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Образование В Новосибирске построят три школы: когда-нибудь там же появится станция метро «Родники»

В Новосибирске построят три школы: когда-нибудь там же появится станция метро «Родники»

Мэрия пока не называет сроки возведения учебных учреждений

689
34 комментария

Пока неизвестно, сколько будет стоить строительство новых школ

Источник:

В Новосибирске планируют построить три школы в Заельцовском и Калининском районах. Там смогут учиться 3800 учеников.

Согласно проекту планировки территории, который мэрия утвердила 22 ноября, на улице Тюленина собираются построить школу на 1450 мест. На улице Андреевской в Заельцовском районе — школу на 825 мест. Еще одно образовательное учреждение на 1500 учеников запланировали на участке в районе пересечения улиц Тюленина и Красного проспекта. Все три школы должны находиться недалеко от предполагаемой станции метро «Родники», которую могут построить до 2050 года. Точные участки для работ пока не выделили.

На карте отмечены кварталы, в которых собираются построить школы

Источник:

— Сроки проектирования и строительства объектов образования могут быть установлены после определения объемов и источников финансирования, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Станция «Родники» запланирована на Красном проспекте, в районе пересечения с улицей Тюленина

Источник:

В бюджете города на 2025–2027 годы не заложены средства на эти работы.

В начале года стало известно, что в Новосибирске планируют построить школу на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе. Она будет рассчитана на 1100 учеников.

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Комментарии
34
275239151
15 минут
В Новосибирске построят три школы. Когда-нибудь. Точка
Гость
18 минут
Через 25 лет? Я лучше уеду в Москву или в Сингапур. Рожу там детей и дам им будущее хоть какое-то.
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