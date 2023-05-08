Докажи, что не двоечник! Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из ЕГЭ

Жаркая пора началась у выпускников — скоро они сядут за парты, чтобы сдать свои заключительные экзамены, имя которым — ЕГЭ. Знаем, что у многих это сочетание букв вызывает нервную ухмылку, а на самом спокойном лице они могут вызвать недовольство, но пока от ЕГЭ нам никуда не деться — вопрос об отмене единого госэкзамена поднимают каждый год, да только воз и ныне там. Единственное, чем мы можем помочь школьникам, так это попробовать решить некоторые задания из государственного экзамена самостоятельно. Ну чтобы завтрашним выпускникам не так обидно было. А вам эти вопросы из открытых вариантов 2023 года окажутся по силам?