Придут ли 30-градусные морозы? Неожиданный прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске

Синоптики обещают новосибирцам теплую и бесснежную погоду на 31 декабря
До Нового года осталось чуть больше месяца, и самые ответственные из нас уже начали строить планы на праздничную ночь. А для этого нужно знать, какая будет погода. Точных прогнозов на эту дату еще нет, но онлайн-сервисы уже публикуют данные на конец декабря. Большинство погодных сайтов обещают морозную и облачную погоду — мы изучили информацию и составили примерный прогноз.
Согласно сервису World-weather,
Сайт gismeteo.ru обещает опубликовать прогноз на новогоднюю ночь только
Сервис «Яндекс.Погода» представил один из самых подробных прогнозов на
Погода «Рамблера» тоже обещает
До официального начала зимы остается совсем чуть-чуть. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.