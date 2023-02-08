freedom
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 6/10
usd 70.89
eur 75.91
Тема дняКто любимый зверь Анны Терешковой?
Все новости
Все новости
Тест

Ты что натворил? Отыщите в этих безумных открытиях реальные изобретения наших ученых

Этими прорывами можно гордиться или мы их выдумали?

1 074

На сотню наших «зачем» у ученых найдется тысяча «сейчас покажу»

Поделиться

В честь Дня российской науки мы решили проверить, чем занимаются наши ученые, когда не отмечают профессиональный праздник. И нашли много любопытных открытий. Так, не привлекая пристального внимания широкой общественности, они каждый день стараются сделать наше будущее немного проще и интереснее. В этом тесте мы собрали десять открытий и изобретений, которые вполне можно было бы приписать российским ученым. А может, они и правда всё это изобрели? Есть только один способ это проверить — ответить на каждый из десяти вопросов. Сможете определить, где реальные открытия, а где — плод фантазии?

По теме

ИзобретенияНаукаОбразованиеОткрытияПраздникТестУченыеНаучные открытияДень российской науки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter