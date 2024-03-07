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Охрана здоровья: власти объяснили установку скрытых видеокамер в престижном новосибирском лицее

После череды скандалов директор лицея ушёл на больничный

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Наблюдение велось и архивировалось как минимум 12 недель и 3 дня. Педагогов о скрытой съемке не предупреждали

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Прокуратура внесла мэру Бердска предписание после обнаружения камер видеонаблюдения в 14 кабинетах лицея №7 — за педагогами и учениками тайно следили более трех месяцев. В пресс-службе городской администрации нарушения закона в действиях руководства школы не увидели.

— В соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, — говорится в ответе администрации Бердска на запрос НГС.

Глава Бердска Роман Бурдин заявил НГС, что держит вопрос организации работы лицея №7 на личном контроле — учителя приходили к нему на личный приём 16 февраля.

До недавнего времени лицей №7 входил в топ-100 школ России, но с приходом нового директора Сергея Пилипушки сдал свои позиции. За 2,5 года уволилось 19 сотрудников, несогласных с политикой Пилипушки. Половина из оставшихся написали жалобы об обмане со стимулирующими выплатами и о скрытом видеонаблюдении. Видеокамеры были замечены даже в школьных туалетах.

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