НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 746мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95

На депутата из Оби возбудили четыре уголовных дела

Долги мэрии Новосибирска
Почему таксисты прячутся
Сибиряки готовят детей к школе
Народ, которому 20000 лет
Астрофотограф против астрологов
Мы в Telegram
Образование Рост до 63%: как выросли цены на покупки к школе в Новосибирской области — инфографика

Рост до 63%: как выросли цены на покупки к школе в Новосибирской области — инфографика

Корреспонденты НГС сравнили стоимость канцелярии и одежды 2021 и 2024 годов

809
7 комментариев

Новосибирские родители начали активно готовиться к школе

В Новосибирской области за последние несколько лет заметно выросли цены на школьные принадлежности. НГС изучил статистику изменения стоимости на основные товары, которую публикует Новосибирскстат. Рассказываем, что подорожало сильнее всего, а на что цены снизились.

Перед началом учебного года одной из основных статей расходов становится одежда. Брюки из полушерстяных тканей в июле 2021 года стоили 1610 рублей, в 2022 году уже 2214 рублей, а в 2023 — 2450 рублей. В этом году цена снизилась до 2340 рублей.

Сорочка для мальчиков школьного возраста в 2021 году стоила 874 рубля, а в июле 2022 года цена поднялась до 1058 рублей. В 2023 году и в 2024 году средняя цена составила 1123 и 1126 рублей соответственно.

Ботинки и полуботинки для школьников обошлись бы родителям в июле 2021 года в среднем в 2163 рубля, в 2022 — 2619 рублей, в 2023 — 2567 рублей, а в июле 2024 года — 2580 рублей.

Платья для девочек школьного возраста в июле 2024 года не подорожали, а даже стали дешевле. Сейчас средняя цена — 2222 рубля, а в 2023 году она составляла 2406 рублей, а в июле 2022 года — 2598 рублей. Правда, еще в 2021 году цена была 1983 рубля.

Блузки для девочек продолжают дорожать. В июле 2021 года средняя цена составляла 1072 рубля, в 2022 году — 1187 рублей, а в июле 2023 года — 1172 рубля. К 2024 году цена достигла 1227 рублей.

Юбка в июле 2024 года обойдется в среднем в 1476 рублей, а 2023 году ее можно было купить за 1405 рублей, в 2022-м — за 1280 рублей. В 2021 году цена была 1250 рублей.

В процентном соотношении больше всего подорожали школьные принадлежности. Рюкзак в 2021 году обходился родителям в среднем в 1849 рублей, в 2022-м — в 2341 рубль, а в 2023-м — 2567 рублей. В этом году родители покупают рюкзаки примерно за 2658 рублей.

Учебники для общеобразовательной школы подорожали всего на 14%. В 2021 году они стоили в среднем 579 рублей, в 2022 году — 700 рублей, в 2023-м — 708 рублей. К этому году учебники подешевели до 661 рубля.

Альбом для рисования подорожал на 49%. В 2021 году средняя цена за штуку была 88 рублей, в 2022-м — 99 рублей, в 2023-м — 119 рублей, а в 2024-м — 131 рубль.

В среднем чернографитный карандаш в этом году обойдется родителям в 28 рублей. В 2023 и в 2022 годах карандаш стоил 25 рублей. А в июле 2021 года — 19 рублей.

Больше всего подорожали школьные тетради и авторучки. Первые в июле 2021 года стоили 11 рублей, а в 2022-м — 15 рублей. К 2023 году цена поднялась до 16 рублей за штуку, а в 2024-м купить можно за 18 рублей.

Шариковая авторучка в 2021 году в среднем стоила 26 рублей. Она резко подорожала в 2022 году до 34 рублей. В 2023 году стоимость составляла 35 рублей. А к 2024-му цена поднялась до 42 рублей.

На прошлой неделе журналистка НГС Анна Скок вместе с ученицей седьмого класса прошлась по магазинам, где продается школьная канцелярия на любой вкус и кошелек, и изучила, на что обращают внимание подростки при выборе тетрадей и ручек и во сколько это обойдется родительскому бюджету.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Канцелярия Цены Статистика
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
22 августа 2024, 08:49
так сколько в итоге инфляция?
Гость
22 августа 2024, 08:59
Холопня , не забывайте долги родинке отдавать скоро пойдёте
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Катерина,31

Nikitos,41

Марина,50

Елена,39

Татьяна,45

Максим,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление