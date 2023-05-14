«Задолбали кости мамонта притаскивать». Чистосердечный монолог учительницы детей оленеводов из тундры



Я особенно горжусь тем, что раньше это была просто комната с какими-то интересными вещами, а сейчас у нас всё официально: мы получили статус музея. То есть я не только педагог, но и настоящий музейный работник — об этом я и мечтать не могла в юности. А еще на базе школьного музея есть краеведческий кружок.