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Прокуратура заставила сибирские вузы выплатить 8 тысячам студентов долг по стипендиям на 28 миллионов

Руководителям учреждений вынесли предостережение

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Задержка стипендий была на два месяца

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Прокуратура заставила сибирские вузы и их филиалы выплатить огромный долг в 28 миллионов рублей по стипендиям.

— Установлено, что в январе — феврале 2023 года в части образовательных учреждений своевременно не выданы государственная академическая и социальная стипендии 8765 студентам, — поделились цифрами в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Общая задолженность составила 28 миллионов рублей. Среди вузов Сибирский государственный университет путей сообщения, Омский государственный университет путей сообщения, Сибирский государственный университет водного транспорта. А также их филиалы, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского, Красноярский филиал имени Героя Советского Союза В. С. Молокова, Кызылский транспортный техникум.

Прокуратура объявила предостережения руководителям учреждений, и долги перед студентами были погашены.

Ранее сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры передали одежду и обувь, которую изъяли на границах, нуждающимся. Всего было отдано больше 7 тысяч товаров на сумму 14 миллионов рублей.

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