Прокуратура заставила сибирские вузы выплатить 8 тысячам студентов долг по стипендиям на 28 миллионов

Общая задолженность составила 28 миллионов рублей. Среди вузов Сибирский государственный университет путей сообщения, Омский государственный университет путей сообщения, Сибирский государственный университет водного транспорта. А также их филиалы, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского, Красноярский филиал имени Героя Советского Союза В. С. Молокова, Кызылский транспортный техникум.