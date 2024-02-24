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Власти запланировали строительство школы на улице Минина — сейчас там стоят дома

Сроки работ неизвестны

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Школа рассчитана на 1100 детей

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В Новосибирске планируют построить школу на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе, где сейчас участке находятся жилые дома. Зданиям около 60 лет.

Строительство предусмотрено планом планировки территории между Красным проспектом, рекой 2-й Ельцовкой, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.

— В расчетный срок до 2030 года предусмотрено мероприятие по строительству школы на 1100 мест в границах квартала на улице Кузьмы Минина, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Дома, на месте которых хотят построить школу, старше 60 лет

Дома, на месте которых хотят построить школу, старше 60 лет

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На этом участке находятся многоквартирные жилые дома. Они расположены на улицах Магаданской (№ 2, 4, 6, 7, 8, 10), Новой (№ 7, 9, 11) и Кузьмы Минина (8а, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 11в, 12, 12а, 21). По информации 2ГИС, эти дома построитили в конце 1950-х — начала 1960-х годов.

В департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска уточнили, что на территории нет других участков, которые подходят для строительства школы.

— Мероприятия по проектированию и строительству школы на 1100 мест будут возможны после освобождения территории, предусмотренной для размещения указанного объекта образования, от прав третьих лиц, — объяснили в мэрии.

В городской администрации не назвали сроков для этих работ.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика, который отремонтирует здание 87-летней школы. Власти объяснили, почему решили не проводить масштабную реконструкцию учреждения.

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Строительство школыЗаельцовский районУлица МининаМэрия Новосибирска
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