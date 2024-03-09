Готовьте миллионы: сколько стоит высшее образование в Новосибирске и престижных российских вузах

Март, апрель, май, июнь… На самом деле, до начала приёмной кампании в вузах и колледжах осталось не так уж много времени, а выбор будущего места учёбы может быть довольно сложным и нервным занятием. И понятно, что бюджетные места достанутся не всем. Корреспондент НГС изучила новосибирские и не только вузы, чтобы узнать, обучение каким специальностям сегодня самое дорогое, а какие можно считать доступными. А также заглянула в расценки колледжей и техникумов — для тех, кто решил сосредоточиться на какой-то профессии уже после 9 класса.
Для тех, кто никуда не уезжает (а может, приезжает)
НГУ считают одним из самых престижных вузов не только города и Сибири, но и страны: в национальном рейтинге вузов «Интерфакса» он занимает 7 место, и это единственный вуз из Новосибирска, который попал в первую десятку. Самый дорогой факультет здесь — «менеджмент»: за первый курс бакалавриата придется заплатить 222 тысяч рублей. В топе дорогостоящих и гуманитарные специальности: например, «востоковедение и африканистика» стоит 217 тысяч рублей за год обучения, «журналистика» — 195 тысяч рублей.
Обучение на первом курсе по техническим специальностям, таким как «прикладная математика и информатика», «математика и компьютерные науки», стоит 187 тысяч, а самые недорогие направления — «мехатроника и робототехника», «искусственный интеллект» — обойдутся в 178 тысяч рублей.
Следующий в рейтинге по Новосибирску — НГТУ, в стране он занимает 36 место. Самое дорогое направление — это кинооператорство, которое обойдется 116 250 рублей за семестр или 232,5 тысячи рублей в год. Самые бюджетные варианты стоят 34 950 рублей в семестр или 69 900 в год — это «педагогика дополнительного образования», «сурдокоммуникация», «экономика и бухгалтерский учёт по отраслям».
Если есть желание связать жизнь с медициной, то дороже всего будет стоить обучение будущим стоматологам — 269 950 рублей в год на специалитете в НГМУ. Самая низкая стоимость обучения в этом же вузе — 148 300 рублей год на базовой специальности «лечебное дело». А вот в НГПУ самыми дорогими оказались необычные варианты: «Дизайн: графический дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: дизайн предметов в интерьере» — 263 тысяч рублей в год за первый курс бакалавриата.
В НГАУ наименьшая стоимость обучения на первом курсе бакалавриата — 64,5 тысячи рублей на таких специальностях, как «экономика», «менеджмент», «бизнес-информатика» и на некоторых других. При этом больше 74 тысяч рублей за первый курс отдавать не придётся — столько стоят профильные специальности «биология», «продукты животного происхождения», «технология продукции и организация общественного питания», «лесное дело» и ряд других.
В НГУЭУ самые недорогие направления — непрофильные. За год специальностей «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление», «статистика», «бизнес-информатика» придется выложить по 136 тысяч. Дорогие специальности — «экология и природопользование», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика и инноватика» — стоят 156 тысяч в год. Аналогичная ситуация в СГУГИТ: самые дорогие — профильные направления «горное дело», «прикладная геодезия», «боеприпасы и взрыватели», на них цена за год обучения достигает 180 936 рублей. А такие профили как «менеджмент», «экономика», «юриспруденция» стоят меньше — 130 794 рублей в год.
Сибстрин занимает 226–227 место в национальном рейтинге вузов России. Самое дорогое направление здесь стоит 276 492 рублей — это «дизайн». «Архитектура», «реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «градостроительство», «строительство», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «природообустройство и водопользование», «управление качеством» обойдутся в 159 360 рублей в год. Самые недорогие направления — «экономика», «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «социология», «лингвистика»: 139 392 рублей в год.
В СГУПС есть две основные цены за обучение: 139 500 рублей для будущих менеджеров, экономистов, юристов и управляющих, и 159 500 рублей — для тех, кому интересны эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, стандартизация и метрология и подобные технические направления.
Такая же система расценок в СибГУТИ. Меньшая стоимость, 124 490 рублей в год, установлена на специальностях «бизнес-информатика», «реклама и связи с общественностью». 141 128 рублей в год стоят, например, «радиотехника», «фундаментальная информатика и информационные технологии», «информационная безопасность», «электроника и наноэлектроника».
Схожая ситуация в СибУПК: здесь обучаться на «прикладной информатике», «технологии продукции и организации общественного питания», «технологии производства и переработки сельхоз продукции» можно за 147 тысяч рублей, а в 143 тысяч рублей обойдется обучение на «экономике», «менеджменте», «торговом деле», «товароведении», «рекламе и связи с общественностью», «гостиничном деле» и других профильных направлениях.
Если хочется в столицу
Первое место в национальном рейтинге вузов ожидаемо занимает МГУ. Самое дорогое направление здесь — менеджмент от «Высшей школы бизнеса», стоит 590 тысяч рублей в год.
А вот первое место по стоимости обучения занимает ВШЭ, хотя в национальном рейтинге разместилась только на 4 строчке. Самый доступный вариант обучения здесь сравним со стоимостью дорогих направлений в других столичных вузах: год обучения философии стоит 400 тысяч рублей. Самое дорогое направление вуза — «международный бизнес» («Менеджмент»): здесь год обучения стоит 1 миллион рублей.
В МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») за осенний семестр 2023–2024 нужно было заплатить 135 тысяч рублей — столько стоит «экономика» (270 тысяч — год), а 179 300 рублей — «физика» и «биотехнические системы и технологии» в инженерно-физическом институте биомедицины (358,6 тысяч рублей за год). В Московском физико-техническом институте самое дорогое направление — «техническая физика»: 420 тысяч рублей в год. Самая недорогая специальность — «информатика и вычислительные технологии» за 270 тысяч рублей.
В МИТУ (Московский институт технологий и управления): расценки начинаются с 283 тысяч рублей — столько стоит год обучения на специальностях «прикладная математика», «менеджмент», «торговое дело» и «лингвистика». Стоимость доходит до 340 тысяч рублей в год, в числе дорогостоящих направлений «нанотехнологии и микросистемная техника» и «наноматериалы».
Ещё один крутой столичный вуз — СПбГУ. Там, кстати, как и во ВШЭ, самое недорогое направление — философия (287 400 рублей за первый курс бакалавриата), а самое дорогое — «международный менеджмент» («Менеджмент») (600 тысяч рублей).
В первую десятку национального рейтинга вузов, кроме НГУ, входят еще три региональных вуза. КФУ (Казанский (Приволжский) Федеральный университет) занимает 8 место, здесь самый дорогой профиль — «дизайн» за 265 тысяч рублей в год, а самый бюджетный — «организация работы с молодёжью» — 126 060 рублей.
Томский ТГУ находится на 6 строчке рейтинга. Здесь тоже дороже всего оценили «дизайн» — 313 тысяч рублей за год обучения. При этом почти все специальности в ТГУ стоят либо 159 тысяч, либо 181 тысяч рублей. Ещё один вуз из Томска — ТПУ, занимает 10 место. Самые дорогие направления в этом вузе — профильные. Год обучения на «ядерной физике и технологии», «нефтегазовом деле», «землеустройстве и кадастрах» обойдётся в 226 237 рублей. Непрофильные специальности — самые недорогие: первый курс бакалавриата на «экономике» или «менеджменте» стоит 164 476 рублей.
При этом поступить можно не только в российские вузы — недавно мы рассказывали про сибирячку, которая получила полный грант на обучение в колледже в США. Правда, это еще сложнее, чем бюджетное место в российском университете.
Колледжи и техникумы
Если определиться с профессиональным будущим после 9 класса школы, выбор специальностей в средне-специальных учебных заведениях (ССУЗ) будет поменьше, но и цена обучения, по сравнению с вузами, тоже более доступна.
Например, в Новосибирском медицинском колледже после 9 класса можно поступить только на одно направление: «сестринское дело». Первый год обучения стоит 72 800 рублей, а весь курс обучения в 2 года и 10 месяцев — 218 400 рублей. В Новосибирском авиационном техническом колледже имени Б. С. Галущака стоимость года обучения может достигать 76 тысяч рублей — это касается направления «информационные системы и программирование».
В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже после 9 класса доступны две специализации по 70 тысяч рублей за первый год обучения: «право и организация социального обеспечения» и «дизайн по отраслям». В той же ценовой категории Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина: 73 тысячи стоит год обучения на «правоохранительной деятельности», 67 тысяч — «туризм и гостеприимство», «поварское и кондитерское дело» и другие направления.
В Новосибирский химико-технологический колледж выпускникам 9 класса можно пойти либо на «технологию аналитического контроля химических соединений» и «информационные системы и программирование» за 68 тысяч в год, либо на «экономику и бухгалтерский учёт» за 54 тысячи рублей.
Кстати, в Новосибирском торгово-экономическом колледже уже сформировали стоимость обучения на грядущий 2024/2025 учебный год: курс из 2 лет и 10 месяцев обойдется в 62 тысячи рублей (речь идет об очной форме обучения на базе основного общего образования). Доступных специальностей больше: можно выбрать из «коммерции», «товароведения и экспертизы качества потребительских товаров», «гостиничного сервиса», «операционной деятельности в логистике» и других вариантов.
В Новосибирском автотранспортном колледже тоже всё просто и нет большого разброса по ценам. Первый год из 3 лет и 10 месяцев обучения стоит одинаково для разных направлений — 58 тысяч рублей. Среди специальностей — «организация перевозок и управления на транспорте (по видам)», «эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматика (по видам за исключением водного)», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Одинаковая цена и за специализации после 9 класса в Новосибирском промышленно-энергетическом колледже: «электроснабжение (по отраслям)» и «управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям)» стоят 53 700 рублей в год.
Как и в случае с вузами, столичные колледжи и техникумы тоже самые дорогие. Например, в Московском городском открытом колледже семестр учёбы на «информационных системах и программировании» стоит 105 тысяч рублей — или 210 тысяч рублей в год. В Петровском колледже самая высокая цена у той же специальности — стоимость года обучения здесь обойдется в 225 тысяч рублей. Самое недорогое обучение — «правоохранительная деятельность»: 165 тысяч рублей за год.
Отметим, что в последние годы престиж ССУЗов значительно вырос: их выпускников ждут на работу, за которую готовы платить до 180 тысяч рублей в месяц.