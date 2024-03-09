Готовьте миллионы: сколько стоит высшее образование в Новосибирске и престижных российских вузах

Следующий в рейтинге по Новосибирску — НГТУ, в стране он занимает 36 место. Самое дорогое направление — это кинооператорство, которое обойдется 116 250 рублей за семестр или 232,5 тысячи рублей в год. Самые бюджетные варианты стоят 34 950 рублей в семестр или 69 900 в год — это «педагогика дополнительного образования», «сурдокоммуникация», «экономика и бухгалтерский учёт по отраслям».



Если есть желание связать жизнь с медициной, то дороже всего будет стоить обучение будущим стоматологам — 269 950 рублей в год на специалитете в НГМУ. Самая низкая стоимость обучения в этом же вузе — 148 300 рублей год на базовой специальности «лечебное дело». А вот в НГПУ самыми дорогими оказались необычные варианты: «Дизайн: графический дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: дизайн предметов в интерьере» — 263 тысяч рублей в год за первый курс бакалавриата.

