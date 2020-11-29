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Придут ли 30-градусные морозы? Неожиданный прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске

Спойлер: в декабре будут дни и похолоднее, чем новогодняя ночь

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Погода в новогоднюю ночь будет располагать к прогулкам: никаких снегопадов и сильных морозов

Погода в новогоднюю ночь будет располагать к прогулкам: никаких снегопадов и сильных морозов

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Синоптики обещают новосибирцам теплую и бесснежную погоду на 31 декабря

До Нового года осталось чуть больше месяца, и самые ответственные из нас уже начали строить планы на праздничную ночь. А для этого нужно знать, какая будет погода. Точных прогнозов на эту дату еще нет, но онлайн-сервисы уже публикуют данные на конец декабря. Большинство погодных сайтов обещают морозную и облачную погоду — мы изучили информацию и составили примерный прогноз.

Согласно сервису World-weather, 31 декабря в Новосибирске будет -11 градусов днем и -15 ночью. В городе ожидается облачность, но без снега. Слабый снег и небольшое потепление прогнозируются накануне, 30 декабря. Такие данные сервис подготовил на основе статистики за прошлые зимы.

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Сайт gismeteo.ru обещает опубликовать прогноз на новогоднюю ночь только 31 декабря. Пока там есть информация только о конце первого зимнего месяца. 23 декабря, например, ожидается -17 градусов, переменная облачность и снег. А 17 и 18 декабря может потеплеть до 0 градусов.

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Сервис «Яндекс.Погода» представил один из самых подробных прогнозов на 31 декабря. Днем будет -12, а ночью — до -11. При этом ощущаться температура будет на все 19 градусов мороза. В городе ожидается облачность и юго-западный ветер 6–9 м/с. «Яндекс» опубликовал погоду и на январь — 1-го числа будет 12 градусов мороза и снег. В своем прогнозе сервис основывается на усредненных данных за последние 10 лет.

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Погода «Рамблера» тоже обещает -12 градусов и облачность без осадков на день 31 декабря. Ночных температур сервис не показывает. Самым холодным днем месяца будет 22 декабря — температура опустится до -18. Самый теплый день — 5 декабря. Ожидается всего 6 градусов мороза и небольшой снег.

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До официального начала зимы остается совсем чуть-чуть. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.

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