От рисования до парусного спорта: 45 крутых бесплатных кружков в Новосибирске, куда можно отдать ребенка прямо сейчас

10. Настольный теннис.



Детско-юношеский (физкультурный) центр «Дзержинский»,





адрес: ул. Бориса Богаткова, 266/3;

телефон: (383) 264-25-99 , (383) 264-23-99 .

Занятия проводятся 3–4 раза в неделю. Для детей от 7 лет до 17,5 года.

11. Первоначальная авиационная подготовка на планере.



Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина (школа-интернат),



адрес: ул. Урманова, 18;

телефон: (383) 209-35-20.