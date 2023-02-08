Ты что натворил? Отыщите в этих безумных открытиях реальные изобретения наших ученых

В честь Дня российской науки мы решили проверить, чем занимаются наши ученые, когда не отмечают профессиональный праздник. И нашли много любопытных открытий. Так, не привлекая пристального внимания широкой общественности, они каждый день стараются сделать наше будущее немного проще и интереснее. В этом тесте мы собрали десять открытий и изобретений, которые вполне можно было бы приписать российским ученым. А может, они и правда всё это изобрели? Есть только один способ это проверить — ответить на каждый из десяти вопросов. Сможете определить, где реальные открытия, а где — плод фантазии?