Придут ли 30-градусные морозы? Неожиданный прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске

До Нового года осталось чуть больше месяца, и самые ответственные из нас уже начали строить планы на праздничную ночь. А для этого нужно знать, какая будет погода. Точных прогнозов на эту дату еще нет, но онлайн-сервисы уже публикуют данные на конец декабря. Большинство погодных сайтов обещают морозную и облачную погоду — мы изучили информацию и составили примерный прогноз.

Согласно сервису World-weather, 31 декабря в Новосибирске будет -11 градусов днем и -15 ночью. В городе ожидается облачность, но без снега. Слабый снег и небольшое потепление прогнозируются накануне, 30 декабря . Такие данные сервис подготовил на основе статистики за прошлые зимы.