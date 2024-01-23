freedom
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 7/10
usd 87.97
eur 95.89
СрочноКуда увезли белую медведицу Шайну
Все новости
Все новости

После публикации НГС прокуратура проверит питание в новосибирской школе, где дети ругаются из-за еды

Один из родителей рассказал, что меню для разных категорий детей оказывается разным

9

Отец третьеклассницы рассказал, что у кого-то может быть салат или яблоко, а у кого-то нет.

Поделиться

Прокуратура Кировского района Новосибирска заинтересовалась школой №217, на меню в столовой которой пожаловался один из родителей. Папа третьеклассницы Евгений Н. был недоволен, что детям из одного класса выдают разные обеды, а потом дети ругаются из-за яблок или салатов.

— Прокуратурой Кировского района г. Новосибирска организована проверка по информации в СМИ о ненадлежащем питании детей в школе номер 217. В ходе проверки будет дана оценка организации питания учащихся, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Как добавили в пресс-службе, при наличии оснований будут приняты меры для реагирования.

В мэрии Новосибирска на запрос НГС объяснили, что разница в питании детей возникает из-за разных сумм, которые выделяются на разные категории. И хотя в регионе для всех начальных классов бесплатное питание, для льготных категорий выплаты больше.

В одной из школ Омской области вчера, 22 января, с потолка обрушилась штукатурка. Это случилось в коридоре во время перемены. Пострадал девятилетний мальчик.

ШколаНовосибирскПитаниеПрокуратура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter