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«Задолбали кости мамонта притаскивать». Чистосердечный монолог учительницы детей оленеводов из тундры

Публикуем колонку преподавательницы ненецкого языка из ямальской глубинки

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Меретя Тусида работает в школе-интернате, куда привозят на учебу детей из тундры

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Село Сеяха — последнее жилое поселение на Ямальском полуострове. В нем зарегистрированы около 2,5 тысячи человек, но половина из них фактически живет не там, а в тундре. Речь идет об оленеводах, которые ведут кочевой образ жизни.

В России все граждане обязаны получить 9 классов образования, поэтому детей из семей кочевников отправляют в школы-интернаты. Учительница ненецкого языка Меретя Тусида рассказала MSK1.RU, каково это — обучать детей, которые жили до этого только в чумах. Публикуем ее колонку.

Я сама родилась в тундре, ну это и по имени сразу понятно: Тусида Меретя Григорьевна. Кстати, имена у нас имеют особое значение, каждый знает историю своего. Мое имя — Меретя — означает «быстрая», а фамилия с ненецкого переводится как «без огня». Есть легенда о нескольких братьях, самого младшего звали Тусида. Однажды все ушли на охоту, а младший брат не уследил за костром, и он погас — отсюда и пошло название рода.

Отец мой в паспорте записан как Григорий, но у него есть ненецкое имя — Ихидус. Я узнала его от родственников, когда была уже взрослой. У нас табу на имена взрослых, многие школьники не знают, как зовут родителей, либо знают, но не могут сказать.

Школа находится на окраине поселения, сразу за ней начинается ледяная пустыня

Школа находится на окраине поселения, сразу за ней начинается ледяная пустыня

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В тундре прошло всё мое детство, но помню его я очень смутно. Самые яркие воспоминания — это пространство внутри чума зимой, когда всё сидят в кругу у костра, пьют чай, старики рассказывают сказки.

Первое время ты просто привыкаешь к банальным вещам, включая душ и туалет.

В поселении живет много собак, тундровики тоже возят их с собой

В поселении живет много собак, тундровики тоже возят их с собой

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Я очень хотела стать метеорологом и уехать в Питер. Даже сдала экзамены, но родители не отпустили так далеко — побоялись, что не потянут мое обучение в большом городе. В итоге я увидела в газете объявление о наборе в Салехардский педагогический колледж и поступила на учителя ненецкого.

Недалеко от школы находится разбитый вертолет. Уже 30 лет в нем любят собираться дети

Недалеко от школы находится разбитый вертолет. Уже 30 лет в нем любят собираться дети

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После колледжа я начала работать по специальности, а со временем стала руководить школьным музеем, вложила в него немало сил. Здесь приличное количество экспонатов, всё приносили дети или их родители.

На самом деле у нас сборная солянка, что найдут, то и дарят: национальные куклы, книги, музыкальные инструменты, оружие, предметы быта из тундры.

Но всё равно тащат и тащат, а у меня только мамонтовых челюстей четыре.

На Ямальском полуострове вечная мерзлота, поэтому там часто находят останки мамонтов

На Ямальском полуострове вечная мерзлота, поэтому там часто находят останки мамонтов

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Челюсть крупного мамонта достигает полутора метров в высоту

Челюсть крупного мамонта достигает полутора метров в высоту

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Я особенно горжусь тем, что раньше это была просто комната с какими-то интересными вещами, а сейчас у нас всё официально: мы получили статус музея. То есть я не только педагог, но и настоящий музейный работник — об этом я и мечтать не могла в юности. А еще на базе школьного музея есть краеведческий кружок.

В пяти минутах ходьбы от школы находится пристань. Корабли, которые не успели уйти до заморозков, вмерзают в лед и стоят до лета

В пяти минутах ходьбы от школы находится пристань. Корабли, которые не успели уйти до заморозков, вмерзают в лед и стоят до лета

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Работать учителем ненецкого языка мне нравится и кажется важным: в последние годы российское правительство делает большой акцент на сохранение родных языков. Например, в Москве проводятся конкурсы на их знание — однажды я даже ездила на один из них в столицу и заняла там первое место.

К снегоходам в поселении крепят сани для перевозки вещей и маленьких детей

К снегоходам в поселении крепят сани для перевозки вещей и маленьких детей

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Конечно, все малые языки пострадали в советское время. Когда я училась в школе-интернате, нам попросту запрещали разговаривать на ненецком — за это могли серьезно наказать, поэтому мы столкнулись с плодами запретов: люди забыли родной язык.

Сейчас выросло целое поколение детей, которые не знают ненецкий. Дошло до того, что даже в тундре кочевники разговаривают на русском, тем более в чумах сейчас устанавливают солнечные батареи, там есть спутниковое телевидение — оно тоже на русском языке.

В школах на Ямале всё преподавание тоже на русском, ненецкий не входит в обязательную программу. Это факультатив, на который ходят те, кто хочет: по моим подсчетам, это 70–80 процентов детей — конечно, хотелось бы, чтобы их было больше.

Язык у нас, конечно, своеобразный: он тесно связан с бытом. Бывает, что даже я не знаю, как перевести. В лексике ненецкого много слов, связанных с оленями, хозяйством, жизнью в тундре, поэтому в поселке его сложно применить. Здесь другая еда, одежда, занятия — совсем иная картина мира.

Дети из подготовительного класса учатся рисовать

Дети из подготовительного класса учатся рисовать

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Учебники родного языка у нас есть, но они морально устарели. Их писали еще в пятидесятые годы, поэтому там через слово встречаются коммунизм, социализм и прочая идеология — всё это вперемешку с загадками, сказками и литературой. Новых авторов нет — не понимаю, почему за столько лет никто не написал нормальный учебник.

Самое главное — выучить язык до 7 лет. Если человек до школы на нем заговорил, то не забудет уже никогда, даже если уедет. А русский-то он всё равно выучит, никуда не денется.

Для них есть подготовительный класс: детей собирают в чумах, чтобы не пугать партами и стенами, там они пьют чай, рисуют, учат русский. Со временем все адаптируются.

Ранее MSK1.RU публиковал репортаж из ямальской тундры, где кочуют оленеводы: наш корреспондент побывала в чумах и узнала об особенностях местного быта. Также мы рассказывали историю московской учительницы русского языка и литературы, которая сдала на 200 баллов ЕГЭ по своим предметам.

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