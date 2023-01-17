Прокуратура Новосибирска вынесла представление мэру — все из-за документации о продаже алкоголя

16 января прокуратура Новосибирска вынесла представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Это произошло после обращения жителя города к прокурору Александру Бучману о незаконной торговле алкоголем рядом с образовательными организациями.
Прокуратура дала оценку постановлению мэра о границах, на которых запрещена продажа спиртного. Согласно документу, торговые точки должны находиться на расстоянии в 50 метров от входов в образовательные организации, а предприятия общепита, где продают алкоголь, — в 25 метрах.
— В процессе правоприменения выявлена неопределенность содержащихся в постановлении мэрии положений и понятий, которая привела к неоднозначному пониманию и их произвольному применению органами государственной власти и организациями, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».
Проверка показала, что в некоторых образовательных организациях есть несколько входов в здания и на территорию. Когда контрольные органы решали вопрос о разрешении на торговлю алкоголем, они не всегда учитывали все входы. Поэтому в постановление мэрии должны внести правки. Работа находится на контроле прокурора города.
Ранее стало известно, что в Новосибирске вовремя не откроют станцию метро «Спортивная» из-за подготовки проектно-сметной документации. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, «документация всегда в городе была слабым местом».
Также в Новосибирске несколько переделывали проект капитального ремонта Октябрьского моста. Главгосэкспертиза не одобрила документы с первого раза.