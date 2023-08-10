Путин присвоил почетные звания трем сибирячкам — где они работают

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» двоим жительницам Новосибирска. Сибирячке Надежде Рыбиной присвоили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ». Указ опубликовали 8 августа.
Всего звание присвоили 14 учителям по всей стране. На сайте гимназии указано, что Лилия Костяева преподает русский язык и литературу. В 1997 году она закончила НГПУ по специальности «филология» и магистратуру по специальности «педагогическое образование». С 2022 года Лилия работает в гимназии. В 2019 году она стала лучшим педагогическим работником в Новосибирской области.
Елена Цветкова преподает английский язык в гимназии с 1994 года. Она закончила НГПУ в 1993 году, выигрывала всероссийский конкурс лучших учителей в 2007 году, а в 2019 году стала лауреатом премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области».
Жительнице Новосибирской области Надежде Рыбиной присвоили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ». Надежда работает старшей медицинской сестрой «Обского психоневрологического интерната». Её отметили за заслуги в области социальной защиты и многолетний труд.
В село Сосновка переехала учительница из подмосковной Балашихи Дарья Зеленова. Девушка рассказала, почему перебралась из ближнего Подмосковья в Новосибирскую область.