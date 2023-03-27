Прокуратура заставила сибирские вузы выплатить 8 тысячам студентов долг по стипендиям на 28 миллионов

Прокуратура заставила сибирские вузы и их филиалы выплатить огромный долг в 28 миллионов рублей по стипендиям.
— Установлено, что в январе — феврале 2023 года в части образовательных учреждений своевременно не выданы государственная академическая и социальная стипендии 8765 студентам, — поделились цифрами в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Общая задолженность составила 28 миллионов рублей. Среди вузов Сибирский государственный университет путей сообщения, Омский государственный университет путей сообщения, Сибирский государственный университет водного транспорта. А также их филиалы, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им.
Прокуратура объявила предостережения руководителям учреждений, и долги перед студентами были погашены.
Ранее сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры передали одежду и обувь, которую изъяли на границах, нуждающимся. Всего было отдано больше