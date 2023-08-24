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От рисования до парусного спорта: 45 крутых бесплатных кружков в Новосибирске, куда можно отдать ребенка прямо сейчас

Больше всего предложений в спорте и игре на музыкальных инструментах

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Даже в конце августа можно найти бесплатные кружки для детей

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В конце августа многие родители задумываются над тем, чем занять детей после школы. В Новосибирской области выбрать бесплатные кружки можно через специальный сайт. В этом материале мы собрали для вас список из 45 самых крутых и интересных, но предложений в десятки раз больше.

Новая система приема детей в кружки начала действовать в Новосибирской области с 2020 года. Что такое «сертификат дополнительного образования» и зачем он нужен, мы подробно рассказали здесь в 6 простых карточках. Он вам понадобится для записи. Выбирать кружки можно через «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области». Больше всего предложений в разделе «Спорт» и художественном направлении.

Мы выбрали 45 самых интересных кружков, но в навигаторе их несколько сотен. Изучайте и выбирайте (данные приведены на момент публикации).

Спорт

В разделе спортивных кружков много предложений по зимним видам спорта

В разделе спортивных кружков много предложений по зимним видам спорта

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1. Фитнес-аэробика.

Детский (подростковый) центр «Юность»,

адрес: ул. Кочубея, 9/2;

телефон: (383) 274-01-41.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

2. Хоккей с шайбой.

Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,

адрес: ул. Зыряновская, 125/1;

телефон: (383) 254-02-26.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Идет набор в группу новичков. Для детей от 8 до 18 лет.

3. Лыжные гонки.

Детско-юношеский (физкультурный) центр «СТАРТ»,

адрес: ул. Коминтерна, 93/2;

телефон: (383) 311-00-17.

Занятия проводятся 4–5 раз в неделю. Для детей от 9 до 18 лет.

4. Паркур.

Центр внешкольной работы «Галактика»,

адрес: пр. Дзержинского, 83;

телефон: (383) 279-75-73.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 17 лет.

5. Стрельба.

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,

адрес: ул. Советская, 93; ул. 1905 года, 39;

телефон: (383) 221-19-55.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.

Записаться можно и на такие необычные виды спорта, как армрестлинг и пауэрлифтинг

Записаться можно и на такие необычные виды спорта, как армрестлинг и пауэрлифтинг

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6. Водный туризм.

Центр «Виктория»,

адрес: ул. Добролюбова, 113;

телефон: (383) 330-60-47.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.

7. Армрестлинг.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»,

адрес: ул. Ватутина, 12;

телефон: (383) 351-61-62.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.

8. Греко-римская борьба.

Детско-юношеский физкультурный центр «Буревестник»,

адрес: ул. Тружеников, 16а;

телефон: (383) 306-48-65.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Запись в группы детей от 7 до 8 лет.

9. Пауэрлифтинг.

Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,

адрес: ул. Никитина, 3;

телефон: (383) 254-02-26.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.

Настольный теннис подойдет для активных детей

Настольный теннис подойдет для активных детей

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10. Настольный теннис.

Детско-юношеский (физкультурный) центр «Дзержинский»,


адрес: ул. Бориса Богаткова, 266/3;

телефон: (383) 264-25-99, (383) 264-23-99.

Занятия проводятся 3–4 раза в неделю. Для детей от 7 лет до 17,5 года.

11. Первоначальная авиационная подготовка на планере.

Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина (школа-интернат),

адрес: ул. Урманова, 18;

телефон: (383) 209-35-20.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 13 до 18 лет.

12. Веломногоборье.

Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»,

адрес: ул. Юннатов, 72;
телефон: (383) 226-04-29.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.

13. Бокс.

Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,

адрес: ул. Якушева, 140;
телефон: (383) 254-02-26.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

14. Спортивные бальные танцы.

Дом детского творчества «Центральный»,

адрес: ул. Каменская, 82;
телефон: (383) 201-17-44.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 9 лет.

