Рост до 63%: как выросли цены на покупки к школе в Новосибирской области — инфографика

Новосибирские родители начали активно готовиться к школе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области за последние несколько лет заметно выросли цены на школьные принадлежности. НГС изучил статистику изменения стоимости на основные товары, которую публикует Новосибирскстат. Рассказываем, что подорожало сильнее всего, а на что цены снизились.

Перед началом учебного года одной из основных статей расходов становится одежда. Брюки из полушерстяных тканей в июле 2021 года стоили 1610 рублей, в 2022 году уже 2214 рублей, а в 2023 — 2450 рублей. В этом году цена снизилась до 2340 рублей.

Сорочка для мальчиков школьного возраста в 2021 году стоила 874 рубля, а в июле 2022 года цена поднялась до 1058 рублей. В 2023 году и в 2024 году средняя цена составила 1123 и 1126 рублей соответственно.

Ботинки и полуботинки для школьников обошлись бы родителям в июле 2021 года в среднем в 2163 рубля, в 2022 — 2619 рублей, в 2023 — 2567 рублей, а в июле 2024 года — 2580 рублей.

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Платья для девочек школьного возраста в июле 2024 года не подорожали, а даже стали дешевле. Сейчас средняя цена — 2222 рубля, а в 2023 году она составляла 2406 рублей, а в июле 2022 года — 2598 рублей. Правда, еще в 2021 году цена была 1983 рубля.

Блузки для девочек продолжают дорожать. В июле 2021 года средняя цена составляла 1072 рубля, в 2022 году — 1187 рублей, а в июле 2023 года — 1172 рубля. К 2024 году цена достигла 1227 рублей.

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Юбка в июле 2024 года обойдется в среднем в 1476 рублей, а 2023 году ее можно было купить за 1405 рублей, в 2022-м — за 1280 рублей. В 2021 году цена была 1250 рублей.

В процентном соотношении больше всего подорожали школьные принадлежности. Рюкзак в 2021 году обходился родителям в среднем в 1849 рублей, в 2022-м — в 2341 рубль, а в 2023-м — 2567 рублей. В этом году родители покупают рюкзаки примерно за 2658 рублей.

Учебники для общеобразовательной школы подорожали всего на 14%. В 2021 году они стоили в среднем 579 рублей, в 2022 году — 700 рублей, в 2023-м — 708 рублей. К этому году учебники подешевели до 661 рубля.

Альбом для рисования подорожал на 49%. В 2021 году средняя цена за штуку была 88 рублей, в 2022-м — 99 рублей, в 2023-м — 119 рублей, а в 2024-м — 131 рубль.

В среднем чернографитный карандаш в этом году обойдется родителям в 28 рублей. В 2023 и в 2022 годах карандаш стоил 25 рублей. А в июле 2021 года — 19 рублей.

Больше всего подорожали школьные тетради и авторучки. Первые в июле 2021 года стоили 11 рублей, а в 2022-м — 15 рублей. К 2023 году цена поднялась до 16 рублей за штуку, а в 2024-м купить можно за 18 рублей.

Шариковая авторучка в 2021 году в среднем стоила 26 рублей. Она резко подорожала в 2022 году до 34 рублей. В 2023 году стоимость составляла 35 рублей. А к 2024-му цена поднялась до 42 рублей.

На прошлой неделе журналистка НГС Анна Скок вместе с ученицей седьмого класса прошлась по магазинам, где продается школьная канцелярия на любой вкус и кошелек, и изучила, на что обращают внимание подростки при выборе тетрадей и ручек и во сколько это обойдется родительскому бюджету.