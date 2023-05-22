«У меня самый большой класс в школе — 9 человек». История московской учительницы, переехавшей в сибирскую глубинку

Дарья Зеленова родилась и выросла в подмосковной Балашихе, преподавала в университете, занималась дошкольным образованием, а потом уехала работать в деревенскую школу. От Новосибирска до Сосновки, где теперь преподает Дарья, — 60 с лишним километров. Дорогу легко может перегородить стадо коров или отара овец, а в классах учится по 5–6 человек. Дарья рассказала MSK1.RU, почему перебралась из ближнего Подмосковья в Новосибирскую область.
«Ерундовое расстояние»
Дарья выходит из своей квартиры в Бердске — это небольшой город под Новосибирском. Садится в машину и по дороге, которая почти сразу после выезда из городка превращается из асфальтированной в грунтовую, 40 минут едет в село Сосновка. Подъезд к школе перегораживает стадо коров, Дарья разворачивается — видит отару овец. Кое-как добирается до школы — небольшого одноэтажного здания. Здесь учится около 50 человек. Дарья преподает во втором и четвертом классах. Четвертый класс — самый большой, там 9 школьников.
Соответственно, и кабинет у Дарьи самый просторный. Но зимой здесь всегда жарко — дети ходят в футболках. Отопление в школе печное — как и во всей деревне, газ сюда так и не провели, хотя местные жители (всего их меньше тысячи) пытались добиться.
— Коллеги говорят: «Ну как же так, вы по 40 минут каждый день ездите!» И я сначала тоже задумалась: «Как же это я так?», а потом поняла, что это ведь какое-то ерундовое расстояние. В Балашихе от вуза до дома я ехала час, хотя в выходные этот же путь занимал 20 минут. А здесь никаких пробок, хотя дорога не очень хорошая. Но за ней следят. Коллеги говорят, что несколько лет назад ее размывало и было невозможно выехать из села — в этом году такого не было. Можно проехать в любое время. Я очень боялась, что не смогу ездить зимой, но нет, без проблем, — рассказывает Дарья Зеленова.
В августе 2022-го она приехала сюда работать учительницей начальной школы по программе «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель»
Уплывший теплоход
О том, чтобы переехать в глубинку, Дарья впервые задумалась лет пять назад.
— Я пять лет работала в вузе. И меня сильно удивляло, почему все едут в Москву, что здесь такого особенного? Захотелось посмотреть на другие регионы — не просто приехать-уехать, а увидеть с точки зрения жителя, — делится Дарья.
Она была уверена, что арендует домик в глубинке, затопит печь и будет совершенно счастлива. Но начала с того, что переехала из родительской квартиры в обычный частный дом в Балашихе, где были все привычные удобства. И тем не менее начались проблемы: «То труба, то котел». Дарья взглянула на ситуацию трезво и поняла, что жизнь в частном доме вдалеке от родных, готовых быстро прийти на помощь, просто не вытянет.
В 2022 году после долгих раздумий Дарья решилась на переезд — стала участницей программы «Учитель для России». К этому подвело стечение обстоятельств: последние три года Дарья летом работала администратором на теплоходах — а тут вдруг почему-то не удалось получить работу, теплоход уплыл без нее.
«Учитель для России» — это общественная программа благотворительного фонда «Новый учитель», благодаря которой выпускники и профессионалы из разных сфер в течение двух лет работают учителями в простых школах, чтобы обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из регионов России. Участники программы, помимо официальной зарплаты учителя, которую дает школа, получают 20 тысяч стипендии и 15 тысяч компенсации за аренду жилья. Все участники проходят профессиональную переподготовку до выхода в школу и в течение 2 лет продолжают обучение. Партнер по обучению учителей-участников — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Родители (Дарья с ними очень близка) вздохнули: «Всё с тобой понятно, езжай».
— Они, наверное, ждали чего-то подобного, какой-то непонятной штуки, которую я вытворю, — смеется Дарья. — Сейчас сложно и им, и мне. Они очень хотят быть ближе, тяжело переживают, что я так далеко уехала.
До Сосновки она не преподавала в школе — занималась с дошкольниками в частном клубе в Москве, работала со студентами.
— Я сильно хотела в школу — это тот уровень образования, который я не захватила. Когда я занималась подготовкой к школе в Москве, я не очень понимала, что мы делаем и почему именно так, мне очень хотелось посмотреть, что будет с этими детьми в школе.
Снимать дом в Сосновке не рискнула, обосновалась в ближайшем городке — Бердске.
— Я лучше поняла себя и свои требования к комфорту. Думаю, если бы я в 2018 году переехала в дом, где туалет на улице и печное отопление, как планировала, то, скорее всего, не смогла бы доработать. Учительская работа занимает очень много времени. Иногда я выхожу из школы в 18 часов, и если бы у меня была еще и печь дома и надо было бы чистить снег зимой (а зима здесь долгая), наверное, у меня не хватило бы сил, — говорит Дарья.
