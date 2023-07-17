Новосибирский авиационный колледж сговорился с поставщиком оборудования — теперь ему грозит крупный штраф

В 2021 году колледж в рамках нацпроекта «Образование» во время торгов сговорился с одной из организаций об условиях закупки. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, это нарушило антимонопольное законодательство, так как ограничило конкуренцию добросовестных поставщиков. Контракт заключили с единственным участником на сумму свыше 15 млн рублей.