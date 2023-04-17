В новосибирском колледже ищут человека, принявшего неисправное оборудование на 15 миллионов — возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после проверки Новосибирского авиационного технического колледжа
Было установлено, что кто-то из сотрудников колледжа принял оборудование стоимостью 15 миллионов рублей ненадлежащего качества. Но кто именно подписал акты, пока неизвестно.
— Установлено, что в ноябре 2021 года неустановленное должностное лицо образовательного учреждения, злоупотребляя служебными полномочиями, подписало акты приемки оборудования стоимостью 15 миллионов рублей, поступившего по государственному контракту в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование», ненадлежащего качества, — говорится в сообщении прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
В конце марта прокуратура заставила сибирские вузы и их филиалы выплатить огромный долг в 28 миллионов рублей по стипендиям.