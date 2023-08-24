От рисования до парусного спорта: 45 крутых бесплатных кружков в Новосибирске, куда можно отдать ребенка прямо сейчас

В конце августа многие родители задумываются над тем, чем занять детей после школы. В Новосибирской области выбрать бесплатные кружки можно через специальный сайт. В этом материале мы собрали для вас список из 45 самых крутых и интересных, но предложений в десятки раз больше.
Новая система приема детей в кружки начала действовать в Новосибирской области с 2020 года. Что такое «сертификат дополнительного образования» и зачем он нужен, мы подробно рассказали здесь в 6 простых карточках. Он вам понадобится для записи. Выбирать кружки можно через «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области». Больше всего предложений в разделе «Спорт» и художественном направлении.
Мы выбрали 45 самых интересных кружков, но в навигаторе их несколько сотен. Изучайте и выбирайте (данные приведены на момент публикации).
Спорт
1. Фитнес-аэробика.
Детский (подростковый) центр «Юность»,
адрес: ул. Кочубея, 9/2;
телефон: (383) 274-01-41.
Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
2. Хоккей с шайбой.
Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,
адрес: ул. Зыряновская, 125/1;
телефон: (383) 254-02-26.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Идет набор в группу новичков. Для детей от 8 до 18 лет.
3. Лыжные гонки.
Детско-юношеский (физкультурный) центр «СТАРТ»,
адрес: ул. Коминтерна, 93/2;
телефон: (383) 311-00-17.
Занятия проводятся 4–5 раз в неделю. Для детей от 9 до 18 лет.
4. Паркур.
Центр внешкольной работы «Галактика»,
адрес: пр. Дзержинского, 83;
телефон: (383) 279-75-73.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 17 лет.
5. Стрельба.
Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
адрес: ул. Советская, 93;
телефон: (383) 221-19-55.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.
6. Водный туризм.
Центр «Виктория»,
адрес: ул. Добролюбова, 113;
телефон: (383) 330-60-47.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.
7. Армрестлинг.
Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»,
адрес: ул. Ватутина, 12;
телефон: (383) 351-61-62.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.
8. Греко-римская борьба.
Детско-юношеский физкультурный центр «Буревестник»,
адрес: ул. Тружеников, 16а;
телефон: (383) 306-48-65.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Запись в группы детей от 7 до 8 лет.
9. Пауэрлифтинг.
Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,
адрес: ул. Никитина, 3;
телефон: (383) 254-02-26.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.
10. Настольный теннис.
Детско-юношеский (физкультурный) центр «Дзержинский»,
адрес: ул. Бориса Богаткова, 266/3;
телефон:
Занятия проводятся 3–4 раза в неделю. Для детей от 7 лет до 17,5 года.
11. Первоначальная авиационная подготовка на планере.
Сибирский авиационный кадетский корпус
адрес: ул. Урманова, 18;
телефон: (383) 209-35-20.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 13 до 18 лет.
12. Веломногоборье.
Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»,
адрес: ул. Юннатов, 72;
телефон: (383) 226-04-29.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.
13. Бокс.
Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»,
адрес: ул. Якушева, 140;
телефон: (383) 254-02-26.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
14. Спортивные бальные танцы.
Дом детского творчества «Центральный»,
адрес: ул. Каменская, 82;
телефон: (383) 201-17-44.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 9 лет.
15. Ушу.
Спортивная школа олимпийского резерва по восточным единоборствам,
адрес: ул. Сибревкома, 6;
телефон: (383) 218-77-33.
Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
16. Русский рукопашный бой.
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»,
адрес: ул. Кирова, 44/1;
телефон: (383) 217-86-27.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
Художественное направление
1. Изобразительное искусство.
Детская школа искусств «Гармония»,
адрес: ул. Мира,
телефон: (383) 361-19-00.
Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 8 до 14 лет.
2. Театральная студия.
Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,
адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;
телефон: (383) 225-98-19.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 7 до 14 лет.
3. Витражная живопись.
Детский морской центр «Флагман»,
адрес: ул. Белинского, 1;
телефон: (383) 240-80-65.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 15 лет.
4. Рисование песком.
Центр детского творчества Советского района,
адрес: ул. Экваторная, 5;
телефон: (383) 330-25-71.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 5 до 10 лет.
5. Создание интерактивных книг.
Центр детского творчества Советского района,
адрес: ул. Приморская, 3;
телефон: (383) 330-25-71.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 7 до 17 лет.
6. Лепка из пластилина.
Дом детского творчества «Кировский»,
адрес: ул. Зорге, 78/1;
телефон: (383) 342-17-31.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 6 до 15 лет.
7. Брейк-данс.
Детский (подростковый) центр «Юность»,
адрес: ул. Объединения, 23/2;
телефон: (383) 274-01-41.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 13,5 года.
8. Обучение аниматоров.
Детский (подростковый) центр «Юность»,
адрес: ул. Объединения, 23/2;
телефон: (383) 274-01-41.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 13 до 18 лет.
9. Игра на барабане.
