сайт: https://berdskdom.ru/
Курорт-отель «Морозово»
Рейтинг в 2ГИС — 3.6
Курорт-отель расположен в 20 минутах езды от Академгородка в сосновом бору, на первой береговой линии с видом на Обское море. В отеле осталось два свободных стандартных номера с двумя односпальными кроватями. Заезд 31 декабря в 17:00, выезд — 3 января в 12:00. Стоимость составляет 25 500 рублей, в нее включены трехразовое питание в формате шведского стола, проживание и банкет. Можно приобрести только банкет, без проживания. Стоить это будет 8 000 рублей на одного человека и 14 000 рублей на двоих.
Размещение без банкета с 31 декабря на 1 января будет стоить 18 500 рублей на двоих. На территории отеля будут каток, лыжня и горка.
Адрес: Речкуновская Зона Отдыха, 1.
Телефон: +7 913 915‒00‒16.
Сайт: https://morozovo.com/
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