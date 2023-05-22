«У меня самый большой класс в школе — 9 человек». История московской учительницы, переехавшей в сибирскую глубинку

Она была уверена, что арендует домик в глубинке, затопит печь и будет совершенно счастлива. Но начала с того, что переехала из родительской квартиры в обычный частный дом в Балашихе, где были все привычные удобства. И тем не менее начались проблемы: «То труба, то котел». Дарья взглянула на ситуацию трезво и поняла, что жизнь в частном доме вдалеке от родных, готовых быстро прийти на помощь, просто не вытянет.



В 2022 году после долгих раздумий Дарья решилась на переезд — стала участницей программы «Учитель для России». К этому подвело стечение обстоятельств: последние три года Дарья летом работала администратором на теплоходах — а тут вдруг почему-то не удалось получить работу, теплоход уплыл без нее.