Дом детского творчества «Первомайский»,
адрес: ул. Эйхе, 1;
телефон: (383) 338-22-52.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 15 лет.
10. Вязание.
Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
адрес: Красный проспект, 73;
телефон: (383) 221-19-55.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 10 до 14 лет.
11. Паперкрафт.
Центр детского творчества Советского района,
адрес: ул. Тружеников, 10;
телефон: (383) 330-25-71.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 8 до 12 лет.
Естественно-научное и социальное направление, туризм, краеведение
1. Космическая геология.
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон:
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.
2. Практическая астрономия.
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон:
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 12 до 17 лет.
3. Основы ландшафтного дизайна.
Дом детского творчества
адрес: ул. Римского-Корсакова, 1а;
телефон: (383) 355-35-61.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 17 лет.
4. Геоэкология городов.
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон:
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.
5. Бионика и основы проектной деятельности.
Центр детского творчества «Содружество»,
адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3,
телефон: (383) 265-87-59.
Расписание формируется. Для детей от 15 до 18 лет.
6. Основы ветеринарной грамотности.
Центр детского творчества «Содружество»,
адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;
телефон: (383) 265-87-59.
Занятия проводятся два раза в неделю. Для детей от 11 до 17 лет.
7. Геоэкология рек.
Детско-юношеский центр «Планетарий»,
адрес: Ключ-Камышенское плато ул., 1/1;
телефон:
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.
8. Туризм и краеведение.
Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,
адрес: ул. Дачная, 40/2;
телефон: (383) 225-98-19.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 8 до 14 лет.
9. Морское многоборье.
Центр «Виктория»,
адрес: ул. Якушева, 21;
телефон: (383) 330-60-47.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 17 лет.
10. Парусная школа.
Центр «Виктория»,
адрес: ул. Якушева, 21;
телефон: (383) 330-60-47.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 8 до 16 лет.
11. Спелеотуризм.
Дом детского творчества
адрес: пр. Карла Маркса, 27;
телефон: (383) 355-35-61.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.
12. Морская пехота.
Детский морской центр «Каравелла»
адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 26/1;
телефон:
Расписание формируется. Для детей от 14 до 16 лет.
13. Общевойсковая подготовка.
Центр дополнительного образования «Лад»,
адрес: ул. Первомайская, 220/1;
телефон: (383) 338-84-57.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 18 лет.
Техническое направление
1. Компьютерное творчество.
Дом детского творчества
адрес: ул. Мира, 36;
телефон: (383) 353-45-98.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.
2. Мультипликация.
Дом детского творчества «Кировский»,
адрес: ул. Зорге, 78/1;
телефон: (383) 342-17–31.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 14 лет.
3. Парусная академия.
Детский морской центр «Флагман»,
адрес: ул. Большевистская, 175/6;
телефон: (383) 240-80-65.
Занятия проводятся 2–3 раза в неделю. Для детей от 5 до 18 лет.
4. Автомобили.
Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»,
адрес: ул. Юннатов, 72;
телефон: (383) 226-04-29.
Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. Для детей от 12 до 18 лет.
5. Клуб исторической миниатюры.
Центр детского творчества «Содружество»,
адрес: ул. Рассветная, 2а;
телефон: (383) 265-87-59.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 18 лет.
6. Автомоделизм.
Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,
адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;
телефон: (383) 225-98-19.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 8 до 16 лет.
7. Робототехника.
Центр развития творчества детей и юношества «Заельцовский»,
адрес: ул. Дуси Ковальчук, 67;
телефон: (383) 225-98-19.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 10 лет.
8. 3D-моделирование.
Центр дополнительного образования «Лад»,
адрес: ул. Ученическая, 5;
телефон: (383) 338-84-57.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 8 до 15 лет.
9. Дрон.VR.
Образовательное учреждение Старт «1Т»,
адрес: г. Москва,
телефон:
Обучение проводится через онлайн-платформу. Нужно будет дополнительно отправлять заявку через «Госуслуги» и получать справку в школе.
10. Компьютерная графика GIMP.
Центр детского творчества Советского района,
адрес: ул. Тружеников, 10;
телефон: (383) 330-25-71.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 9 до 12 лет.
11. Экспериментальное судостроение.
Детский морской центр «Каравелла»
адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 26/1;
телефон: (383) 276-35-31, (383) 271-41-01.
Расписание формируется. Для детей от 12 до 16 лет.
12. Авиамоделирование.
Дом детского творчества
адрес: ул. Титова, 43/2;
телефон: (383) 355-35-61.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 11 до 16 лет.
13. Радиоэлектроника.
Дом детского творчества
адрес: ул. Мира, 36;
телефон: (383) 353-45-98.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 11 до 18 лет.
14. Офисные приложения.
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»,
адрес: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20;
телефон: (383) 217-86-27.
Занятия проводятся один раз в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.
15. Автомеханика.
Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр»,
адрес: ул. Юннатов, 72;
телефон: (383) 226-04-29.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 16 лет.
В середине июня стало известно, что пособия на детей будут платить независимо от дохода семьи.