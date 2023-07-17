Новосибирский авиационный колледж сговорился с поставщиком оборудования — теперь ему грозит крупный штраф

Новосибирский авиационный технический колледж имени
В 2021 году колледж в рамках нацпроекта «Образование» во время торгов сговорился с одной из организаций об условиях закупки. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, это нарушило антимонопольное законодательство, так как ограничило конкуренцию добросовестных поставщиков. Контракт заключили с единственным участником на сумму свыше 15 млн рублей.
— Новосибирским УФАС России вынесено решение о признании образовательного учреждения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
Колледжу назначили штраф на 696 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Ранее после проверки колледжа возбудили уголовное дело, было установлено, что сотрудник колледжа принял оборудование стоимостью 15 миллионов рублей ненадлежащего качества.
В конце марта прокуратура заставила сибирские вузы и их филиалы выплатить огромный долг в 28 миллионов рублей по стипендиям.