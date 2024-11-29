В Новосибирске построят три школы: когда-нибудь там же появится станция метро «Родники»

Пока неизвестно, сколько будет стоить строительство новых школ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске планируют построить три школы в Заельцовском и Калининском районах. Там смогут учиться 3800 учеников.

Согласно проекту планировки территории, который мэрия утвердила 22 ноября, на улице Тюленина собираются построить школу на 1450 мест. На улице Андреевской в Заельцовском районе — школу на 825 мест. Еще одно образовательное учреждение на 1500 учеников запланировали на участке в районе пересечения улиц Тюленина и Красного проспекта. Все три школы должны находиться недалеко от предполагаемой станции метро «Родники», которую могут построить до 2050 года. Точные участки для работ пока не выделили.

На карте отмечены кварталы, в которых собираются построить школы Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











— Сроки проектирования и строительства объектов образования могут быть установлены после определения объемов и источников финансирования, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Станция «Родники» запланирована на Красном проспекте, в районе пересечения с улицей Тюленина Источник: Мэрия Новосибирска











В бюджете города на 2025–2027 годы не заложены средства на эти работы.