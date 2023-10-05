«Такой маленький, как же ты мог натворить такое?» Как работают учителя за колючей проволокой

В 2007 году название уральского города Кировграда прогремело на всю страну, тогда в воспитательной колонии для несовершеннолетних вспыхнул бунт, во время которого погибли два осужденных и один сотрудник. Взбунтовавшиеся парни крушили, ломали и жгли всё вокруг. При этом не тронули женщин-сотрудниц, которые оказались внутри во время беспорядков, разрешили им уйти.



Поводом для бунта стало то, что нескольких осужденных хотели перевести во взрослую колонию, они и стали зачинщиками беспорядков. Одной из главных причин ЧП, как писали СМИ тех лет, стало содержание взрослых воспитанников (их оставляли даже до 20 лет, чтобы дать доучиться) вместе с несовершеннолетними. А еще плохой контроль над осужденными.

Когда спецназ усмирил бунтовщиков, они выкидывали из карманов ножи, заточки, мобильники, спиртное. Хотя накануне во время обыска у них изымали лишь карандаши, фломастеры, порнографические вырезки и прочую ерунду. Сейчас, спустя 16 лет, это учреждение считается образцово-показательным, одним из самых лучших исправительных учреждений для несовершеннолетних в стране.