15. Ушу.

Спортивная школа олимпийского резерва по восточным единоборствам,

адрес: ул. Сибревкома, 6;

телефон: (383) 218-77-33.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

16. Русский рукопашный бой.

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»,

адрес: ул. Кирова, 44/1;

телефон: (383) 217-86-27.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

Художественное направление

Многие дети любят рисовать

Многие дети любят рисовать

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1. Изобразительное искусство.

Детская школа искусств «Гармония»,

адрес: ул. Мира, 45 к. 1;

телефон: (383) 361-19-00.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 8 до 14 лет.

2. Театральная студия.

Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,

адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;
телефон: (383) 225-98-19.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 14 лет.

3. Витражная живопись.

Детский морской центр «Флагман»,

адрес: ул. Белинского, 1;

телефон: (383) 240-80-65.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 15 лет.

4. Рисование песком.

Центр детского творчества Советского района,

адрес: ул. Экваторная, 5;

телефон: (383) 330-25-71.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 5 до 10 лет.

5. Создание интерактивных книг.

Центр детского творчества Советского района,

адрес: ул. Приморская, 3;

телефон: (383) 330-25-71.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 7 до 17 лет.

Рисовать можно не только красками, но и с помощью песка

Рисовать можно не только красками, но и с помощью песка

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6. Лепка из пластилина.

Дом детского творчества «Кировский»,

адрес: ул. Зорге, 78/1;

телефон: (383) 342-17-31.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 6 до 15 лет.

7. Брейк-данс.

Детский (подростковый) центр «Юность»,

адрес: ул. Объединения, 23/2;
телефон: (383) 274-01-41.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 13,5 года.

8. Обучение аниматоров.

Детский (подростковый) центр «Юность»,

адрес: ул. Объединения, 23/2;

телефон: (383) 274-01-41.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 13 до 18 лет.

9. Игра на барабане.

Дом детского творчества «Первомайский»,

адрес: ул. Эйхе, 1;

телефон: (383) 338-22-52.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 15 лет.

10. Вязание.

Центр дополнительного образования «Алые паруса»,

адрес: Красный проспект, 73;

телефон: (383) 221-19-55.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 10 до 14 лет.

11. Паперкрафт.

Центр детского творчества Советского района,

адрес: ул. Тружеников, 10;

телефон: (383) 330-25-71.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 8 до 12 лет.

Естественно-научное и социальное направление, туризм, краеведение

Многие в детстве мечтают стать космонавтами

Многие в детстве мечтают стать космонавтами

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1. Космическая геология.

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон: (383) 347-77-07, (383) 327-05-17.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.

2. Практическая астрономия.

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон: (383) 347-77-07, (383) 327-05-17.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 12 до 17 лет.

3. Основы ландшафтного дизайна.

Дом детского творчества им. В. Дубинина,

адрес: ул. Римского-Корсакова, 1а;
телефон: (383) 355-35-61.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 17 лет.

4. Геоэкология городов.

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон: (383) 347-77-07, (383) 327-05-17.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.

5. Бионика и основы проектной деятельности.

Центр детского творчества «Содружество»,

адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3, ул. Новая Заря, 27;
телефон: (383) 265-87-59.

Расписание формируется. Для детей от 15 до 18 лет.

Среди кружков есть секции про животных

Среди кружков есть секции про животных

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6. Основы ветеринарной грамотности.

Центр детского творчества «Содружество»,

адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;
телефон: (383) 265-87-59.

Занятия проводятся два раза в неделю. Для детей от 11 до 17 лет.

7. Геоэкология рек.

Детско-юношеский центр «Планетарий»,

адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон: (383) 347-77-07, (383) 327-05-17.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.

8. Туризм и краеведение.

Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,

адрес: ул. Дачная, 40/2;
телефон: (383) 225-98-19.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 8 до 14 лет.

9. Морское многоборье.

