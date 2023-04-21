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Тема дняПредставление мэру из-за скандала в школе
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«Несформированная психика еще у детей»: мэр высказался о забастовке класса в новосибирской гимназии

Он назвал скандал «нерядовым»

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Мэр заверил, что сейчас в гимназии специалисты пытаются урегулировать конфликт

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Мэр Новосибирска назвал скандал и забастовку класса в элитной гимназии №10 «нерядовым событием». Она началась с понедельника, 17 апреля. Класс 3 «А» практически в полном составе, за исключением одного ребенка, не ходит на учебу.

Сегодня прокуратура внесла представление мэру, так как посчитала работу департамента образования с конфликтом недостаточной.

Приводим полный комментарий мэра Анатолия Локтя во время пресс-конференции:

— Знаю о конфликте. Сегодня департамент работает и со школой, директором, и с родителями. Проводится определенная работа. Необычное событие, и я в жизни не сталкивался с таким. Честно говоря, такое нерядовое.

Даны определенные рекомендации. Давайте потерпим немножко, дадим возможность разобраться специалистам, педагогам поговорить со всеми сторонами, чтобы разрешить эту ситуацию. Главное в этом вопросе, чтобы дети не пострадали. Это третий класс. Несформированная психика еще у детей.

Родители могут спорить, не соглашаться с чем-то. Они уже взрослые люди. У них уже свои позиции, а дети... Травмы в таком возрасте могут остаться на всю жизнь. И чтобы этого не произошло, исходя из этого, сегодня педагоги и работают над разрешением проблемы.

НГС внимательно следил за инцидентом с самого начала и собрал все подробности первой настолько долгой школьной акции протеста.

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