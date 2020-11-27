«Пацанка» из Новосибирска воздержалась от алкоголя, почти получила белую ленту и осталась на шоу

В этот четверг, 26 ноября, на телеканале «Пятница» вышел десятый выпуск шоу «Пацанки», в котором принимает участие сибирячка Бэлла Кузнецова. Выпуск был посвящен проверке того, сумеют ли «пацанки» вести себя соответственно статусу бизнес-леди.

В начале недели девушек отправили на лимузине, заполненном шампанским, в элитный спа-комплекс на Рублёвке. Бэлла Кузнецова воздержалась от употребления спиртного в пути, в отличие от других участниц.

— Я пью сок, потому что нас отчитали, как маленьких детей на выгоне, — вспомнила сибирячка конец предыдущей недели на проекте.