Центр «Виктория»,

адрес: ул. Якушева, 21;
телефон: (383) 330-60-47.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 17 лет.

Тем, кто мечтает о море, стоит задуматься о парусном спорте

Тем, кто мечтает о море, стоит задуматься о парусном спорте

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10. Парусная школа.

Центр «Виктория»,

адрес: ул. Якушева, 21;
телефон: (383) 330-60-47.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 8 до 16 лет.

11. Спелеотуризм.

Дом детского творчества им. В. Дубинина,

адрес: пр. Карла Маркса, 27;

телефон: (383) 355-35-61.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.

12. Морская пехота.

Детский морской центр «Каравелла» им. А. Москаленко,

адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 26/1;
телефон: (383) 276-35-31, (383) 271-41-01.

Расписание формируется. Для детей от 14 до 16 лет.

13. Общевойсковая подготовка.

Центр дополнительного образования «Лад»,

адрес: ул. Первомайская, 220/1;
телефон: (383) 338-84-57.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 18 лет.

Техническое направление

В городе десятки бесплатных кружков по программированию

В городе десятки бесплатных кружков по программированию

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1. Компьютерное творчество.

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,

адрес: ул. Мира, 36;

телефон: (383) 353-45-98.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.

2. Мультипликация.

Дом детского творчества «Кировский»,

адрес: ул. Зорге, 78/1;

телефон: (383) 342-17–31.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 14 лет.

3. Парусная академия.

Детский морской центр «Флагман»,

адрес: ул. Большевистская, 175/6;
телефон: (383) 240-80-65.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 5 до 18 лет.

4. Автомобили.

Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»,

адрес: ул. Юннатов, 72;
телефон: (383) 226-04-29.

Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 12 до 18 лет.

5. Клуб исторической миниатюры.

Центр детского творчества «Содружество»,

адрес: ул. Рассветная, 2а;
телефон: (383) 265-87-59.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 18 лет.

Робототехника — одно из самых востребованных направлений

Робототехника — одно из самых востребованных направлений

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6. Автомоделизм.

Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,

адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;
телефон: (383) 225-98-19.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 8 до 16 лет.

7. Робототехника.

Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,

адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;
телефон: (383) 225-98-19.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 10 лет.

8. 3D-моделирование.

Центр дополнительного образования «Лад»,

адрес: ул. Ученическая, 5;
телефон: (383) 338-84-57.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 8 до 15 лет.

9. Дрон.VR.

Образовательное учреждение Старт «1Т»,

адрес: г. Москва, ул. Серпуховская Б., 44, пом. I, ком. 20;

телефон: +7 999 333-33-08.

Обучение проводится через онлайн-платформу. Нужно будет дополнительно отправлять заявку через «Госуслуги» и получать справку в школе.

Многих детей привлекают машины

Многих детей привлекают машины

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10. Компьютерная графика GIMP.

Центр детского творчества Советского района,

адрес: ул. Тружеников, 10;

телефон: (383) 330-25-71.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 9 до 12 лет.

11. Экспериментальное судостроение.

Детский морской центр «Каравелла» им. А. Москаленко,

адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 26/1;
телефон: (383) 276-35-31, (383) 271-41-01.

Расписание формируется. Для детей от 12 до 16 лет.

12. Авиамоделирование.

Дом детского творчества им. В. Дубинина,

адрес: ул. Титова, 43/2;
телефон: (383) 355-35-61.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 11 до 16 лет.

13. Радиоэлектроника.

Дом детского творчества им. А. И. Ефремова,

адрес: ул. Мира, 36;
телефон: (383) 353-45-98.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 18 лет.

14. Офисные приложения.

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»,

адрес: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20;
телефон: (383) 217-86-27.

Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.

15. Автомеханика.

Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»,

адрес: ул. Юннатов, 72;
телефон: (383) 226-04-29.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 16 лет.

В середине июня стало известно, что пособия на детей будут платить независимо от дохода семьи.

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