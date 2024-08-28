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Образование Годовой бюджет — 2,7 миллиона: в мэрии Новосибирска опровергли сбор денег на мыло в одной из школ

Годовой бюджет — 2,7 миллиона: в мэрии Новосибирска опровергли сбор денег на мыло в одной из школ

Перед новым учебным годом редакцию НГС завалили жалобами на поборы

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Учебный год начнется уже через неделю

В мэрии Новосибирска заявили, что в школе №183 не собирают деньги на нужды учреждения. На прошлой неделе мама одного из учеников заявила, что там есть сборы даже на мыло.

На 2024 учебный год в школе №183 выделен бюджет в размере 2,7 миллионов рублей. На работы и услуги по содержанию школы выделено 718,6 тысяч, на услуги 1,9 миллиона, на лекарственные препараты 2 тысячи рублей и на материальные запасы 40 тысяч рублей.

— По информации от 26 августа 2024 года представленной директором МБОУ СО № 183 Натальей Пермяковой информация о сборе денежных средств на нужды учреждения не подтверждается. Средства дезинфекции, канцелярские принадлежности, моющие средства приобретаются на средства из бюджета города Новосибирска в рамках текущего муниципального задания, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также корреспонденты НГС задавали вопросы по поводу школ, в которых родителей просят закупать форму в магазинах SAMM и «Непоседа». Как объяснили в мэрии Новосибирска, в этих школах действует Положение о требованиях к одежде и внешнему виду. И в этих документах установлены виды школьной формы обучающихся, которые согласуют с родителями.

— При этом локальными актами образовательных организаций не регламентируются сведения о поставщике услуг по предоставлению школьной формы. Соответственно вопрос выбора фирмы для приобретения школьной формы закреплен за родителями обучающихся, при условии соблюдения действующих положений, — добавили в администрации.

В мэрию Новосибирска обращений от граждан по факту нарушения прав о приобретении формы — не поступало.

Также в департаменте образования заявили, что в первый «В» класс в «Горностае», где в этом году произошел громкий скандал, поставили нового классного руководителя. Первую отстранили после того, как учительница потребовала у родителей деньги на ремонт.

Дополнительно в мэрии напомнили, что в целях предупреждения незаконного сбора денег с родителей должен соблюдаться принцип добровольности.

В Новосибирской области за последние несколько лет заметно выросли цены на школьные принадлежности. НГС изучил статистику изменения стоимости на основные товары, которую публикует Новосибирскстат

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Школа Новосибирск Учитель Деньги
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Комментарии
25
Антонин Новый
28 августа 2024, 11:46
было бы странно, если бы признали...
трям-брям
28 августа 2024, 12:10
Придя 1-го сентября на классный час и увидев новую грудь своей классной руководительницы, ученики 11 "А" поняли, что деньги на шторы были собраны не зря
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