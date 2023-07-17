freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 90.12
eur 101.20
СрочноНа Крымском мосту рухнул пролет — онлайн
Все новости
Все новости

Новосибирский авиационный колледж сговорился с поставщиком оборудования — теперь ему грозит крупный штраф

Решение вынесла антимонопольная служба

1 178

Колледж из-за сговора с поставщиком ограничил конкуренцию

Поделиться

Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака сговорился с поставщиком и заключил с ним контракт на 15 миллионов рублей. Теперь учебному заведению грозит штраф.

В 2021 году колледж в рамках нацпроекта «Образование» во время торгов сговорился с одной из организаций об условиях закупки. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, это нарушило антимонопольное законодательство, так как ограничило конкуренцию добросовестных поставщиков. Контракт заключили с единственным участником на сумму свыше 15 млн рублей.

— Новосибирским УФАС России вынесено решение о признании образовательного учреждения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности), — сообщили в ведомстве.

Колледжу назначили штраф на 696 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее после проверки колледжа возбудили уголовное дело, было установлено, что сотрудник колледжа принял оборудование стоимостью 15 миллионов рублей ненадлежащего качества.

В конце марта прокуратура заставила сибирские вузы и их филиалы выплатить огромный долг в 28 миллионов рублей по стипендиям.

По теме

КолледжПрокуратураЗакупкиТорги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter