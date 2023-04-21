«Несформированная психика еще у детей»: мэр высказался о забастовке класса в новосибирской гимназии

Мэр Новосибирска назвал скандал и забастовку класса в элитной гимназии №10 «нерядовым событием». Она началась с понедельника, 17 апреля. Класс 3 «А» практически в полном составе, за исключением одного ребенка, не ходит на учебу.
Сегодня прокуратура внесла представление мэру, так как посчитала работу департамента образования с конфликтом недостаточной.
Приводим полный комментарий мэра Анатолия Локтя во время пресс-конференции:
— Знаю о конфликте. Сегодня департамент работает и со школой, директором, и с родителями. Проводится определенная работа. Необычное событие, и я в жизни не сталкивался с таким. Честно говоря, такое нерядовое.
Даны определенные рекомендации. Давайте потерпим немножко, дадим возможность разобраться специалистам, педагогам поговорить со всеми сторонами, чтобы разрешить эту ситуацию. Главное в этом вопросе, чтобы дети не пострадали. Это третий класс. Несформированная психика еще у детей.
Родители могут спорить, не соглашаться с чем-то. Они уже взрослые люди. У них уже свои позиции, а дети... Травмы в таком возрасте могут остаться на всю жизнь. И чтобы этого не произошло, исходя из этого, сегодня педагоги и работают над разрешением проблемы.
НГС внимательно следил за инцидентом с самого начала и собрал все подробности первой настолько долгой школьной акции протеста.