После публикации НГС прокуратура проверит питание в новосибирской школе, где дети ругаются из-за еды

Прокуратура Кировского района Новосибирска заинтересовалась школой №217, на меню в столовой которой пожаловался один из родителей. Папа третьеклассницы Евгений Н. был недоволен, что детям из одного класса выдают разные обеды, а потом дети ругаются из-за яблок или салатов.
— Прокуратурой Кировского района г. Новосибирска организована проверка по информации в СМИ о ненадлежащем питании детей в школе номер 217. В ходе проверки будет дана оценка организации питания учащихся, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
Как добавили в пресс-службе, при наличии оснований будут приняты меры для реагирования.
В мэрии Новосибирска на запрос НГС объяснили, что разница в питании детей возникает из-за разных сумм, которые выделяются на разные категории. И хотя в регионе для всех начальных классов бесплатное питание, для льготных категорий выплаты больше.
В одной из школ Омской области вчера, 22 января, с потолка обрушилась штукатурка. Это случилось в коридоре во время перемены. Пострадал девятилетний мальчик.