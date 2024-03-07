Охрана здоровья: власти объяснили установку скрытых видеокамер в престижном новосибирском лицее

— В соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, — говорится в ответе администрации Бердска на запрос НГС.

