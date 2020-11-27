«Пацанка» из Новосибирска воздержалась от алкоголя, почти получила белую ленту и осталась на шоу

В этот четверг, 26 ноября, на телеканале «Пятница» вышел десятый выпуск шоу «Пацанки», в котором принимает участие сибирячка Бэлла Кузнецова. Выпуск был посвящен проверке того, сумеют ли «пацанки» вести себя соответственно статусу бизнес-леди.
В начале недели девушек отправили на лимузине, заполненном шампанским, в элитный спа-комплекс на Рублёвке. Бэлла Кузнецова воздержалась от употребления спиртного в пути, в отличие от других участниц.
— Я пью сок, потому что нас отчитали, как маленьких детей на выгоне, — вспомнила сибирячка конец предыдущей недели на проекте.
В течение целого дня «пацанки» ходили на массаж, плавали в бассейне, а после отдыха пообедали в дорогом ресторане. Однако они не знали, что за это нужно платить, — в завершение вечера официант выдала участницам счет за весь день почти на
Чтобы девушки смогли вернуть ей сумму, на первом испытании «пацанок» отправили на собеседование. Бэлла Кузнецова призналась, что раньше никогда их не посещала и нигде не работала:
— Вещи воровала оригинальные — знаете, такие, из бутиков. Я поняла, что это легкие деньги, и зачем я буду учиться, когда могу доставать всё легким трудом?
При этом сибирячка признала, что после Школы Леди ни в коем случае к этому не вернется, так как «легкие деньги могут привести к тюрьме».
Сложность испытания заключалась в том, что собеседование проводилось в стрессовой обстановке. Бэллу Кузнецову попросили назвать десять применений белого листа бумаги. Бэлла с этим заданием не справилась.
— Когда у меня что-то не получается, я психую. Потому что я перестала верить в себя, привыкла брать все агрессией, кулаками, — призналась девушка, расплакавшись.
На втором испытании участницам дали возможность заработать
Бэлла Кузнецова ответственно приступила к работе и даже отказалась выпить найденный в доме коньяк. На испытании группы повздорили, но сибирячка выступила против конфликтов. В итоге участницы получили чек на
На третьем испытании девушкам нужно было заработать деньги для полного погашения суммы перед Лаурой Лукиной. Участницы должны были отвечать за кухню, бар и клининг на теплоходе с группой гостей. Бэлле Кузнецовой досталась роль аниматора.
— Я не хочу быть аниматором. Мне кажется, это очень сложно для меня. Мне кажется, что я неинтересна, — объяснила участница и уже было хотела отказаться от испытания, но ее переубедили подруги. — Я подумала, не попробуешь — не узнаешь. В итоге я с горем пополам оделась.
В конце недели белая лента, к удивлению всех участниц, чуть было не досталась именно Бэлле Кузнецовой. Однако для этого на неделе девушке не хватило упорства и уверенности в себе. В конечном итоге сибирячка хорошо справилась на неделе и осталась в проекте.
В начале шоу 18-летняя Бэлла Кузнецова позиционировала себя как боксерша, которую «боится вся Затулинка». Также она рассказала, что у нее большие проблемы с матерью, которая ее не любит. Позже родительница пришла на проект, и родственницы примирились.
Бэллу уже выгоняли из проекта. Это случилось в шестом эпизоде. Но одна из преподавательниц дала ей шанс, и уже в следующем выпуске сибирячка вернулась в шоу.