Белый лист
Большинство детей, с которыми работает Дарья, — это младшие дети в многодетных семьях. Практически никто из них не ходил в детский сад — его в селе просто нет. Некоторых родители возили в садик в Бердск — но таких меньшинство.
— К первому классу они не умеют читать, считать, не знают, что такое цифры, путаются в треугольниках и квадратах, могут назвать только пару букв. Но они настолько готовы познавать новое, что это впечатляет, правда. Они радуются всему, что происходит вокруг них. Московские дети, когда идут в первый класс, спокойно читают довольно большие тексты, могут их пересказать, отлично считают в сотни. Мне кажется, это очень искажает их детство. К первому классу они уже не очень-то горят желанием познавать новое. А это первый класс, дальше еще одиннадцать лет школы, — считает Дарья.
Семьи практически всех учеников держат скотину: у кого-то корова или две, у кого-то козы или овцы. Дети пасут коров, помогают в огороде — это неотъемлемая часть жизни. Некоторые семьи не выезжают из села — живут фермерским хозяйством. Другие ездят на работу в Искитим — это ближайший город, поменьше Бердска.
— До него ходит автобус три раза в день. Причем уехать на работу на общественном транспорте можно, а с работы после 18 часов — уже нет, автобус уходит раньше. Наверное, как-то кооперируются с людьми, у которых есть автомобили. Я пытаюсь представить эту жизнь: нужно подоить корову, затопить печь, а еще у тебя работа и четверо детей, — делится учительница.
В самой Сосновке есть дом престарелых, клуб, где занимаются дети в кружках, школа (местные жители работают здесь учителями, уборщиками, истопниками) и птицефабрика.
Большинство детей растут в рамках села, ездят разве что в Искитим, потому что в Сосновке есть только фельдшерский пункт, если нужно, например, к стоматологу — придется ехать в город. То же и с покупкой одежды — в Сосновке есть только продуктовые магазины.
— Сейчас во всех школах есть электронные дневники, но я понимаю, что не все родители могут туда войти. Где-то у 20% людей нет интернета, телефоны кнопочные. Изначально меня это очень сильно удивило, — говорит Дарья.
Социализация по-сосновски
Ученики Зеленовой привыкли к маленьким расстояниям.
— Для ребенка самое большое расстояние — от школы до дома. Они говорят: «Я так далеко живу!» А это «так далеко» — это минут 15, — рассказывает Дарья. — Поэтому, когда мы едем на экскурсию, им очень сложно пережить дорогу. Даже час езды на автобусе — уже сложно, а это только часть пути. Они выходят оттуда: «Как, еще электричка? Еще экскурсия? А может, назад?»
В этом учебном году Дарья с детьми побывали в «Экспериментариуме», планетарии и музее железнодорожной техники в Новосибирске, ездили в Искитим в краеведческий музей.
— Учителя для России не только ведут уроки, еще они стремятся давать детям разные возможности, стремятся к социализации детей. Когда мы ездили в «Экспериментариум» на электричке, каждый сам покупал себе билет. А в Новосибирске, чтобы выйти, нужно было приложить его к турникету. Дети впали в ступор. Я очень благодарна женщине-контролеру: она каждому ребенку помогла приложить билет, — рассказывает Дарья.
Периодически Дарья старается дать детям возможность поработать за ноутбуком — дома у большинства из них компьютеров нет: учит, как включить / выключить, зайти в Сеть, пользоваться поиском.
Летняя жизнь
Село Сосновка находится на берегу Обского моря. Ученики Дарьи очень удивились, когда она рассказала им, что это на самом деле не море, а водохранилище. Летом дети много рыбачат, кто-то из старшеклассников зарабатывает этим на жизнь.
В июне село оживает: приезжает много дачников, жителей окрестных городов, которые просто решили искупаться.
— За счет этого сильно меняется ритм жизни села. Родители начинают бояться выпускать маленьких детей гулять по деревне. И это оправданно: появляется много непонятных людей, автомобилей, а дети не привыкли к этому. Они думают: «Машина сама как-нибудь объедет, а я иду по дороге и иду». А еще они же все на велосипедах — это главное средство передвижения. И когда появляются другие люди, перемещаться в Сосновке становится сложнее, — описывает Дарья.
А вот в октябре в учительской начинаются разговоры: «Ну вот, все уехали, я одна на улице, становится страшно».
Сама Дарья на лето улетит в Подмосковье, к родителям. Что будет делать после окончания участия в программе «Учитель для России» (она закончится через год), пока не знает — но хочет остаться в системе образования и продумывает, как бы не возвращаться в Москву.
На прошлой неделе НГС публиковал колонку учительницы ненецкого языка по имени Меретя Тусида - она живет на Ямальском полуострове. Женщина рассказала, каково это — обучать детей, которые прежде жили только в чумах.